Как получить новые кусты малины без покупки саженцев: простой способ на осень

Молодые побеги у старых кустов уже имеют собственные корни, и их достаточно пересадить до наступления сильных заморозков.

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Как осенью получить новые кусты малины из корневых побегов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как отделить побег малины, не повредив корни

Как размножить куст отводками и верхушками побегов

Как правильно посадить молодую малину осенью

видео дня

Малину можно размножить осенью без покупки новых саженцев. Для этого подходят молодые побеги, прорастающие вокруг более взрослых кустов. Это корневые отпрыски: их отделяют от материнского растения и пересаживают на новое место без каких-либо специальных инструментов, сообщает польское издание Deccoria.

Каждый такой побег уже имеет собственную корневую систему, однако под землей до сих пор соединен с основным кустом. Лучшее время для пересадки наступает осенью, когда малина завершает сезон и готовится к зиме.

Молодые побеги рекомендуется брать только со здоровых кустов, которые хорошо плодоносят. Так новые растения получат хороший старт, а болезни старого куста не попадут на новый участок.

Для пересадки выбирают хорошо развитый побег с собственными корнями. Оптимально, если его стебель имеет толщину не менее 5–7 мм, а длину около 30 см.

Между побегом и материнским кустом втыкают лопату и перерезают корневую перемычку, стараясь не задеть корни молодого растения. Затем саженец осторожно выкапывают вместе с как можно большим комом земли.

Росток можно сразу высадить на постоянное место или временно прикопать на рассадной грядке. После посадки побег укорачивают до 20–30 см над землей и поливают, чтобы почва плотно прилегала к корням.

Осенняя земля обычно влажная, поэтому растения приживаются легче. Впрочем, с пересадкой нужно успеть до сильных заморозков.

Отводки и верхушки побегов

Если куст имеет длинные гибкие побеги, их не обязательно выкапывать. Малину можно размножить отводками, то есть укоренить побег, пока он остается соединенным с материнским растением.

Здоровый молодой побег пригибают к земле и обрывают листья с той части, которая будет засыпана. Его фиксируют к почве согнутой проволокой или садовой шпилькой, присыпают землей, оставляя кончик сверху, и поливают. Субстрат должен быть слегка влажным, но не переувлажненным.

Со временем засыпанный участок побега пускает собственные корни. Спешить с отрезанием не стоит: от куста молодое растение отделяют только тогда, когда оно хорошо укоренится и сможет расти самостоятельно.

Подобным способом укореняют и верхушки длинных побегов. Кончик пригибают к земле и присыпают тонким слоем почвы, а после появления корней отрезают и пересаживают. Впрочем, если малина сама дает много корневых побегов, проще воспользоваться именно ими.

Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

Как посадить молодую малину

Новым кустам нужно солнечное или слегка затененное место и плодородная почва, хорошо пропускающая воду. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной, поэтому перед посадкой её прополывают и рыхлят.

Если высаживают несколько растений, между ними оставляют достаточно места для свободного роста побегов. По мнению авторов совета, иначе можно столкнуться с проблемой.

"Чтобы уход и сбор ягод не превратились в продирание сквозь малиновые заросли", - пишут авторы Deccoria.

Посадочная яма должна быть достаточно широкой, чтобы корни свободно в ней разместились. Саженец ставят на ту же глубину, на которой он рос ранее, засыпают землёй, слегка утрамбовывают и обильно поливают.

Если побег не укорачивали ранее, его обрезают до 20–30 см. Вокруг растений стоит разложить тонкий слой мульчи из коры, опилок или измельчённых веток: она уменьшает испарение и поддерживает равномерную влажность почвы.

Посадку лучше планировать заранее, чтобы корни успели восстановиться до морозов. При поздней посадке мульча у основания побегов поможет дополнительно уберечь саженцы от холода.

Смотрите видео о быстром размножении малины побегами:

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