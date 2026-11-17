Российские войска атаковали сразу несколько регионов Украины, в результате чего есть погибшие и раненые.

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Массированная атака РФ на Украину 17 ноября / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Ночью Россия атаковала ряд регионов Украины

В результате обстрелов есть погибшие, десятки раненых, а также повреждены дома и предприятия

В ряде областей произошли масштабные отключения электроэнергии и перебои с общественным транспортом

Ночью и утром 17 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники. Под ударом оказались Киев, Запорожье, Винница, Днепр, Харьков, Черкасская, Ровенская области и Черновцы. Есть погибшие и десятки раненых, повреждены промышленные предприятия, жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. В ряде городов возникли перебои с электроснабжением и работой общественного транспорта.

Главред собрал всю информацию о последствиях российской атаки на Украину 17 ноября.

Киев: повреждены четыре района города, есть пострадавший

В ночь на 17 ноября российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами и беспилотниками.

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В результате удара армии РФ в Оболонском районе Киева погибли два человека, сообщил мэр города Кличко. По информации КМВА, 34-летний мужчина получил ранения. В настоящее время он госпитализирован

В Голосеевском районе поврежден Южный мост. Движение по мосту перекрыто.

Южный мост в Киеве / Инфографика: Главред

В Деснянском районе поврежден Северный мост. Движение по мосту перекрыто в обоих направлениях. Кроме того, в результате падения обломков возник пожар во дворе 16-этажного жилого дома.

В Днепровском районе, по предварительным данным, в результате падения обломков возник пожар в складских помещениях.

В результате атаки повреждена наземная инфраструктура метро. Движение поездов по "зеленой" ветке между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор" временно приостановлено. Кроме того, в отдельных районах возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

Запорожье: двое погибших и 18 пострадавших

Утром 17 ноября российские войска совершили комбинированную атаку на Запорожье. По словам и.о. начальника Запорожской ОГА Михаила Семикина, под ударом оказались промышленные объекты в трех районах города.

В результате обстрела погибли мужчина и женщина, ещё 18 человек получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате ударов повреждены производственные и складские помещения, возникли пожары. Также из-за повреждения энергетической инфраструктуры значительное количество потребителей в Запорожье и области осталось без электроснабжения.

Где зафиксированы отключения электроэнергии

После новых российских атак масштабные отключения электроэнергии зафиксированы в Запорожской и Днепропетровской областях. Энергетики в первую очередь восстанавливают электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

По информации "Укрэнерго", аварийные отключения также действуют в Полтавской и Харьковской областях. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Генерация электроэнергим / Инфографика: Главред

В Виннице в результате вражеского удара погибла женщина

В Виннице в результате попадания в автостоянку погиб человек.

"В результате атаки врага по г. Винница произошло попадание в автостоянку. Загорелись два легковых и два грузовых автомобиля. К сожалению, одна женщина погибла, ещё одна женщина получила травмы", - говорится в сообщении ОВА.

Днепропетровская область: повреждены предприятия и жилые дома

По информации начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, российские войска утром атаковали частный сектор и кондитерскую фабрику в Днепре. В результате удара пострадали семь человек.

"Четыре женщины и один мужчина находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Две женщины отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

Ровенская область

Утром 17 ноября в Ровно прогремел взрыв. По предварительной информации, после удара над городом поднялся густой дым.

В результате удара по Ровенской области более 300 населенных пунктов остались без электричества. Объекты критической инфраструктуры переходят на альтернативные источники питания. В ОВА сообщили, что информации о раненых не поступало.

Кроме того, из-за отсутствия напряжения в контактной сети временно приостановили движение троллейбусов. Электротранспорт не курсировал ни на одном из городских маршрутов.

Черкасская область: Смилу атаковали восемью ракетами, шесть человек ранены

Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что ночью 17 ноября российские войска выпустили по Смиле 8 ракет.

В результате двух волн обстрела пострадали шесть человек. Всех госпитализировали, их состояние - средней тяжести.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Черновцы: часть города осталась без света

В результате российской атаки часть Черновцов осталась без электроснабжения. Мэр Роман Климчук сообщил, что пострадавших нет.

По его словам, троллейбусы в городе пока не курсируют. В качестве замены местные власти организуют автобусы.

В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура, есть пострадавший

В Одесской области в результате ударов пострадал один человек, сообщил глава ОГА Олег Кипер. Повреждены административное здание, общежитие, склады, грузовики и энергообъект ДТЭК.

Из-за удара РФ по энергообъекту на юге Одесской области по состоянию на утро без света остаются 3,3 тысячи семей, сообщили в ДТЭК "Одесские электросети". Части потребителей электроснабжение уже восстановили

Харьков: ракетные удары по Холодногорскому району

В ночь на 17 ноября российская армия нанесла несколько ракетных ударов по Холодногорскому району Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.

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