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РФ модернизировала "Искандеры" для ударов по мостам: что задумал Кремль

Дарья Пшеничник
14 ноября 2026, 11:38
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Ракеты оснащены оптическими и радиолокационными головками, которые позволяют корректировать курс в последние секунды перед попаданием.
РФ модернизировала 'Искандеры' для ударов по мостам: что задумал Кремль
"Искандеры" стали значительно точнее / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

  • Россия оснастила "Искандеры" оптическими и радиолокационными ГСН
  • Погрешность новых ракет составляет всего несколько метров
  • Кремль стремится разделить энергосистему Украины по Днепру

Российские военные оснастили баллистические ракеты "Искандер" оптическими и радиолокационными головками самонаведения. Благодаря этому ракеты могут корректировать курс за считанные секунды до попадания и поражать цели с ювелирной точностью. По мнению украинских чиновников, такая модернизация является частью стратегии Москвы, направленной на то, чтобы разделить Украину пополам, сообщает The Telegraph.

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Советник президента Украины Сергей Бескрестнов уточнил, что погрешность таких ракет составляет всего несколько метров. Именно их применяли во время недавних атак на киевские мосты.

Еще один украинский чиновник рассказал Financial Times, что план Кремля также предусматривает перекрытие потоков электроэнергии с запада на восток страны. Это грозит оставить без света миллионы людей.

Как новая технология меняет баллистику

Оптические и радиолокационные боеголовки, вероятно, являются новейшей российской разработкой. Они сканируют местность за несколько секунд до взрыва боевой части, поэтому ракеты могут обходить украинские средства радиоэлектронной борьбы. Профессор военной стратегии и технологий Мауро Джилли считает, что это может снять часть самых острых тактических проблем, с которыми РФ сталкивалась с начала войны.

Эксперт напоминает, в чём до сих пор заключался главный недостаток оружия такого класса.

"Особенность баллистических ракет заключается в наличии определенной погрешности, поскольку они движутся по параболической траектории", - отметил Джилли в интервью The Telegraph.

По его словам, в начале полёта ракету ведёт бортовой компьютер: он выводит её в нужное положение, когда она достигает заданной высоты.

"Однако на заключительном отрезке ракета движется, по сути, лишь под действием гравитации. Теперь ситуация изменилась", - подчеркнул профессор.

В то же время Гилли заметил, что прочные киевские мосты удары не разрушили и вряд ли могли бы это сделать. Тем не менее движение по переправам останавливалось, общественный транспорт парализовался, а город страдал от многочасовых пробок. Атаки на энергообъекты оставили значительную часть столицы без электричества, тепла и воды.

Цель - разорвать энергосистему по Днепру

Научный сотрудник аналитического центра GLOBSEC Максим Безносюк обращает внимание на то, что Россия все чаще наносит удары по мостам. Попытки разделить энергетическую сеть страны на две части вдоль Днепра, по его словам, начались еще в декабре прошлого года.

"Кремль реализует то, что инженеры называют "островным режимом" (islanding): цель заключается в том, чтобы раздробить энергосистему Украины на изолированные сегменты", - рассказал Безносюк The Telegraph.

Аналитик объясняет, что отрезанные части вынуждены работать автономно. Они уже не могут перебрасывать электроэнергию от работающих станций туда, где её не хватает.

"Цель - не только принести ужасы войны в дома украинцев, но и нанести удар по оборонной промышленности и системам жизнеобеспечения", - подчеркнул эксперт.

Искандер инфографика
ОТРК "Искандер" / Инфографика: Главред

Почему ракеты "Искандер" трудно сбивать

Главный редактор портала "Милитарный" Михаил Люксиков отметил, что российские баллистические ракеты "Искандер", вероятно, прошли модернизацию и получили обновленные средства обмана противовоздушной обороны.

По его словам, речь идет о способности выпускать в воздух специальные объекты-приманки непосредственно во время полёта. Радиолокационные станции вместо одного реального объекта фиксируют на экранах сразу несколько. Это существенно затрудняет распознавание и перехват.

"Ракета "Искандер" с самого начала была оборудована для выстрела ложных целей. В ходе применения на территории Украины неоднократно фиксировались ложные цели. По ободку ракетного двигателя можно было разглядеть соответствующие места для выстрела. Затем россияне провели модернизацию и отказались от подобных ловушек", - рассказал он.

Удары РФ по мостам - последние новости

Как сообщал Главред, во время ночной атаки 7 ноября несколько российских ракет попали в Северный мост в Киеве. Повреждены дорожное полотно, контактная сеть троллейбусов и линии электропередач.

27 октября Россия нанесла несколько ударов баллистическими ракетами по Южному мосту в Киеве. Во время ночного обстрела противник использовал два типа ракет, однако окончательно установить, какие именно боеприпасы попали в Южный мост, должны специалисты, работающие на местах ударов.

6 октября российская оккупационная армия атаковала мост через Днепр в Запорожье. Двое мужчин пострадали и были госпитализированы.

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