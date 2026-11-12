Где пропала Оксана Байрак: снимала в Украине, но выбрала РФ и работу на пропагандистов

Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года в Украине, в городе Симферополе.

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Путинистка Байрак теперь живет в РФ / Коллаж Главред, Фото Instagram/ksanabayrak

Кратко:

Куда делась Оксана Байрак

Почему ее считают предательницей

Когда-то ее имя было хорошо знакомо украинским телезрителям. Фильмы Оксаны Байрак собирали аудиторию у экранов, ее мелодрамы обсуждали, а актеры охотно соглашались сниматься в ее проектах. "Женская интуиция", "Аврора", "Позднее раскаяние", "Ничто не случается дважды" - эти картины транслировали по ТВ и набирали просмотры на YouTube.

Но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину история режиссера получила совершенно другое продолжение. Байрак, которая встретила 24 февраля 2022 года в Одессе, впоследствии перебралась в террористическую Россию. Там она продолжила снимать кино, сотрудничать с российскими актерами и работать над проектами для главного пропагандистского телеканала "Россия-1".

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При этом режиссер не просто осталась за пределами Украины. Она публично высказывала пророссийские взгляды, обвиняла украинцев в войне и называла Россию и Украину "братскими народами".

Главред рассказывает, как Оксана Байрак прошла путь от популярной украинской постановщицы до работы в российской телевизионной индустрии.

Фильмы Байрак, которые любили украинские зрители

Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года в Украине, в городе Симферополе. После окончания школы она переехала в Киев, где получила образование и начала профессиональную карьеру. Именно с украинской столицей оказалась связана значительная часть ее творческого пути.

В 1990-е и 2000-е годы Байрак активно работала в украинском кинематографе, выступая не только режиссером, но и сценаристом, продюсером. Ее специализацией стали мелодрамы - эмоциональные истории о любви, семейных конфликтах, изменах, сложных отношениях и человеческих судьбах.

Байрак работала в Украине / Фото Instagram/ksanabayrak

Среди наиболее известных работ режиссера - "Женская интуиция", "Женская интуиция - 2", "Аврора", "Кардиограмма любви", "Моя новая жизнь", "Позднее раскаяние". Позже широкую популярность получил сериал "Ничто не случается дважды", который выходил в 2018–2020 годах.

Особое место в фильмографии Байрак занимает "Аврора" - драматическая картина о девочке из Припяти, жизнь которой изменила Чернобыльская катастрофа. Фильм вышел в 2006 году и стал одним из самых заметных проектов режиссера.

Байрак была не только постановщиком, но и узнаваемым телевизионным лицом. На телеканале СТБ она вела программу "Давай поженимся", благодаря чему ее знали даже те, кто не следил за украинским кинематографом.

Ее фильмы снимались с участием популярных украинских и российских актеров. Режиссер сама писала сценарии, тщательно прорабатывала персонажей и уделяла большое внимание визуальной составляющей.

Украинский актер Дмитрий Оскин, который сотрудничал с Байрак, позднее признавал ее профессионализм, хотя и отмечал, что пророссийские взгляды режиссера были ему известны задолго до полномасштабной войны.

Пророссийские взгляды Байрак проявлялись задолго до 2022 года

После начала полномасштабного вторжения многие украинцы воспринимали позицию Байрак как резкий и неожиданный поворот. Однако ее прежние высказывания свидетельствовали о симпатиях к России еще до февраля 2022 года.

В 2006 году режиссер пыталась попасть в Верховную Раду в составе пророссийской "Партии политики Путина". Позже она критиковала события Революции достоинства, выступала против демонтажа памятника Ленину и негативно отзывалась о Майдане.

В 2020 году Байрак также возмутилась украинским дубляжом собственной мелодрамы "Позднее раскаяние". Режиссер заявила, что перевод на украинский язык ей не понравился, и резко высказалась о сторонниках украинизации.

Оксана Байрак переехала в РФ/ ivona.bigmir.net

Украинские актеры, работавшие с постановщицей, позднее рассказывали, что ее политические взгляды не были секретом. В частности, Дмитрий Оскин вспоминал, что Байрак пресекала разговоры о Майдане прямо на съемочной площадке и не хотела обсуждать происходившее в Украине.

Таким образом, ее позиция не сформировалась внезапно после начала большой войны: пророссийские взгляды режиссер демонстрировала на протяжении многих лет.

Начало полномасштабной войны Байрак встретила в Одессе

24 февраля 2022 года Оксана Байрак находилась в Одессе. Некоторое время она оставалась в Украине и публиковала фотографии из города.

В первые месяцы вторжения режиссер резко критиковала украинских знаменитостей, которые покидали страну. В своих публикациях она называла их "крысами" и "лжепатриотами", обвиняя в том, что они уехали в более безопасные места.

Кадр из фильма "Аврора" / Скриншот

Однако уже в 2023 году Байрак оказалась в России. В социальных сетях она публиковала фотографии из Санкт-Петербурга, признавалась городу в любви и демонстрировала общение с российскими артистами.

На критику украинцев режиссер отвечала оскорблениями. При этом она продолжала называть себя патриоткой Украины и утверждала, что обязательно вернется в Одессу и что в Киеве ее якобы ждут.

В одном из прямых эфиров Байрак даже исполнила фрагмент песни "Червона рута", пытаясь подчеркнуть свою связь с украинской культурой. Но подобные заявления выглядели особенно противоречиво на фоне ее переезда в страну, которая продолжала наносить удары по украинским городам.

Байрак начала снимать для российского государственного телеканала

В России режиссер не отказалась от профессии и довольно быстро вернулась к работе. Для нового проекта она использовала псевдоним Фрося Касьян.

Речь идет о многосерийной мелодраме "Дождь на исходе лета", съемки которой начались в 2023 году. В августе 2024-го сериал вышел на пропагандистском телеканале "Россия-1" и платформе "Смотрим", входящей в государственный медиахолдинг ВГТРК.

Батырев снимался с украинской актрисой Тышкевич / Фото Стархит

В проекте участвовали российские актеры, а также артисты, связанные с украинским кинематографом. Среди них - Антон Батырев, Максим Дрозд и другие актеры.

Сам факт работы на российском государственном телеканале стал особенно показательным: режиссер, которая долгие годы строила карьеру в Украине и пользовалась популярностью у украинской аудитории, продолжила профессиональную деятельность в российской телевизионной системе во время полномасштабной войны.

В дальнейшем Байрак также продолжила развивать проекты в России. По данным расследования "Главкома", она связана с российской компанией "Студия Байрак", а ее деятельность приносила доход от сотрудничества с российскими медиаструктурами.

Обвиняла Украину в войне, но называла себя украинской патриоткой

Особое возмущение украинской аудитории вызвали публичные заявления режиссера о полномасштабной войне.

В интервью и социальных сетях Байрак называла украинцев и россиян "братскими народами", обвиняла Украину в происходящем и распространяла тезисы, созвучные российской пропаганде. Украинская актриса Наталья Денисенко рассказывала, что еще в начале вторжения пыталась выяснить у Байрак, почему та обвиняет Украину в войне. По словам Денисенко, режиссер после этого заблокировала ее.

В декабре 2023 года Байрак провела прямой эфир, в котором заявила, что считает себя "самой большой патриоткой Украины". Она также говорила о намерении вернуться в Одессу и утверждала, что украинцы, критикующие ее, сами недостаточно любят свою страну.

При этом режиссер продолжала жить и работать в России. В одном из объяснений своего пребывания там она ссылалась на необходимость зарабатывать деньги для лечения матери.

В 2024 году Байрак также публиковала утверждения о событиях на Донбассе, повторяя российские пропагандистские версии войны. Ее заявления резко расходились с реальностью российского вторжения и оккупации украинских территорий.

Что о Байрак говорят актеры, которые с ней работали

После начала полномасштабной войны некоторые бывшие коллеги режиссера публично дистанцировались от нее.

Актер Владимир Гладкий, снимавшийся в сериале "Ничто не случается дважды", рассказывал, что заблокировал Байрак в первые дни вторжения. По его словам, причиной стало нежелание режиссера признавать российскую агрессию.

Актер Гладкий об Оксане Байрак / Фото УНИАН

Дмитрий Оскин также вспоминал, что профессионально работать с Байрак было интересно: она сама писала сценарии, хорошо представляла будущую картину и контролировала детали постановки. Однако актер подчеркивал, что ее политические взгляды стали для него непреодолимым препятствием.

Актриса Анастасия Зюркалова, известная по фильмам "Аврора" и "Женская интуиция", сообщала, что давно не общается с режиссером.

Анастасия Зюркалова уже взрослая / Фото Instagram/st.zurkalova

Так постепенно имя Байрак стало ассоциироваться не столько с мелодрамами, которые когда-то смотрели украинские семьи, сколько с ее публичной позицией после начала российского вторжения.

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О персоне: Оксана Байрак Оксана Байрак - кинорежиссёр, сценарист, актриса, продюсер, телеведущая и автор-исполнитель. В войне России против Украины, украинка Байрак встала на сторону России.

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