- Ночью Россия атаковала ряд регионов Украины
- В результате обстрелов есть погибшие, десятки раненых, а также повреждены дома и предприятия
- В ряде областей произошли масштабные отключения электроэнергии и перебои с общественным транспортом
Ночью и утром 17 ноября российские войска нанесли массированный удар по Украине, применив ракеты и ударные беспилотники. Под ударом оказались Киев, Запорожье, Винница, Днепр, Харьков, Черкасская, Ровенская области и Черновцы. Есть погибшие и десятки раненых, повреждены промышленные предприятия, жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. В ряде городов возникли перебои с электроснабжением и работой общественного транспорта.
Главред собрал всю информацию о последствиях российской атаки на Украину 17 ноября.
Киев: повреждены четыре района города, есть пострадавший
В ночь на 17 ноября российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами и беспилотниками.
В результате удара армии РФ в Оболонском районе Киева погибли два человека, сообщил мэр города Кличко. По информации КМВА, 34-летний мужчина получил ранения. В настоящее время он госпитализирован
В Голосеевском районе поврежден Южный мост. Движение по мосту перекрыто.
В Деснянском районе поврежден Северный мост. Движение по мосту перекрыто в обоих направлениях. Кроме того, в результате падения обломков возник пожар во дворе 16-этажного жилого дома.
В Днепровском районе, по предварительным данным, в результате падения обломков возник пожар в складских помещениях.
В результате атаки повреждена наземная инфраструктура метро. Движение поездов по "зеленой" ветке между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор" временно приостановлено. Кроме того, в отдельных районах возникли перебои с водо- и теплоснабжением.
Запорожье: двое погибших и 18 пострадавших
Утром 17 ноября российские войска совершили комбинированную атаку на Запорожье. По словам и.о. начальника Запорожской ОГА Михаила Семикина, под ударом оказались промышленные объекты в трех районах города.
В результате обстрела погибли мужчина и женщина, ещё 18 человек получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
В результате ударов повреждены производственные и складские помещения, возникли пожары. Также из-за повреждения энергетической инфраструктуры значительное количество потребителей в Запорожье и области осталось без электроснабжения.
Где зафиксированы отключения электроэнергии
После новых российских атак масштабные отключения электроэнергии зафиксированы в Запорожской и Днепропетровской областях. Энергетики в первую очередь восстанавливают электроснабжение объектов критической инфраструктуры.
По информации "Укрэнерго", аварийные отключения также действуют в Полтавской и Харьковской областях. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
В Виннице в результате вражеского удара погибла женщина
В Виннице в результате попадания в автостоянку погиб человек.
"В результате атаки врага по г. Винница произошло попадание в автостоянку. Загорелись два легковых и два грузовых автомобиля. К сожалению, одна женщина погибла, ещё одна женщина получила травмы", - говорится в сообщении ОВА.
Днепропетровская область: повреждены предприятия и жилые дома
По информации начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, российские войска утром атаковали частный сектор и кондитерскую фабрику в Днепре. В результате удара пострадали семь человек.
"Четыре женщины и один мужчина находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Две женщины отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.
Ровенская область
Утром 17 ноября в Ровно прогремел взрыв. По предварительной информации, после удара над городом поднялся густой дым.
В результате удара по Ровенской области более 300 населенных пунктов остались без электричества. Объекты критической инфраструктуры переходят на альтернативные источники питания. В ОВА сообщили, что информации о раненых не поступало.
Кроме того, из-за отсутствия напряжения в контактной сети временно приостановили движение троллейбусов. Электротранспорт не курсировал ни на одном из городских маршрутов.
Черкасская область: Смилу атаковали восемью ракетами, шесть человек ранены
Начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что ночью 17 ноября российские войска выпустили по Смиле 8 ракет.
В результате двух волн обстрела пострадали шесть человек. Всех госпитализировали, их состояние - средней тяжести.
Черновцы: часть города осталась без света
В результате российской атаки часть Черновцов осталась без электроснабжения. Мэр Роман Климчук сообщил, что пострадавших нет.
По его словам, троллейбусы в городе пока не курсируют. В качестве замены местные власти организуют автобусы.
В Одесской области повреждена энергетическая инфраструктура, есть пострадавший
В Одесской области в результате ударов пострадал один человек, сообщил глава ОГА Олег Кипер. Повреждены административное здание, общежитие, склады, грузовики и энергообъект ДТЭК.
Из-за удара РФ по энергообъекту на юге Одесской области по состоянию на утро без света остаются 3,3 тысячи семей, сообщили в ДТЭК "Одесские электросети". Части потребителей электроснабжение уже восстановили
Харьков: ракетные удары по Холодногорскому району
В ночь на 17 ноября российская армия нанесла несколько ракетных ударов по Холодногорскому району Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступала.
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