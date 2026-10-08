Осенью малину обрезают не всю: садоводы рассказали, какие побеги нужно сохранить

Октябрь - подходящее время для обрезки малины, но срезать все побеги подряд не стоит.

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Обрезка малины на зиму / Коллаж: Главред, фото: Pexels

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Как правильно обрезать малину осенью

Какие побеги малины нужно срезать осенью, а какие оставить до следующего года

Осенняя обрезка малины помогает подготовить кусты к новому сезону, но одна и та же схема подходит не для всех сортов. Если срезать осенью все побеги летней малины, в следующем году можно остаться без урожая.

Дело в том, что малина плодоносит на побегах разного возраста. У летних сортов ягоды появляются на двухлетних побегах, тогда как осенние, или ремонтантные, сорта могут дать урожай уже на побегах текущего года. Поэтому перед обрезкой важно определить, какая именно малина растет в саду, пишет Главред со ссылкой на Kerteszkedj.

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Как понять, какую малину нужно обрезать

Летняя малина плодоносит в июне-июле. После сбора ягод двухлетние побеги постепенно отмирают: они становятся коричневыми, древесными, а на верхушках остаются сухие плодоножки. Именно такие стебли осенью нужно вырезать у самой земли.

Молодые зеленые побеги, выросшие в этом году, оставляют. Следующим летом они дадут урожай. На кусте стоит оставить 6–8 самых сильных побегов, удалив слабые и тонкие. Оптимальное расстояние между стеблями - около 10 см.

Ремонтантная малина плодоносит иначе: ягоды появляются в конце лета и осенью на побегах текущего года. К таким сортам относятся Polka и Joan J. Если ремонтантную малину выращивают для одного осеннего урожая, после завершения плодоношения все побеги можно срезать у основания. Новые стебли вырастут весной и дадут ягоды в следующем году.

Когда обрезать малину

С летней малиной можно не торопиться. Инженер-садовод Ласло Бабель советует проводить обрезку в конце осени, поскольку отплодоносившие побеги ещё некоторое время снабжают растение питательными веществами. Университет Миннесоты допускает обрезку поздней осенью, в начале периода покоя или ранней весной.

Что любит и чего не любит малина / Инфографика: Главред

Ремонтантную малину для одного урожая также обрезают поздней осенью или ранней весной. RHS рекомендует делать это в феврале.

Есть ещё способ получать два урожая с ремонтантной малины. В феврале оставляют 6–8 самых сильных побегов на метр ряда и срезают только их верхушки, которые уже плодоносили. Нижняя часть даст ягоды летом, а новые побеги - осенью. Такая схема подходит для хорошо укоренившихся старых насаждений.

Срезанные стебли не стоит оставлять в маливнике. В трещинах коры могут зимовать вредители, поэтому побеги после обрезки лучше собрать и вынести с участка.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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