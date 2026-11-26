Спецпосланник Трампа заявил, что, помимо прочего, переговоры с Россией зашли в тупик из-за территориального вопроса.

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В США обвинили Киев в затягивании переговоров в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля, ОПУ

Главное из заявления Кушнера:

Кушнер связал паузу в переговорах с "атакой" на резиденцию Путина

Территориальный вопрос, по его словам, завел переговоры в тупик

Спецпосланник опроверг давление Трампа на Зеленского

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что якобы "атака" украинцев на резиденцию Путина в конце декабря 2025 года отбросила мирные переговоры со страной-агрессором РФ назад. Об этом Кушнер рассказал в интервью генеральномудиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру в подкасте MD Meets.

В том же интервью зять Трампа рассыпался в комплиментах в адрес Путина и признал, что сейчас переговоры зашли в тупик из-за территориального вопроса.

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Кушнер напомнил, что взялся за урегулирование войны примерно год назад. По его словам, в ноябре прошлого года стороны начали добиваться определенного прогресса, однако его прервали события конца декабря.

"Затем, в конце декабря, произошла атака украинцев на резиденцию Путина, которая, по моему мнению, отбросила его [прогресс] назад", - сказал Кушнер.

Спецпосланник добавил, что с февраля по сентябрь стороны постоянно поддерживали контакты, но компромисса так и не нашли.

"В период с февраля по сентябрь мы постоянно общались, но не видели большой гибкости или открытости с обеих сторон, где могли бы быть общие точки соприкосновения", - рассказал он.

Так Кушнер описал ход переговоров между Россией и Украиной до своих встреч с Путиным и президентом Владимиром Зеленским в сентябре.

Действительно ли Путин хочет мира?

На вопрос журналиста, действительно ли Путин стремится к завершению войны, Кушнер ответил утвердительно. Впрочем, он подчеркнул, что всё зависит от условий.

"Я бы сказал, что да, я действительно считаю, что то, о чем он говорит, - это мир, но, на мой взгляд, всегда возникает вопрос: на каких условиях? И есть ли способ согласовать то, чего хочет он, с тем, чего хочет президент Зеленский, а также с тем, чего хотят европейцы?", - сказал Кушнер.

После многих часов бесед с Путиным и российской командой спецпосланник пришел к выводу, что переговоры зашли в тупик по вопросу территорий.

"И, по моим ощущениям, после многих часов общения с президентом Путиным и российской командой территориальный вопрос сейчас зашел в некий тупик", - отметил он.

В то же время Кушнер опроверг, что Трамп оказывает давление на Зеленского или украинцев. По его словам, американцы являются "посредниками" и, напротив, помогают Украине, будучи для нее крупнейшим "донором" в этой войне.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Что известно об "атаке" на резиденцию Путина

В конце декабря 2025 года Россия обвинила Украину в атаке беспилотников на резиденцию Путина и пригрозила "пересмотреть переговорную позицию". Украина официально опровергла эту информацию.

Зеленский назвал заявления россиян фейком и отметил, что об этом сообщили американской стороне.

Позиция Москвы в отношении территорий с тех пор не смягчилась.

11 ноября глава российской делегации на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский заявил, что Россия "собирается вернуть каждый дюйм своей земли". А 18 ноября The New York Times со ссылкой на западные спецслужбы сообщила, что Путин не готов к серьёзным переговорам и планирует воевать как минимум до конца зимы.

Резиденции Путина / Инфографика: Главред

Могут ли РФ и Украина прийти к соглашению по вопросу территорий: мнение эксперта

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду отметил, что Кремль не откажется от своих аппетитов. Когда Украина отвергает даже "минимальные" требования, Москва лишь повышает ставки.

"Россия не откажется от своих максималистских требований. Теоретически она может выдвигать и условно минималистские требования - например, требовать выхода Украины из Донбасса. Но поскольку Украина не соглашается, Россия снова повышает ставки и заявляет, что не отдаст "ни пяди родной земли"", - подчеркнул специалист.

Говоря об оживлении дипломатии, эксперт сравнил нынешние переговорные комбинации с шулерской схемой.

"Просто в последнее время всё стало гораздо интенсивнее: поездки Виткоффа и Кушнера, различные варианты договоренностей, обсуждение возможного ухода с территорий в обмен на вступление в НАТО. Это похоже на шулерскую схему, в которой непонятно, кто кого и куда принимает", - пояснил Розумный.

По мнению эксперта, Путин ведет переговоры по давно известному сценарию.

"Как ведет переговоры Путин, мы сами видели: Минск-1, Минск-2, затем встреча с Зеленским. Все это из той же оперы. Они играют в ту же игру, в которую играли всегда. И, к сожалению, мы остаемся в роли пассивных зрителей этой игры", - добавил он.

Переговоры о мире в Украине - новости

Как сообщал Главред, Кушнер высказался после первого дня трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Спецпосланник написал в X, что Трамп настроен на мир и считает, что война длится слишком долго. Переговоры в Абу-Даби проходили в трехстороннем формате.

12 ноября Зеленский встретился с Виткоффом и Кушнером в Дублине. Встреча состоялась сразу после переговоров американских посланников с Путиным в Москве. Беседа началась около 23:00 по киевскому времени и длилась менее часа.

Впоследствии Кушнер выступил на пресс-конференции после заседания "Коалиции желающих" в Берлине. Он заявил, что удалось убедить россиян в концепции гарантий безопасности на основе статьи 5 НАТО. Речь идет о гарантиях по образцу коллективной обороны Альянса.

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