Кратко:
- Как сейчас выглядит Алла Пугачева
- Почему она удивила новым фото
Популярная российская певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, поделилась редким фото.
На своей странице в Instagram, она выложила фото, как, предположительно загорает на солнышке. Она одета в красный или топ, или купальник без бретелей. На ее лицо падает солнечный свет и она находится без грамма макияжа.
Так как фото появилось в сториз, от публики осталось скрытым то, что написали поклонники певице.
Отметим, что Пугачева редко делится своими личными фото. Известно, что она в последнее время, она пережила некоторые проблемы со здоровьем.
Ранее поссийский пропагандистский телеканал отправил съемочную группу на Кипр, где живут Алла Пугачева и Максим Галкин, чтобы доказать, будто супруги больше не вместе. Однако финал "расследования" обернулся против самих авторов, поскольку в кадр попали певица с мужем и детьми, спокойно заходящие в общий дом, рассказала ведущая телеканала "Дождь".
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Отметим, как сообщал Главред, ранее российский актер-путинист, который родом из Киева, Никита Джигурда, представляющий угрозу национальной безопасности Украины, рассказал, что во время перенесенного инфаркта практически попрощался с жизнью.
Ранее также украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова откровенно высказалась о непростом характере народного артиста Украины Алексея Горбунова.
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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