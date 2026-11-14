Как утеплиться зимой и выглядеть модно: 5 лайфхаков стилистки

Стильные аксессуары помогут согреться в холодную погоду.

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Как стильно одеваться зимой 2027 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, vichnist; скриншот из видео

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Какие модные аксессуары помогут согреться зимой 2027 года

Как носить меховой шарф, треугольную косынку и манижку

Чем дополнить зимний образ

Зимой не обязательно выбирать между теплом и стильным внешним видом. Правильно подобранные аксессуары помогают защититься от холода, не перегружая образ объёмной одеждой. Главред расскажет о пяти модных решениях, которые стоит добавить в гардероб холодного сезона.

Меховой шарф

Меховой шарф - один из способов сделать верхнюю одежду интереснее, считает стилистка Наталья. Его можно сочетать не только с пальто или теплой курткой, но и с кожаной курткой в межсезонье. Такой аксессуар придает образу богемный настрой.

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"Меховой шарф. Его на самом деле можно носить с любой верхней одеждой, даже не дожидаясь сильных холодов. Например, осенью его можно накинуть на кожаную куртку, и это придаёт именно такой оттенок богемности и роскоши. Ну а когда похолодает, его можно носить с пальто, теплой курткой и чувствовать себя настоящей леди", - рассказала стилистка.

Меховые аксессуары / скриншот из видео

Треугольные косынки

Треугольные косынки сочетают в себе практичность и декоративность. В зависимости от материала они могут дополнять разные образы: для холодной погоды подойдут шерстяные и кашемировые модели, а кожаные и атласные станут выразительным акцентом.

"Во-вторых, это треугольные косынки, которые на самом деле очень функциональны. Они могут быть шерстяными, кашемировыми, кожаными и даже атласными. Их можно повязывать на голову, накидывать на плечи и создавать таким образом акцент, а также обвязывать вокруг шеи, образуя большой акцентный бант, как мы видим, например, в коллекциях Celine. Это выглядит чрезвычайно эффектно и стильно", - отметила Наталья.

Теплые косынки / скриншот из видео

Манишка

Манишки остаются актуальным аксессуаром для холодного сезона. Их можно носить поверх верхней одежды или под ней, создавая дополнительный теплый слой. Особенно практичными будут шерстяные и кашемировые модели.

"В прошлом сезоне были очень популярны меховые манишки. Они остаются с нами, поэтому мы носим их как поверх верхней одежды, так и под ней. И очень классный вариант - шерстяная или кашемировая манишка. Когда вы, например, не хотите надевать большой толстый свитер, но нужно утеплиться, эта штучка очень выручает", - посоветовала стилистка.

Манжик - зима 2027 / скриншот из видео

Чепчики с длинными завязками

Чепчики с длинными завязками - ещё один функциональный вариант для зимы. Их особенность заключается в том, что завязки можно обмотать вокруг шеи, используя их вместо шарфа. Так один аксессуар выполняет сразу две функции.

"Далее это вот такие чепчики с длинными завязками, которые мы можем обвязать вокруг шеи, как шарф, и таким образом мы получим изделие "два в одном" - головной убор и шарф", - пояснила эксперт.

Чепчики с длинными завязками / скриншот из видео

Объемные шарфы

Объемные шарфы остаются актуальными и в дальнейшем. Они особенно хорошо вписываются в образы в скандинавском стиле, но не ограничиваются только этим направлением.

"Ну и, конечно, традиционные объемные шарфы никуда не деваются, мы продолжаем их носить, особенно если вы поклонница скандинавского стиля. Хотя они прекрасно вписываются как в классические, так и в кэжуал-образы", - подытожила стилистка.

Объемный шарф / скриншот из видео

Модные тренды зимы 2027 - советы стилиста смотрите здесь.

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