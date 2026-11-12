Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Где пропала Оксана Байрак: снимала в Украине, но выбрала РФ и работу на пропагандистов

Алена Кюпели
12 ноября 2026, 21:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года в Украине, в городе Симферополе.
Путинистка Байрак решила, что ей есть, что показать
Путинистка Байрак теперь живет в РФ / Коллаж Главред, Фото Instagram/ksanabayrak

Кратко:

  • Куда делась Оксана Байрак
  • Почему ее считают предательницей

Когда-то ее имя было хорошо знакомо украинским телезрителям. Фильмы Оксаны Байрак собирали аудиторию у экранов, ее мелодрамы обсуждали, а актеры охотно соглашались сниматься в ее проектах. "Женская интуиция", "Аврора", "Позднее раскаяние", "Ничто не случается дважды" - эти картины транслировали по ТВ и набирали просмотры на YouTube.

Но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину история режиссера получила совершенно другое продолжение. Байрак, которая встретила 24 февраля 2022 года в Одессе, впоследствии перебралась в террористическую Россию. Там она продолжила снимать кино, сотрудничать с российскими актерами и работать над проектами для главного пропагандистского телеканала "Россия-1".

видео дня

При этом режиссер не просто осталась за пределами Украины. Она публично высказывала пророссийские взгляды, обвиняла украинцев в войне и называла Россию и Украину "братскими народами".

Главред рассказывает, как Оксана Байрак прошла путь от популярной украинской постановщицы до работы в российской телевизионной индустрии.

Фильмы Байрак, которые любили украинские зрители

Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года в Украине, в городе Симферополе. После окончания школы она переехала в Киев, где получила образование и начала профессиональную карьеру. Именно с украинской столицей оказалась связана значительная часть ее творческого пути.

В 1990-е и 2000-е годы Байрак активно работала в украинском кинематографе, выступая не только режиссером, но и сценаристом, продюсером. Ее специализацией стали мелодрамы - эмоциональные истории о любви, семейных конфликтах, изменах, сложных отношениях и человеческих судьбах.

Байрак забыла сколько ей лет
Байрак работала в Украине / Фото Instagram/ksanabayrak

Среди наиболее известных работ режиссера - "Женская интуиция", "Женская интуиция - 2", "Аврора", "Кардиограмма любви", "Моя новая жизнь", "Позднее раскаяние". Позже широкую популярность получил сериал "Ничто не случается дважды", который выходил в 2018–2020 годах.

Особое место в фильмографии Байрак занимает "Аврора" - драматическая картина о девочке из Припяти, жизнь которой изменила Чернобыльская катастрофа. Фильм вышел в 2006 году и стал одним из самых заметных проектов режиссера.

Байрак была не только постановщиком, но и узнаваемым телевизионным лицом. На телеканале СТБ она вела программу "Давай поженимся", благодаря чему ее знали даже те, кто не следил за украинским кинематографом.

Ее фильмы снимались с участием популярных украинских и российских актеров. Режиссер сама писала сценарии, тщательно прорабатывала персонажей и уделяла большое внимание визуальной составляющей.

Украинский актер Дмитрий Оскин, который сотрудничал с Байрак, позднее признавал ее профессионализм, хотя и отмечал, что пророссийские взгляды режиссера были ему известны задолго до полномасштабной войны.

Пророссийские взгляды Байрак проявлялись задолго до 2022 года

После начала полномасштабного вторжения многие украинцы воспринимали позицию Байрак как резкий и неожиданный поворот. Однако ее прежние высказывания свидетельствовали о симпатиях к России еще до февраля 2022 года.

В 2006 году режиссер пыталась попасть в Верховную Раду в составе пророссийской "Партии политики Путина". Позже она критиковала события Революции достоинства, выступала против демонтажа памятника Ленину и негативно отзывалась о Майдане.

В 2020 году Байрак также возмутилась украинским дубляжом собственной мелодрамы "Позднее раскаяние". Режиссер заявила, что перевод на украинский язык ей не понравился, и резко высказалась о сторонниках украинизации.

Оксана Байрак
Оксана Байрак переехала в РФ/ ivona.bigmir.net

Украинские актеры, работавшие с постановщицей, позднее рассказывали, что ее политические взгляды не были секретом. В частности, Дмитрий Оскин вспоминал, что Байрак пресекала разговоры о Майдане прямо на съемочной площадке и не хотела обсуждать происходившее в Украине.

Таким образом, ее позиция не сформировалась внезапно после начала большой войны: пророссийские взгляды режиссер демонстрировала на протяжении многих лет.

Начало полномасштабной войны Байрак встретила в Одессе

24 февраля 2022 года Оксана Байрак находилась в Одессе. Некоторое время она оставалась в Украине и публиковала фотографии из города.

В первые месяцы вторжения режиссер резко критиковала украинских знаменитостей, которые покидали страну. В своих публикациях она называла их "крысами" и "лжепатриотами", обвиняя в том, что они уехали в более безопасные места.

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Аврора" / Скриншот

Однако уже в 2023 году Байрак оказалась в России. В социальных сетях она публиковала фотографии из Санкт-Петербурга, признавалась городу в любви и демонстрировала общение с российскими артистами.

На критику украинцев режиссер отвечала оскорблениями. При этом она продолжала называть себя патриоткой Украины и утверждала, что обязательно вернется в Одессу и что в Киеве ее якобы ждут.

В одном из прямых эфиров Байрак даже исполнила фрагмент песни "Червона рута", пытаясь подчеркнуть свою связь с украинской культурой. Но подобные заявления выглядели особенно противоречиво на фоне ее переезда в страну, которая продолжала наносить удары по украинским городам.

Байрак начала снимать для российского государственного телеканала

В России режиссер не отказалась от профессии и довольно быстро вернулась к работе. Для нового проекта она использовала псевдоним Фрося Касьян.

Речь идет о многосерийной мелодраме "Дождь на исходе лета", съемки которой начались в 2023 году. В августе 2024-го сериал вышел на пропагандистском телеканале "Россия-1" и платформе "Смотрим", входящей в государственный медиахолдинг ВГТРК.

Батырев снимался с украинской актрисой Тышкевич
Батырев снимался с украинской актрисой Тышкевич / Фото Стархит

В проекте участвовали российские актеры, а также артисты, связанные с украинским кинематографом. Среди них - Антон Батырев, Максим Дрозд и другие актеры.

Сам факт работы на российском государственном телеканале стал особенно показательным: режиссер, которая долгие годы строила карьеру в Украине и пользовалась популярностью у украинской аудитории, продолжила профессиональную деятельность в российской телевизионной системе во время полномасштабной войны.

В дальнейшем Байрак также продолжила развивать проекты в России. По данным расследования "Главкома", она связана с российской компанией "Студия Байрак", а ее деятельность приносила доход от сотрудничества с российскими медиаструктурами.

Обвиняла Украину в войне, но называла себя украинской патриоткой

Особое возмущение украинской аудитории вызвали публичные заявления режиссера о полномасштабной войне.

В интервью и социальных сетях Байрак называла украинцев и россиян "братскими народами", обвиняла Украину в происходящем и распространяла тезисы, созвучные российской пропаганде. Украинская актриса Наталья Денисенко рассказывала, что еще в начале вторжения пыталась выяснить у Байрак, почему та обвиняет Украину в войне. По словам Денисенко, режиссер после этого заблокировала ее.

В декабре 2023 года Байрак провела прямой эфир, в котором заявила, что считает себя "самой большой патриоткой Украины". Она также говорила о намерении вернуться в Одессу и утверждала, что украинцы, критикующие ее, сами недостаточно любят свою страну.

При этом режиссер продолжала жить и работать в России. В одном из объяснений своего пребывания там она ссылалась на необходимость зарабатывать деньги для лечения матери.

В 2024 году Байрак также публиковала утверждения о событиях на Донбассе, повторяя российские пропагандистские версии войны. Ее заявления резко расходились с реальностью российского вторжения и оккупации украинских территорий.

Что о Байрак говорят актеры, которые с ней работали

После начала полномасштабной войны некоторые бывшие коллеги режиссера публично дистанцировались от нее.

Актер Владимир Гладкий, снимавшийся в сериале "Ничто не случается дважды", рассказывал, что заблокировал Байрак в первые дни вторжения. По его словам, причиной стало нежелание режиссера признавать российскую агрессию.

Актер Гладкий об Оксане Байрак
Актер Гладкий об Оксане Байрак / Фото УНИАН

Дмитрий Оскин также вспоминал, что профессионально работать с Байрак было интересно: она сама писала сценарии, хорошо представляла будущую картину и контролировала детали постановки. Однако актер подчеркивал, что ее политические взгляды стали для него непреодолимым препятствием.

Актриса Анастасия Зюркалова, известная по фильмам "Аврора" и "Женская интуиция", сообщала, что давно не общается с режиссером.

Анастасия Зюркалова уже взрослая
Анастасия Зюркалова уже взрослая / Фото Instagram/st.zurkalova

Так постепенно имя Байрак стало ассоциироваться не столько с мелодрамами, которые когда-то смотрели украинские семьи, сколько с ее публичной позицией после начала российского вторжения.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Оксана Байрак

Оксана Байрак - кинорежиссёр, сценарист, актриса, продюсер, телеведущая и автор-исполнитель. В войне России против Украины, украинка Байрак встала на сторону России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Оксана Байрак новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Битва за Константиновку продолжается: в DeepState раскрыли, что происходит в городе

Битва за Константиновку продолжается: в DeepState раскрыли, что происходит в городе

21:53Фронт
До 80 ракет за одну атаку: когда РФ может нанести массированный удар по Украине

До 80 ракет за одну атаку: когда РФ может нанести массированный удар по Украине

21:16Украина
Трамп и Путин обсудят войну в Украине: в Кремле назвали дату встречи

Трамп и Путин обсудят войну в Украине: в Кремле назвали дату встречи

20:13Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с мячом за 49 с

Как быстро очистить конфорки газовой плиты от жира: простой японский метод

Как быстро очистить конфорки газовой плиты от жира: простой японский метод

Дожди, снег и сильный ветер: когда Украину накроет новая волна похолодания

Дожди, снег и сильный ветер: когда Украину накроет новая волна похолодания

Доллар дорожает, евро пошел вниз: новый курс валют на 13 ноября

Доллар дорожает, евро пошел вниз: новый курс валют на 13 ноября

Магнитные бури 13 ноября: на что указывают новые данные о солнечной активности

Магнитные бури 13 ноября: на что указывают новые данные о солнечной активности

Последние новости

22:33

Как быстро избавиться от пней без лопаты и техники: садовники раскрыли секретный трюк

22:18

Как быстро высушить одежду после стирки: хитрый трюк с простынейВидео

21:59

Осадчая соберет украинских звезд и семьи с приемными детьми за одним столом

21:53

Битва за Константиновку продолжается: в DeepState раскрыли, что происходит в городе

21:41

Где пропала Оксана Байрак: снимала в Украине, но выбрала РФ и работу на пропагандистов

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
21:16

До 80 ракет за одну атаку: когда РФ может нанести массированный удар по Украине

20:30

Исчезнет даже многолетний нагар: что нанести на старый противень перед мытьемВидео

20:13

Трамп и Путин обсудят войну в Украине: в Кремле назвали дату встречи

19:58

Пол будет оставаться чистым в разы дольше: что нужно добавить в ведро с водой

Реклама
19:48

Свет будут отключать целые сутки: как будут действовать графики 13 ноября

19:34

У Путина, вероятно, родился четвёртый внук, но есть одна странная деталь — СМИ

19:18

Ближайшие недели могут все изменить: в ЕС оценили шансы на завершение войны

19:10

Что на самом деле приблизит конец войны: Андрусив - об Иране и ударах по НПЗмнение

19:09

Все десять нефтяных гигантов РФ попали под масштабные санкции: детали решения

18:38

Путин на переговорах повторил анекдот Януковича: как отреагировали Уиткофф и Кушнер

18:29

Уиткофф заявил о прогрессе после встречи с Путиным: о чем договорились в Москве

18:17

Жареная рыба не впитает лишнее масло: испанский трюк для хрустящей корочки

18:01

Настоящее сокровище для дома: что можно сделать из ореховой скорлупыВидео

17:47

Какой перец действительно стоит сажать: самые удачные гибриды по итогам сезона

17:41

Орхидея начала увядать: простое аптечное средство поможет спасти растение

Реклама
17:36

Как быстро очистить конфорки газовой плиты от жира: простой японский методВидео

17:29

Как превратить обычную яичную скорлупу в "белое золото" для сада

17:15

Магнитные бури 13 ноября: на что указывают новые данные о солнечной активности

17:10

Украинские королевы красоты вышли замуж за миллионеров: как сложилась их судьба

17:04

Лобовое стекло замерзает каждое утро: трюк автомеханика поможет быстрее удалить лёд

16:57

Starlink ограничивает ПВО: Игнат рассказал, какие цели стало сложнее сбивать

16:53

Путин хочет повторить сценарий Олешок в Константиновке: у Зеленского ответили

16:44

Пожелтевшие розетки не обязательно менять: простое средство вернет им чистоту

16:39

Дрова плесневеют и привлекают вредителей: 7 неподходящих мест для хранения

16:32

НАБУ и САП будут рекламировать фонд Стерненко, которому уже направили почти 57 млн ​​грн по антикоррупционным соглашениям - Кравец

16:26

"Путин сказал": Зеленский предупредил о новых планах РФ в отношении городов Украины

16:26

Свежая зелень будет под рукой всю зиму: какие растения посадить на подоконнике

16:23

Рекордные результаты по уничтожению врага и предотвращению терактов свидетельствуют о том, что СБУ Поклада формирует эффективную модель работы, — эксперт

16:10

Доллар дорожает, евро пошел вниз: новый курс валют на 13 ноября

16:03

"Вывернул грязное белье": Камалия заявила об угрозах известного продюсера

15:58

Зачем при варке капусты кладут ломтик хлеба: старая хитрость

15:58

Пожелтевшие подушки станут белоснежными: секретный трюк уберет даже старые пятна

15:44

Датчане специально выкапывают ямы в своих садах: мало кто знает, для чего они

15:40

РФ несет колоссальные потери, но усиливает террор: резкое заявление Рютте

15:34

Самый счастливый день недели для каждого знака зодиака: прогноз на 16–22 ноября

Реклама
15:29

Тест на IQ: нужно найти три банана среди миньонов за 46 секунд

15:19

У кошек есть особый способ общения с людьми: что выяснили учёныеВидео

15:18

Холодно даже при включенном отоплении: 6 признаков плохой теплоизоляции

15:11

Модный маникюр на зиму 2027: какие цвета и дизайны будут в трендеВидео

15:03

Дожди, снег и сильный ветер: когда Украину накроет новая волна похолодания

14:53

Волосы будут густыми и красивыми: пять секретов мытья головы француженок

14:50

Как повторно использовать винные пробки: три бытовых способа

14:44

Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле: основные заявления

14:41

Как получить новые кусты малины без покупки саженцев: простой способ на осень

14:32

Переговоры о прекращении войны изменят формат: Стубб анонсировал важную встречу

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять