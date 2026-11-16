Праздники без выходных: почему 25 декабря и 1 января станут рабочими днями

Сокращенного предпраздничного дня 24 и 31 декабря тоже не будет, а двойную оплату за работу в эти даты закон не гарантирует.

https://glavred.info/life/prazdniki-bez-vyhodnyh-pochemu-25-dekabrya-i-1-yanvarya-stanut-rabochimi-dnyami-10812629.html Ссылка скопирована

Украинцы останутся без дополнительных выходных на Рождество и Новый год / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Ключевые факты:

25 декабря и 1 января станут обычными рабочими днями

Сокращать рабочий день 24 и 31 декабря не обязаны

Дать дополнительные выходные может только работодатель

Рождество Христово 25 декабря 2026 года и Новый год 1 января 2027 года выпадают на пятницу, однако дополнительных выходных украинцы не получат. Из-за военного положения статья 73 КЗоТ не применяется, поэтому обе даты, как и другие дни из календаря праздников, при пятидневке останутся рабочими, если работодатель не решит иначе.

Об этом сообщает юридическое издание SUD.UA со ссылкой на нормы закона №2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

видео дня

Военное положение продлено с 31 октября 2026 года на 90 суток - до 29 января 2027 года, поэтому оба праздника приходятся на период его действия. Часть шестая статьи 6 Закона №2136-IX прямо приостанавливает нормы статьи 73 КЗоТ о праздничных днях.

Для работников с графиком понедельник - пятница выходными останутся только суббота и воскресенье: 26-27 декабря и 2-3 января. Трехдневных праздничных выходных законодательство не предусматривает.

Сократят ли рабочий день 24 и 31 декабря

Обязательного сокращения не будет. Статья 53 КЗоТ, по которой накануне праздников рабочий день становится короче на час, во время военного положения тоже не применяется.

Поэтому 24 и 31 декабря могут остаться обычными восьмичасовыми рабочими днями. При этом работодатель вправе установить меньшую продолжительность работы с соблюдением требований законодательства.

Заплатят ли вдвойне за работу 25 декабря и 1 января

Сама праздничная дата не дает права на двойную оплату по статье 107 КЗоТ: если день рабочий по графику, его оплачивают по общим правилам. Повышенная оплата возможна, только если ее предусматривает коллективный или трудовой договор.

Другое дело - работа в установленный для сотрудника выходной. Статья 72 КЗоТ, которая предусматривает компенсацию другим днем отдыха или оплату в двойном размере по соглашению сторон, во время военного положения продолжает действовать.

Может ли работодатель сделать праздники выходными

Может. Предприятия вправе сами устанавливать режим работы и отдыха, предусматривать дополнительные дни отдыха или менять график, но такие решения нужно надлежащим образом оформить. По данным издания, Гоструда также разъясняет, что во время военного положения график работы и время отдыха устанавливает работодатель.

Продлится ли отпуск из-за праздников

Нет. Во время военного положения не применяются статья 78-1 КЗоТ и часть вторая статьи 5 Закона "Об отпусках", поэтому 25 декабря и 1 января, попавшие в ежегодный отпуск, считаются обычными календарными днями и не продлевают его.

Какие права есть у работников во время военного положения?

Старший юрист, адвокат АФ PRAGNUM Алена Мичурина в интервью Главреду обратила внимание, что даже по правилам военного времени работник сохраняет право отказаться от работы во время угрозы.

"При желтом уровне опасности бизнес может работать с согласия трудового коллектива. Но здесь снова возникают вопросы. Может ли работник отказаться работать во время желтого уровня опасности? Да, может. Это его право", - пояснила юрист.

Говоря об ответственности работодателей, Мичурина подчеркнула, что главный риск для них - вовсе не штрафы.

"Наше законодательство устроено так, что, если в рабочее время что-то случится с персоналом, работодатель несет личную уголовную ответственность за жизнь и здоровье работников. Это прописано в Уголовном кодексе", - отметила она.

Военное положение - новости

Как сообщал Главред, 26 октября парламент рассмотрел законопроекты №16182 и №16183. Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней - до 29 января 2027 года. За продление военного положения проголосовали 293 народных депутата, за мобилизацию - 281.

В тот же день решение утвердил глава государства. Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Новые указы действуют с 31 октября 2026 года до 29 января 2027 года.

Изменения военного времени касаются и бронирования работников. Статус критически важных предприятий, который истекает в ноябре-декабре, планируют автоматически продлить до 1 февраля 2027 года. Переход связан с постановлением Кабмина от 27 октября 2026 года, обновившим порядок получения этого статуса.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред