Ранее фотографии Камалии с заметными синяками на лице не вызвали у него подозрений.

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Камалия поделилась личным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Кратко:

О чем рассказала Камалия

Как отреагировал ее бывший - Захур

Бывший муж украинской певицы Камалии, бизнесмен Мохаммад Захур, высказался о непростом периоде в личной жизни артистки после их развода.

В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" он рассказал, когда узнал о пережитом бывшей супругой и почему не стал искать ее экс-возлюбленного Михаила Стефанишина.

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По словам Захура, о подробностях отношений певицы с предпринимателем он узнал лишь недавно. Ранее фотографии Камалии с заметными синяками на лице не вызвали у него подозрений: бизнесмен предположил, что артистка участвует в съемках или использует специальный грим.

Камалия рассказала о своей жизни / скрин из видео

"Я об этом не знал, но увидел все эти фотографии. Подумал, что это съемки - Хэллоуин или что-то в этом роде", - рассказал он в беседе с Анной Севастьяновой.

Камалия ранее заявляла, что в отношениях с Михаилом Стефанишиным сталкивалась с ревностью, преследованием и физическим насилием. Певица называла бывшего избранника тираном и связывала с ним появление синяков, которые обсуждали в социальных сетях.

Захур признался, что не пытался лично разыскать мужчину или вступать с ним в конфликт. По его мнению, подобные ситуации должны решаться законным путем, а не посредством самосуда.

"Нужно передать все полиции, пусть там разбираются. Устраивать какие-то разборки по-бандитски - это не наш подход. Надо было сразу обращаться в правоохранительные органы", - подчеркнул бизнесмен.

Камалия пережила серьезный абьюз / Фото Instagram/kamalia

Он также отметил, что не считает нужным вмешиваться в личную жизнь бывшей супруги. После расставания, по словам Захура, они сохранили дружеские отношения и продолжают вместе заниматься воспитанием дочерей.

"Если вы развелись, значит, нужно оставить прошлое позади и жить как друзья, воспитывать детей. У нее может быть сколько угодно поклонников, а я никого к себе не подпускаю и живу спокойно", - с улыбкой заметил он.

Камалия / инфографика: Главред

Сам Захур, как следует из его слов, пока не состоит в новых отношениях и называет себя холостяком. Несмотря на развод, он и Камалия продолжают поддерживать контакт и, по информации издания, даже живут под одной крышей вместе с дочерьми.

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О персоне: Камалия Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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