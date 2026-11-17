Лондон готовит новые обязательства по противовоздушной обороне Украины, о которых будет объявлено на заседании "Рамштайн" в Брюсселе.

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Крымский мост после атаки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Британский министр оценил удар по Крымскому мосту

Лондон объявит о новых обязательствах по ПВО для Украины

Стритинг и Писториус сопредседательствуют на заседании в Рамштайне

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг назвал удар по Крымскому мосту еще одним примером украинской изобретательности. Такую оценку он дал перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн. Об этом заявил министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в комментарии, передает Радио Свобода.

"Это еще один пример украинской изобретательности", - сказал Стритинг. видео дня

Силы обороны нанесли удар по мосту, с помощью которого страна-агрессор РФ снабжает оккупационную группировку в Крыму, в ночь на 17 ноября. Президент Владимир Зеленский подтвердил проведение операции и поблагодарил все структуры, принимавшие участие в ее подготовке.

Что Великобритания объявит на заседании в Рамштайне

Стритинг ожидает, что во время заседания союзники Украины объявят о новых пакетах военной помощи. Встречу он будет сопредседательствовать вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

"Сегодня я ожидаю услышать ряд заявлений от союзников Украины. В частности, от имени Соединённого Королевства я объявлю о новых обязательствах, касающихся, прежде всего, противовоздушной обороны", - заявил британский министр.

Британский министр считает, что для российского диктатора текущий год оказался провальным.

"Для путинской войны этот год стал катастрофическим", - подчеркнул Стритинг.

В то же время он признал, что украинцам этот год дался очень тяжело, и пообещал, что союзники не оставят Украину.

"В то же время он был очень тяжелым и для украинского народа. Именно поэтому Великобритания и все союзники Украины будут оставаться рядом с ней столько, сколько потребуется. Именно над этим мы сегодня и будем работать", - сказал министр.

Стритинг выразил надежду, что встреча позволит союзникам превратить взятые обязательства в реальные возможности для защиты украинцев от варварской агрессии Путина.

атаки на Крымский мост / Инфографика: Главред

Чем удар по Крымскому мосту грозит Путину

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман в колонке для Главреда отметил, что, разрушив сакральный для Кремля символ "возрождения империи", украинцы доказали: для них нет ничего невозможного.

"Путин и Ко стали крайне уязвимы. Теперь им придется учитывать, что каждый день этой войны несет для них все новые личные риски", - подчеркнул Эйдман.

Публицист также убежден, что расчеты Кремля на перелом в войне не оправдаются, в частности, учитывая позицию нового состава Конгресса США.

"Однако ничего подобного не происходит и не может произойти. Наоборот, начиная с января, новый Конгресс будет всячески препятствовать предательским планам Трампа и вскоре, скорее всего, возобновит помощь Украине", - считает он.

Крымский мост - новости по теме

Как сообщал Главред, крылатую ракету FP-5 "Фламинго" сняли на видео перед попаданием в Крымский мост. В компании Fire Point отреагировали на кадры с ракетой, которые обнародовал бывший заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. На кадрах виден момент за секунду до попадания.

В Институте изучения войны оценили последствия атаки для Кремля. Аналитики ISW считают, что удар по мосту продемонстрировал слабость России. По их мнению, Кремль не может надежно защитить даже свои важнейшие сооружения.

В Москве также отреагировали на атаку. В окружении Путина впервые прокомментировали удар по Крымскому мосту и сделали заявление о перемирии.

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