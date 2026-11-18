Не стоит ожидать от встречи трех лидеров тех результатов, на которые мы надеемся - завершения войны в Украине или достижения договоренностей о ядерном разоружении.

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Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина будет чисто символической, считает эксперт / Коллаж: Главред

19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС запланирована первая совместная встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Вашингтон называл среди ее главных тем ядерное разоружение и Иран, Пекин делает акцент на стратегической стабильности, а Москва рассчитывает на влияние переговоров на международную ситуацию. В то же время Трамп заявил, что будет обсуждать с Си и Путиным и вопрос о войне России против Украины.

Для Киева значение этого разговора выходит за рамки возможных заявлений о завершении войны. За одним столом соберутся лидеры государств, имеющих разные интересы и рычаги влияния на ее ход. О том, чего каждый из трех лидеров ожидает от встречи, какие последствия она может иметь для Украины и по каким признакам можно будет отличить реальные договоренности от дипломатических деклараций, в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный.

Россия фактически представляет предстоящую встречу Трампа, Си Цзиньпина и Путина как "новую Ялту". В частности, такие параллели проводит помощник Путина Юрий Ушаков. Насколько это сравнение уместно в нынешних обстоятельствах?

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Конечно, россияне хотят именно так это преподнести, но эта версия - симулякр российской пропаганды, который четко вписывается в конструирование реальности, начатое ею уже давно.

В этой реальности Украина - якобы нацистский режим, существует "коварный Запад" и "мировой заговор", а Россия - "последний оплот православия" и всего прочего. В таком контексте картинка, на которой Путин сидит рядом с двумя выдающимися деятелями, должна вызывать соответствующую ассоциацию. Прежде всего у российского зрителя, но не только: российская пропаганда распространяет ее на значительную часть мира.

Значение этой ассоциативной связи не следует преуменьшать. Люди часто руководствуются определенными ассоциациями, позиционируют себя в символическом мире и реагируют на такие образы.

Но если сравнить обстоятельства Ялтинской конференции 1945 года и нынешнюю ситуацию, то они кардинально отличаются. Никто никого не победил в мировой войне, никакого союза между этими тремя силами нет. Никто не будет рисовать новую карту, поскольку нет ни силы, ни воли, ни потенциала навязывать что-либо другим народам. Это будет просто картинка.

Как метко заметил министр иностранных дел Андрей Сибига, здесь нет победителей в мировой войне, поэтому им, в принципе, нечего решать.

Есть ли вопросы, в которых интересы всех трех стран могут совпадать? В частности, насколько США, Россия и Китай способны прийти к соглашению о завершении войны в Украине?

Китай очень последовательно дистанцируется от предметного обсуждения. Он постоянно заявляет, что является сторонником мира, что нужно идти по пути деэскалации. При этом делает некий реверанс в сторону России, говоря о предпосылках нынешней кризисной ситуации, которые также якобы нужно учитывать.

Но это пустая риторика. Китай прекрасно понимает: вмешиваться в эту историю, брать на себя ответственность и что-то от кого-то требовать - для него ошибочная стратегия. Он не хочет в это ввязываться.

Что касается России и Соединенных Штатов, история давняя и довольно прозрачная. Путин с Трампом торгуются с самого прихода Трампа к власти. Кульминацией стал Анкоридж: там вроде бы договорились, но оказалось, что не совсем.

После этого все находится в странном состоянии. Украина не хочет уходить из Донбасса, а Трамп якобы пообещал надавить - и снова пытается это сделать. От того, что Трамп и Путин встретятся, а рядом будет Си Цзиньпин, ситуация кардинально не изменится.

Россия не откажется от своих максималистских требований. Теоретически она может выдвигать и условно минималистские требования - например, требовать выхода Украины из Донбасса. Но поскольку Украина не соглашается, Россия снова повышает ставки и заявляет, что не отдаст "ни пяди родной земли".

