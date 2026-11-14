У Трампа приступили к подготовке крупнейшего обмена пленными между Украиной и РФ

На данный момент крупнейшим остается обмен по формуле "1000 на 1000", который Украина и Россия провели в мае 2025 года после переговоров в Стамбуле.

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Белый дом объявил о крупнейшем обмене пленными / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Офис президента

Главное из заявления:

США начали готовиться к крупнейшему обмену пленными за время войны

Число пленных и дату обмена пока не назвали

Европейцы будут привлечены к следующим переговорам

Белый дом официально подтвердил, что США приступили к работе над крупнейшим с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора обменом пленными между Украиной и РФ. Накануне о рекордном обмене пленными заявил зять президента США Джаред Кушнер, а теперь его слова подтвердила администрация Дональда Трампа.

В Вашингтоне назвали итоги дипломатической недели обнадеживающим прогрессом на пути к миру. Об этом заявила главный заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в X.

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По её словам, переговоры с обеими сторонами конфликта по поручению Трампа вели специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

"По поручению президента Трампа специальные посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер приложили значительные усилия, работая с обеими сторонами российско-украинской войны, чтобы навсегда положить конец этому конфликту. На этой неделе они провели исторический второй раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби, встретились с президентами Зеленским и Путиным, добились включения европейских партнеров в будущие переговоры и приступили к работе над тем, что станет крупнейшим обменом пленными в этой войне. Обнадеживающий прогресс на пути к миру!", - написала Келли.

Что известно о предстоящем обмене пленными

Трехсторонние переговоры делегаций Украины, России и США в Абу-Даби завершились 11 ноября. Как сообщает Al Jazeera, Кушнер тогда заявил на пресс-конференции, что количество пленных для обмена окончательно определят 12 ноября.

В заявлении Белого дома от 13 ноября ни количество пленных, ни дата обмена не указаны. После Абу-Даби американские представители провели встречи с Путиным в Москве и с Владимиром Зеленским в Дублине.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Станет ли новый обмен пленными рекордным?

Крупнейшим на сегодняшний день остается обмен по формуле "1000 на 1000", который Украина и Россия провели в мае 2025 года после переговоров в Стамбуле. Политический аналитик Дмитрий Медведенко в комментарии Al Jazeera отметил, что именно эту планку должен превзойти анонсированный обмен.

"Чтобы это был крупнейший обмен пленными, он должен превзойти обмен „1000 на 1000" в мае прошлого года", - сказал он.

В то же время эксперт обратил внимание, что обмены происходят регулярно и без столь масштабной дипломатии.

"Каждые два-три месяца стороны обмениваются 100–300 пленными. Это канал, который действительно работает", - подчеркнул Медведенко.

Обмен пленными - новости

Как сообщал Главред, 12 ноября в Дублине Владимир Зеленский встретился с Виткоффом и Кушнером. Стороны обсудили результаты трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Подробности договоренностей публично не раскрывались.

Впоследствии Зеленский сообщил о договоренности относительно крупнейшего обмена пленными, участия Европы в следующих переговорах и будущей архитектуры безопасности.

В свою очередь Кушнер заверил, что никакие договоренности по безопасности Европы не будут утверждены без учета интересов Украины в сфере безопасности. Принцип переговоров - ничего не согласовано, пока не согласовано всё, за исключением гуманитарных вопросов. По его словам, в ближайшее время будут объявлены направления переговоров, график и дополнительные детали.

Отдельно он упомянул о подготовке обмена пленными.

"Мы также работаем над тем, что станет крупнейшим обменом пленными в этой войне, потенциально воссоединив тысячи людей с их семьями", - отметил спецпосланник.

Предварительная крупная договоренность об обмене при посредничестве США была достигнута в начале года. 5 февраля во время переговоров в Абу-Даби Украина, Россия и США согласовали обмен 314 пленными, сообщал Виткофф. Украинскую делегацию тогда возглавлял Рустем Умеров.

Обмены пленными продолжались в течение всего года. В мае Украине удалось вернуть 205 защитников из российского плена. 23 октября домой вернулись еще почти 300 украинских защитников.

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