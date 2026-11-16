Возможным решением Руслан Стефанчук назвал проведение парламентских заседаний в защищенных помещениях.

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РФ может ударить по зданию Верховной Рады / коллаж: Главред, фото: Википедия

Важное из заявлений Стефанчука:

Есть угроза российских обстрелов и возможного разрушения здания парламента

Парламентские заседания могут проводить в защищенных помещениях

Верховная Рада планирует создать специальный механизм голосования, который позволит народным депутатам принимать решения независимо от их физического местонахождения.

Необходимость такого решения связана с угрозой российских обстрелов и возможным разрушением здания парламента, заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил во время совместного брифинга в Брюсселе с главой Европейского парламента Робертой Метцолой.

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Он подчеркнул, что регулярные российские атаки на Киев создают дополнительные риски для полноценной работы законодательного органа.

По словам Стефанчука, несмотря на обстрелы, парламент продолжает выполнять свои обязанности и принимать необходимые для европейской интеграции законы.

"Постоянные атаки на Киев влияют, в том числе, и на работу украинского парламента. Но, несмотря на это, мы принимаем все необходимые законодательные акты, которые приближают нас к Европейскому Союзу. [...] Только за прошедшую неделю мы приняли 12 актов [...] направленных на поддержку нашего пути в Европейский Союз, на выполнение наших обязательств по Ukraine Facility и другим вопросам. И мы будем и дальше двигаться по этому пути", - заявил спикер.

Он также сообщил, что в парламентских укрытиях оборудованы необходимые условия для пребывания депутатов во время воздушных тревог.

Вместе с тем, как подчеркнул глава Рады, необходимо заранее предусмотреть сценарии, при которых привычный формат работы парламента станет невозможным. В частности, речь идет о вероятности уничтожения здания Верховной Рады в результате российских ударов.

"Отдельно я говорил с Робертой и с другими нашими коллегами-спикерами о том, что нам все равно нужно подумать об отдельной системе голосования, которая будет работать независимо от того, где будут находиться народные депутаты. Потому что никто не исключает того факта, что когда-нибудь Россия может разрушить и здание парламента. И мы тогда столкнемся с вопросом, когда нам понадобится система, которая обеспечит голосование народных депутатов все равно", - сообщил Стефанчук.

Еще одним возможным решением он назвал проведение парламентских заседаний в защищенных помещениях, расположенных по тому же адресу. Это позволит не прерывать законодательную деятельность и продолжать рассмотрение инициатив, необходимых для евроинтеграции Украины.

/ Инфографика: Главред

РФ может подготовить удар по Украине с применением тысячи средств поражения

Российские войска могут организовать масштабную атаку на энергетическую систему Украины, задействовав сотни ракет, беспилотников и авиационных бомб. Информация о вероятных планах РФ появилась после того, как министр энергетики Украины Денис Шмыгаль передал европейским партнерам в Париже материалы с перехваченными данными. Об этом пишет The New York Times.

Согласно полученной информации, для возможной атаки противник рассматривает применение до 1000 единиц вооружения. Под угрозой могут оказаться ключевые объекты энергетики, включая электроподстанции, гидроэлектростанции, теплоэлектростанции и котельные.

Особую обеспокоенность вызывает вероятность ударов по украинским атомным электростанциям. В переданных материалах говорится о возможных попытках нарушить работу трех АЭС, которые продолжают функционировать.

Для достижения этой цели российская сторона может нацелиться на распределительные устройства, связывающие атомные станции с объединенной энергосистемой страны. Выведение таких объектов из строя может затруднить передачу вырабатываемой АЭС электроэнергии потребителям и создать дополнительные проблемы для энергоснабжения Украины.

Напомним, ранее Россия сбросила пять управляемых авиабомб на жилые дома в Запорожье. Известно о 12 погибших, среди них трое детей.

Ранее сообщалось о том, что российская авиабомба попала в две маршрутки в Краматорске Донецкой области: погибли 30 человек, еще 18 получили ранения.

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