Сам трехсторонний формат ничего не добавляет к этой истории. Точно так же он не вносит ничего принципиально нового в другие вопросы. В торговых отношениях после встречи Си и Трампа в Америке ничего не изменилось. Что касается ядерного разоружения, которое пытается продвигать Трамп, ситуация также остается прежней. Китай вполне обоснованно заявляет, что ему не о чем договариваться, поскольку его потенциал гораздо меньше. С Ираном тоже все непонятно: Америка выводит войска, Россия пытается выступать посредником с непонятной миссией. И по всем этим вопросам нет ни намека на прорыв или конкретное решение.

В чем же тогда ценность этой встречи для Путина, Трампа и Си Цзиньпина?

Для Путина это, наконец, хоть какое-то геополитическое достижение последних лет - опять же, на уровне телевизионной картинки. Его приняли в высший круг. Создается впечатление, будто изоляции, начавшейся после вторжения, больше нет, а он - один из троих, кто решает судьбу мира.

Этой символической картинки ему уже вполне достаточно. К тому же это возможность вновь продемонстрировать серьезность российских требований и важность России. Такой символический капитал тоже имеет большое значение - независимо от того, о чем договорятся или не договорятся.

Си Цзиньпин принимает эту встречу и выступает в роли очень уважаемого лица, фактически императора. Остальные выглядят просителями, добивающимися встречи, а он их принимает. В то же время практической пользы или договоренностей, которые подкрепили бы этот символический капитал, он, очевидно, не ожидает.

Наиболее уязвимая позиция - у Трампа. Он хочет что-то выторговать в последний момент. Надеется, условно говоря, свести счеты к нулю: вдруг удастся чего-то добиться, хоть что-то решить для американской политики. После поражения на выборах в Конгресс ему нужно что-то делать, искать возможности.

Думаю, есть еще и психологический аспект. Трамп, скорее всего, завидует Путину и Си Цзиньпину как пожизненным правителям своих стран. Он восхищается такими людьми, встречался с Ким Чен Ыном. Оказаться в их кругу, почувствовать себя таким же "королем" - это, очевидно, некий неуловимый, иррациональный бонус от встречи. По крайней мере, так это выглядит со стороны.

Конечно, есть конспирологические версии о каком-то плане разрешения мирового кризиса. Но сейчас мы их не рассматриваем, поскольку это все - домыслы.

А в каком положении находится Путин, учитывая успешные украинские удары по российским НПЗ и недавние удары по Керченскому мосту, который имеет для него почти сакральное значение? Насколько это ослабляет его перед встречей?

Если бы эта встреча имела практический смысл, где договаривались, например, о реальном снятии санкций или других перспективах, теоретически это могло бы подорвать определенные договоренности. Но поскольку ее значение сугубо символическое, в информационной плоскости все это легко сгладить. Посмотрите на российские паблики: они фактически не заметили разрушений Керченского моста, который называют Крымским. По их версии, что-то попало, упали какие-то обломки, но все уже восстановлено, поезда ходят. В российском информационном пространстве ничего страшного не произошло.

Очевидно, Трамп и Си Цзиньпин тоже не будут акцентировать внимание на этом и задевать самолюбие Путина. Не для этого они собрались. К тому же перед встречей Трамп делал заявления, мол, Путин мог бы быть жестче, а Украина проигрывает войну. Ставить это под сомнение и выставлять Путина в уязвимом положении Трампу не нужно, поскольку это противоречит его политике и риторике.

Си Цзиньпин с его китайской дипломатией тем более ничего подобного не скажет. Просто еще раз посмотрит на Путина и сделает вид, что ничего не произошло. Все зависит от медийного контекста. Если бы речь шла о реальных договоренностях и реальном весе России, эти события, наверняка, подорвали бы доверие к ней и уменьшили бы шансы на достижение соглашений.

Если это скорее символическая встреча, зачем тогда всем трем лидерам собираться именно в таком формате? Возможны ли хотя бы минимальные практические договоренности?

