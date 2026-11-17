В Генштабе отмечают, что потери предприятия означают меньше топлива для российской армии и меньше денег на войну.

https://glavred.info/war/drony-dostigli-odnogo-iz-krupneyshih-npz-rf-genshtab-raskryl-podrobnosti-udara-10812941.html Ссылка скопирована

17 ноября силы обороны нанесли удар по НПЗ "Салават" в Башкортостане / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, скриншот

Кратко:

видео дня

Силы обороны нанесли удар по НПЗ "Салават" в Башкортостане

Завод расположен примерно в 1500 км от границы Украины

После попадания на предприятии раздались взрывы, начался пожар

Силы обороны в ночь на 17 ноября нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Он расположен примерно в полутора тысячах километрах от украинской границы. После попадания на территории предприятия прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

Удар подтвердил Генеральный штаб ВСУ. По оценке военных, из-за поражения предприятия российская бронетехника, грузовой транспорт и авиация, воюющие против Украины, получат меньше топлива. Кроме того, сократятся поступления, за счет которых Москва финансирует агрессию.

Почему "Салават" важен для России

В Генштабе отдельно обратили внимание на масштабы объекта и его значение для Москвы.

"Салават" - не обычный завод. Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ, способный перерабатывать около 10 млн тонн нефти в год. Здесь производят бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, которая идет на обеспечение российской экономики и военной сферы", - говорится в сообщении Генштаба.

Международная основа ударов

Военное командование также привело юридическое обоснование подобных операций в глубоком тылу противника.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - подчеркнули в Генштабе.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Грозит ли России топливный кризис из-за ударов по НПЗ

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар еще в июне в интервью Главреду отметил, что перебои с топливом в России являются тревожным сигналом, но пока не полноценным кризисом.

"Это симптом, но пока не более того. Говорить о полномасштабном топливном кризисе пока рано", - подчеркнул специалист.

По его словам, перевести ситуацию в критическую фазу могут именно удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям и хранилищам топлива.

"Довести эту ситуацию до критического уровня - задача Сил обороны Украины и тех ударов, которые наносятся по нефтеперерабатывающим мощностям и хранилищам готовых нефтепродуктов", - пояснил Гончар.

В свою очередь, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко в комментарии, приведенном изданием "Хвиля", считает, что после ноябрьской волны атак положение с бензином в РФ резко ухудшилось.

"Правительство будет вынуждено значительно, практически до нуля, ограничивать частное потребление бензина", - отметил он.

Удары по НПЗ России - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина систематически наносит удары по нефтеперерабатывающим предприятиям РФ. В ночь на 26 марта дроны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области. Власти РФ тогда заявили об уничтожении более 20 беспилотников.

Масштабные атаки иногда затрагивают сразу несколько регионов. В мае взрывы раздавались по всей России, а под ударом оказались завод "Шахедов" и крупный НПЗ. Тревогу тогда объявили в 18 регионах РФ.

В то же время Киев допускает паузу в ударах по российским НПЗ. Президент Владимир Зеленский озвучил Трампу условие для прекращения таких атак. Речь идет о ракетах Patriot на весь срок паузы.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред