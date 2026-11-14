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День святого Николая-2026: когда празднуют и какие традиции соблюдают украинцы

Виталий Кирсанов
14 ноября 2026, 21:44
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В народе считалось, что ко Дню святого Николая важно рассчитаться с долгами и помириться с теми, с кем возникли разногласия.
День святого Николая-2026: когда празднуют
День святого Николая-2026: когда празднуют / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Когда отмечают День святого Николая по новому и старому стилю
  • Будет ли выходной на День святого Николая в 2026 году
  • Что нельзя делать на День святого Николая

В начале декабря православные христиане в Украине отмечают День святого Николая Чудотворца - одного из самых почитаемых святых, которого считают защитником детей, путешественников и людей, оказавшихся в беде. Еще при жизни Николай Мирликийский прославился добротой, милосердием и щедростью. С его именем связано немало народных обычаев, многие из которых сохраняются и сегодня. Рассказываем, на какую дату приходится праздник в 2026 году, как его отмечают украинцы и какие запреты с ним связаны. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Когда отмечают День святого Николая по новому и старому стилю

Зимний праздник посвящен памяти святителя Николая Чудотворца. По старому церковному календарю его отмечают 19 декабря, однако после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь в 2023 году дата празднования изменилась. Теперь День святого Николая приходится на 6 декабря.

видео дня

При этом в церковном календаре есть и другие даты, связанные с почитанием святого. Так, 29 июля по новому стилю (11 августа по старому) верующие вспоминают его рождение, а 9 мая (22 мая по старому стилю) отмечают перенесение мощей Николая Чудотворца в итальянский город Бари. Последний праздник в народной традиции известен как Николай Весенний.

Будет ли выходной на День святого Николая в 2026 году

День святого Николая не относится к официальным государственным праздникам Украины, поэтому отдельный дополнительный выходной по этому случаю не предусмотрен.

В 2026 году дата праздника - 6 декабря - выпадает на воскресенье. Таким образом, для украинцев этот день будет выходным в соответствии с обычным календарем недели.

Традиции празднования Дня святого Николая в Украине

В этот день в храмах проводят праздничные богослужения в честь Николая Чудотворца. Верующие обращаются к святому с молитвами о благополучии семьи, здоровье детей, защите от неприятностей, помощи в личной жизни и справедливости.

Считается, что Николай помогает людям, оказавшимся в трудных обстоятельствах. Особое покровительство ему приписывают дети, родители, путешественники, моряки, нуждающиеся, несправедливо осужденные и незамужние девушки. Еще одна важная традиция праздника - благотворительность. В этот день принято помогать тем, кто нуждается в поддержке, и совершать добрые поступки.

Особенно любимая детьми украинская традиция - обмен подарками. Накануне праздника родители кладут малышам сладости, игрушки и другие сюрпризы под подушку. Поэтому утро 6 декабря для многих семей начинается с поиска подарков от святого Николая.

К празднику также готовят традиционные угощения. Среди них - кутья, узвар, каша и пшеничное пиво. Детей угощают специальным печеньем, которое называют николайчиками. Поскольку День святого Николая приходится на Рождественский пост, праздничное меню традиционно составляют постные блюда без мяса и яиц.

Еще одна распространенная семейная традиция - украшать елку именно 6 декабря. Поэтому во многих украинских домах первые новогодние деревья появляются уже ко Дню святого Николая, не дожидаясь Рождества или Нового года.

Что нельзя делать на День святого Николая

Согласно церковным и народным традициям, праздник следует проводить в спокойствии, доброжелательности и заботе об окружающих. В этот день не рекомендуется ссориться, устраивать скандалы, обижать близких и вступать в конфликты. Особое внимание советуют уделять детям: родителям не стоит кричать на них и наказывать без причины.

Также среди традиционных запретов упоминаются тяжелая физическая работа, рукоделие и нарушение Рождественского поста.

В народе считалось, что ко Дню святого Николая важно рассчитаться с долгами и помириться с теми, с кем возникли разногласия. Поэтому праздник советовали встречать без обид и финансовых обязательств.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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