Здесь мы вступаем в сферу гипотез, предположений и, если хотите, конспирологии. Если смотреть шире, Трамп вступает в последние два года своего президентства. Если у него с Путиным или в каком-то другом формате были договоренности о реализации определенного плана - условно, проложить туннель под Беринговым проливом или разделить какие-то богатства России, - начинается отсчет времени, когда это еще можно сделать.

Фактически у Трампа сейчас есть окно возможностей для реализации определенного проекта или геополитической операции. И любая такая встреча, тем более с людьми, которых он считает ведущими деятелями, от которых все зависит, не будет лишней. Даже если она не приведет сразу к конкретным договорам или результатам, встретиться, поговорить и в определенной степени согласовать планы - полезно.

О необходимости встретиться и согласовать позиции свидетельствует и специфический выбор места. Это экономический саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Совершенно не та площадка, где нужно делить мир и принимать судьбоносные решения. Но это удобная точка, которая мало к чему обязывает, где можно расставить вехи и хотя бы примерно договориться по основным вопросам.

Например, продлится ли торговая война между Китаем и США. Вроде бы уже говорили в Америке, но, возможно, что-то осталось недоговоренным. Возможно, речь идет о российских экономических ресурсах: что достанется Китаю, а на что претендуют Трамп, Кушнер и Виткофф.

Для такого обмена мнениями и общей оценки ситуации саммит может оказаться важным и полезным. Возможно, все разойдутся довольными. Но результатов, на которые надеемся мы, - разрешения хотя бы какого-то кризиса, иранского или украинского, завершения войны в Украине или договоренностей о ядерном разоружении - ожидать, очевидно, не следует.

Возможны ли негативные последствия для Украины после саммита и потенциальных договоренностей между тремя лидерами? Какими они могут быть?

Нынешняя позиция Кремля почти не оставляет пространства для договоренностей: НАТО должно вернуться к границам 1997 года, Молдова должна быть нейтральной, Украина - нейтральной и без армии. Такие требования Россия, очевидно, не сможет "продать" и реализовать. Но если в Шэньчжэне найдут модель, которая устроит всех и не очень устроит Украину, давление на нас значительно усилится.

Если это будет консенсусное решение всех трех сил, Украина останется вместе с Европой. Тогда им останется дожать Европу и заставить Украину пойти на невыгодный мир. Это худший для нас сценарий.

Насколько он вероятен?

Он всегда существовал. Просто в последнее время все стало гораздо интенсивнее: поездки Виткоффа и Кушнера, различные варианты договоренностей, обсуждение возможного ухода с территорий в обмен на вступление в НАТО. Это похоже на шулерскую схему, в которой непонятно, кто кого и куда принимает.

Скорее всего, этот сценарий близок к реализации, поскольку вокруг него происходит очень много движения. Если бы возможности его воплотить не было, эти очень занятые люди не тратили бы на это столько усилий.

После этой встречи должен состояться саммит G20. В Кремле пока избегают четкого ответа относительно участия Путина. Может ли эта череда встреч привести к дальнейшим договоренностям, в частности по Украине?

Когда вся эта история только начиналась и лишь анонсировали встречу Си Цзиньпина с Трампом в Америке, все говорили именно о череде встреч, следующих одна за другой, которые давали перспективу определенного урегулирования. Напомню, речь идет не только об Украине. Очень острая ситуация сложилась и вокруг Ирана. Теоретически эти трое людей должны были бы что-то с этим решать.

Эта серия встреч сжата во времени и даже не очень удобна с учетом формата площадок. Но они использовали даже возможность экономического саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Вся эта логика и инерция направлены на то, чтобы найти формулу переговоров, которая наконец-то удовлетворит все стороны. Собственно, это ни для кого не новость. Для Си Цзиньпина с его культурой это, возможно, несколько необычно. Но для Трампа искусство переговоров - специализация, он даже написал об этом книгу.

Как ведет переговоры Путин, мы сами видели: Минск-1, Минск-2, затем встреча с Зеленским. Все это из той же оперы. Они играют в ту же игру, в которую играли всегда. И, к сожалению, мы остаемся в роли пассивных зрителей этой игры.

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