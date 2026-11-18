Эпицентр находился на глубине более 120 км, а толчки ощущались как минимум в восьми областях Украины и в Молдове.

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Землетрясение в Румынии: толчки ощутили и украинцы / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, УНИАН

Кратко:

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в румынской зоне Вранча

Толчки ощущались в Киеве, Одессе и еще ряде областей

Данных о пострадавших и разрушениях в Украине нет

В ночь на 18 ноября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,3, отголоски которого ощутили жители как минимум восьми областей Украины. Подземные толчки зафиксировали в Киевской, Одесской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Днепропетровской областях, а также в Одессе, Измаиле и Киеве. Всего неделю назад Украину уже всколыхнули ночные толчки, похожие на землетрясение, природа которых тогда не была выяснена.

Параметры события обнародовала Геологическая служба США (USGS). По её данным, толчки зафиксировали в 02:48, очаг находился на глубине 130,8 км, а эпицентр располагался в 16 км к западу от населённого пункта Нережу в Румынии.

видео дня

В Киеве пользователи соцсетей публиковали видео, на которых от колебаний качаются люстры в квартирах. Толчки ощущались также в Молдове: в Кишиневе жители проснулись, а на телефоны пришло уведомление системы оповещения, пишет LB.ua.

Официальных сообщений о пострадавших или разрушениях в Украине по состоянию на утро нет. Не поступало данных и о серьезных повреждениях инфраструктуры в самой Румынии.

Землетрясение в Украине / скриншот

Почему данные о силе землетрясения расходятся

Оценки параметров события в разных сейсмологических службах расходятся. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) предварительно оценил магнитуду в 5,3 на глубине около 120 км, сообщает ZN.ua. В свою очередь Национальный институт физики Земли Румынии (INFP) указывает магнитуду 5,7 - по этим данным, это самое сильное землетрясение в Румынии с 2018 года.

По данным 24 канала, это землетрясение стало самым сильным в Румынии в 2026 году: предыдущий рекорд года был зафиксирован 19 октября, тогда магнитуда составила 4,5. Система Android Earthquake Alerts отправляла пользователям предварительные уведомления с оценкой 6,3–6,5.

Толчки ощущались и далеко за пределами Румынии:

Молдова, в частности - Кишинев;

Болгария, Сербия, Венгрия и Турция;

Албания, Северная Македония, Босния и Герцеговина;

Украина - как минимум восемь областей.

Почему землетрясение в зоне Вранча ощущается в Киеве

Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь в интервью Главреду подчеркнул, что главную сейсмическую угрозу для Украины представляет именно румынский очаг.

"Более опасными для Украины традиционно считаются землетрясения в зоне Вранча (Румыния)", - отметил ученый.

Объясняя, почему толчки из Румынии доходят до столицы, Гринь обратил внимание на глубину залегания очага.

"Именно эта зона способна вызывать глубокофокусные землетрясения, которые ощущаются на значительной территории, в том числе и в Киеве", - пояснил он.

Больше всего, по словам геофизика, рискуют южные регионы страны, которые находятся ближе всего к румынскому очагу.

"Также это пояс от Одесской области до Керченского полуострова - зона, находящаяся под влиянием румынского очага Вранча, который расположен примерно в 150 км от границы с Украиной, и именно там фиксируется наибольшее количество землетрясений, которые могут ощущаться и в Украине", - добавил Гринь.

Землетрясения в Украине - новости

Как сообщал Главред, Главный центр специального контроля регулярно фиксирует слабые сейсмические явления на территории Украины. В ночь на 17 сентября 2026 года землетрясение произошло в Самборском районе Львовской области. Его магнитуда составила всего 2,0, поэтому местные жители толчков не ощутили.

Весной сейсмологи зафиксировали активность и в центре страны. Утром 17 мая 2026 года толчки зарегистрировали в Полтавском районе Полтавской области. Эпицентр тогда находился на глубине 4 километра.

Полтавщина не впервые оказывается в центре внимания сейсмологов. Вечером 1 февраля 2025 года между Полтавой и Решетиловкой произошло землетрясение магнитудой 3,67. Глубина очага составляла 3 километра, а последствия события комментировала ГСЧС.

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