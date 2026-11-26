Производители заранее позаботились о защите от болтореза, сверла, коррозии и мороза.

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Что скрывает обычный навесной замок / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что означает надпись Hardened на дужке замка

Зачем на дужке две маленькие выемки

Для чего нужно крошечное отверстие на дне корпуса

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Надпись "Hardened" на дужке, две выемки на ней и крошечное отверстие в нижней части корпуса: обычный навесной замок имеет несколько инженерных решений, которые большинство владельцев никогда не замечает. Эти детали делают замок более устойчивым к взлому, защищают его от коррозии и помогают ему работать зимой, сообщает чешское издание Drevostavitel.

Выбитое на металлической дужке английское слово Hardened не является ни названием производителя, ни украшением. Оно означает, что дужка изготовлена из закаленной стали. Во время закалки металл нагревают до высокой температуры, а затем резко охлаждают, что повышает его твердость.

Такую дужку сложнее перепилить ножовкой по металлу или перекусить болторезом, а именно дужка обычно является одним из самых уязвимых мест замка. Впрочем, сама надпись ещё не гарантирует высокого уровня защиты: важны также толщина дужки и конструкция замка в целом.

Если открыть замок и внимательно рассмотреть дужку, на некоторых моделях можно заметить две небольшие выемки или пазы. В замках с двойной фиксацией дужка блокируется сразу с обоих концов: две защелки или стальные шарики входят в пазы и удерживают её неподвижно. Более простые конструкции фиксируют дужку только с одной стороны. Двойная блокировка лучше противостоит попыткам вырвать или отжать дужку, и на это указывает маркировка Double Locking.

Пластина, вращающаяся вместе со сверлом

Помимо дужки, злоумышленники могут атаковать цилиндровый механизм, то есть часть, куда вставляют ключ. Поэтому некоторые защитные замки имеют закаленную пластину, которая затрудняет высверливание.

В некоторых моделях такая пластина свободно вращается: когда в неё упирается сверло, она вращается вместе с ним и не даёт просверлить механизм. Такая защита есть не во всех навесных замках, и это показывает, что надёжность определяют не только размеры и вес изделия.

Зачем замку второе отверстие

Если перевернуть некоторые замки, рядом с прорезью для ключа можно обнаружить ещё одно, значительно меньшее отверстие. Его часто считают следом от производства, но на самом деле это может быть дренаж, отводящий воду из корпуса.

Влага попадает внутрь во время дождя или снега, а также из-за конденсата. Если она там остается, механизм ржавеет, а зимой вода может замерзнуть и заблокировать детали. Поэтому дренажный канал должен быть чистым, а не забитым грязью.

В некоторых моделях это же отверстие обеспечивает доступ для смазки механизма. Если замок открывается с трудом или дужка ходит тяжело, поможет специальное средство для ухода за замками. Не стоит использовать любое масло: жирные смазки собирают пыль и грязь, которые постепенно ухудшают работу механизма, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя.

Уличные замки следует обслужить ещё до зимы. Такая простая забота продлевает срок их службы и избавляет от ситуации, когда морозным утром замок не открывается даже своим ключом.

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