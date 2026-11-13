Как прошли переговоры в Дублине: Зеленский назвал три главных результата

Зеленский сообщил о договоренности по крупнейшему обмену пленными, участии Европы в следующих переговорах и будущей архитектуре безопасности.

https://glavred.info/politics/kak-proshli-peregovory-v-dubline-zelenskiy-nazval-tri-glavnyh-rezultata-10811726.html Ссылка скопирована

Зеленский, Уиткофф и Кушнер в Дублине / Фото: Офис президента Украины

Главное из заявления Зеленского:

США подтвердили договоренность о масштабном обмене пленными

Украина уже является оборонительным рубежом Европы

Европа будет участвовать в следующих мирных переговорах

Архитектура безопасности зависит от того, как закончится война

Украина и Россия готовятся к крупнейшему обмену военнопленными за все время полномасштабной войны. Договоренность подтвердили посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с Владимиром Зеленским в Дублине. Следующий раунд мирных переговоров, по словам украинского лидера, пройдет уже с участием Европы.

Итоги недели встреч президент Владимир Зеленский изложил в Telegram-канале. Глава государства выделил три ключевых результата. Первый - масштабное освобождение пленных. Второй - полноценное вовлечение европейских представителей в переговорный процесс на равных условиях. Третий - подготовка новых встреч в многостороннем формате.

видео дня

Отдельно президент подчеркнул, что Киев отстаивает не только собственные интересы, но и интересы всего континента. Он поблагодарил Уиткоффа и Кушнера за интенсивный диалог, а Ирландию - за организацию саммита Европейского политического сообщества и предоставленную площадку для контактов. Завершая обращение, Зеленский дал понять, что пауз в переговорном процессе не предвидится.

"Дипломатия и дальше будет активной", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский и Уиткофф в Дублине / Фото: Офис президента Украины

Зеленский анонсировал обмен пленными

Самый ощутимый для украинских семей итог встреч президент Владимир Зеленский раскрыл в общении с журналистами в Дублине. Разговор с американцами в Ирландии состоялся после того, как Уиткофф и Кушнер вернулись из Москвы, где вели переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Для Киева этот трек остается приоритетным. Возвращение защитников из российской неволи президент поставил первым пунктом в списке достижений недели.

"Во-первых, результат очень важен, и теперь, вслед за Россией, американская сторона также подтвердила, что мы обменяемся военнопленными. Как мне сказал Стив и Джаред, это будет крупнейший обмен военнопленными", - заявил Зеленский.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Где пройдут следующие мирные переговоры по Украине

Помимо гуманитарного трека, в Дублине обсуждали и место нового раунда. Президент Владимир Зеленский назвал две возможные площадки - одну на Ближнем Востоке, другую - в Европе. Окончательное решение, по его словам, примут переговорные группы, а Киев готов к любому из вариантов.

"Могут быть и в Эмиратах, и в Швейцарии, вы знаете, это зависит уже от команд. То есть мы открыты", - сказал Зеленский.

Глава государства пояснил, что его позиция предельно проста: по возможности ускорить процесс, чтобы вернуть людей из плена, двигаться к прекращению огня и последующим этапам урегулирования.

Европа будет за столом переговоров

Президент также подтвердил, что за столом следующих мирных переговоров будет Европа. По его словам, для Украины это было принципиальным условием, за которое Киев боролся два года.

На вопрос о позитивных сигналах Зеленский ответил осторожно и дал понять, что часть договоренностей пока остается за кадром.

"Будет следующая встреча... Дай Бог, чтобы война завершилась... И еще много разных вещей, которые я пока не готов коммуницировать", - ответил глава государства.

Как окончание войны повлияет на архитектуру безопасности Европы

Европейская тема получила продолжение в ответах президента о будущем устройстве обороны континента. Журналисты спросили Владимира Зеленского, может ли он рассказать о формировании новой системы безопасности в Европе и заинтересован ли в этом процессе Путин.

Президент признался, что о намерениях хозяина Кремля не знает. Однако всю дальнейшую конструкцию он связал с тем, каким будет финал российской агрессии.

"На мой взгляд, многое зависит от того, когда и как закончится война в Украине. И это повлияет на все последующие шаги. Все эти шаги будут предприняты после окончания войны, после предоставления гарантий безопасности Украине", - сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что надежная защита Украины уже сегодня неотделима от защиты всего континента. По его словам, страна уже стала оборонительным рубежом Старого Света.

"Украина уже обладает возможностями, серьезными для Европы. Мы являемся частью Европы, и уже являемся частью архитектуры безопасности", - пояснил президент.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Что изменится в безопасности Европы после вступления Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский описал, как будет выглядеть система защиты Европы в случае членства Украины в Альянсе. По его словам, тогда сложится единая конструкция, поскольку в блоке появится новое сильное государство с мощной армией.

"Кстати, в Европе все этому рады. Мы сегодня об этом говорили. Все очень рады перспективе нашего вступления в НАТО", - сказал украинский лидер.

Если же Украина в НАТО не войдет, то, как отметил Зеленский, Европе придется выстраивать иную архитектуру безопасности.

Смотрите видео - Заявления Зеленского, Уиткоффа и Кушнера после переговоров в Дублине:

Мирные переговоры по Украине - новости

Как писал Главред, 10 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов завершился первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России по урегулированию войны. Участники находились за столом переговоров более четырёх часов.

Второй день переговоров в Абу-Даби длился не менее двух часов. Стороны обсудили архитектуру будущей безопасности и гуманитарные вопросы. Территориальный вопрос остается одним из самых сложных препятствий для достижения договоренностей.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби делегация страны-агрессора России отказалась обсуждать энергетическое перемирие и перемирие на море. Теперь Киев рассчитывает, что ответ Кремля привезут посланцы президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые должны встретиться с Путиным.

12 ноября спецпосланники президента США прилетели в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время встречи с Виткоффом и Кушнером Путин высказался против обсуждения так называемых "серых зон" и заявил, что Москва признает лишь один вариант разграничения. По его словам, для России существует лишь одна линия разграничения с Украиной - линия государственной границы.

Также 12 ноября Зеленский встретился со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в ирландском Дублине. Переговоры начались около 23:00 по киевскому времени и длились менее часа. Виткофф и Кушнер заявляли, что планируют проинформировать Зеленского о результатах беседы с Путиным и обсудить дальнейшие шаги.

Когда переговоры о прекращении войны могут дать результат

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Вашингтон будет пытаться продемонстрировать результат переговоров еще до конца года.

"Скорее всего, в течение ближайшего месяца Белый дом будет прилагать максимум усилий, чтобы хотя бы до конца года достичь определенного результата в переговорном процессе", - сказал эксперт.

В то же время политолог скептически оценивает шансы на быстрый прорыв, ведь позиции сторон остаются слишком далекими.

"Но это фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью: слишком много препятствий - и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Поэтому если что-то и изменится, то в лучшем случае ближе к весне, не раньше", - пояснил Золотарев.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред