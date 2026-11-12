Как получить новые кусты малины без покупки саженцев: простой способ на осень

Вы узнаете:
- Как отделить побег малины, не повредив корни
- Как размножить куст отводками и верхушками побегов
- Как правильно посадить молодую малину осенью
Малину можно размножить осенью без покупки новых саженцев. Для этого подходят молодые побеги, прорастающие вокруг более взрослых кустов. Это корневые отпрыски: их отделяют от материнского растения и пересаживают на новое место без каких-либо специальных инструментов, сообщает польское издание Deccoria.
Каждый такой побег уже имеет собственную корневую систему, однако под землей до сих пор соединен с основным кустом. Лучшее время для пересадки наступает осенью, когда малина завершает сезон и готовится к зиме.
Молодые побеги рекомендуется брать только со здоровых кустов, которые хорошо плодоносят. Так новые растения получат хороший старт, а болезни старого куста не попадут на новый участок.
Для пересадки выбирают хорошо развитый побег с собственными корнями. Оптимально, если его стебель имеет толщину не менее 5–7 мм, а длину около 30 см.
Между побегом и материнским кустом втыкают лопату и перерезают корневую перемычку, стараясь не задеть корни молодого растения. Затем саженец осторожно выкапывают вместе с как можно большим комом земли.
Росток можно сразу высадить на постоянное место или временно прикопать на рассадной грядке. После посадки побег укорачивают до 20–30 см над землей и поливают, чтобы почва плотно прилегала к корням.
Осенняя земля обычно влажная, поэтому растения приживаются легче. Впрочем, с пересадкой нужно успеть до сильных заморозков.
Отводки и верхушки побегов
Если куст имеет длинные гибкие побеги, их не обязательно выкапывать. Малину можно размножить отводками, то есть укоренить побег, пока он остается соединенным с материнским растением.
Здоровый молодой побег пригибают к земле и обрывают листья с той части, которая будет засыпана. Его фиксируют к почве согнутой проволокой или садовой шпилькой, присыпают землей, оставляя кончик сверху, и поливают. Субстрат должен быть слегка влажным, но не переувлажненным.
Со временем засыпанный участок побега пускает собственные корни. Спешить с отрезанием не стоит: от куста молодое растение отделяют только тогда, когда оно хорошо укоренится и сможет расти самостоятельно.
Подобным способом укореняют и верхушки длинных побегов. Кончик пригибают к земле и присыпают тонким слоем почвы, а после появления корней отрезают и пересаживают. Впрочем, если малина сама дает много корневых побегов, проще воспользоваться именно ими.
Как посадить молодую малину
Новым кустам нужно солнечное или слегка затененное место и плодородная почва, хорошо пропускающая воду. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной, поэтому перед посадкой её прополывают и рыхлят.
Если высаживают несколько растений, между ними оставляют достаточно места для свободного роста побегов. По мнению авторов совета, иначе можно столкнуться с проблемой.
"Чтобы уход и сбор ягод не превратились в продирание сквозь малиновые заросли", - пишут авторы Deccoria.
Посадочная яма должна быть достаточно широкой, чтобы корни свободно в ней разместились. Саженец ставят на ту же глубину, на которой он рос ранее, засыпают землёй, слегка утрамбовывают и обильно поливают.
Если побег не укорачивали ранее, его обрезают до 20–30 см. Вокруг растений стоит разложить тонкий слой мульчи из коры, опилок или измельчённых веток: она уменьшает испарение и поддерживает равномерную влажность почвы.
Посадку лучше планировать заранее, чтобы корни успели восстановиться до морозов. При поздней посадке мульча у основания побегов поможет дополнительно уберечь саженцы от холода.
Смотрите видео о быстром размножении малины побегами:
Вас может заинтересовать:
- Малину осенью обрезают не всю: садоводы раскрыли, какие побеги нужно сохранить
- Малина будет крупной и сладкой в следующем году: что нужно сделать осенью
- Малина урожаем будет вдвое обильнее: что нужно сделать с кустами до конца октября
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред