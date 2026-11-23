Национальный банк Украины обновил официальный курс валют на вторник, 24 ноября.

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Курс валют в Украине на 24 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой курс валют установил НБУ на 24 ноября

Насколько подорожали доллар и евро

Как изменился официальный курс польского злотого

Во вторник, 24 ноября, Национальный банк Украины повысил официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый подорожали по сравнению с предыдущим рабочим днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на вторник установлен на уровне 45,08 грн/долл. В понедельник, 23 ноября, американская валюта стоила 44,93 грн. Таким образом, доллар подорожал примерно на 15 копеек.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Курс евро на 24 ноября составляет 49,46 грн за евро. Накануне европейская валюта стоила 49,28 грн. Таким образом, за день евро прибавил в цене почти 18 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на вторник составляет 11,10 грн за злотый. В понедельник польская валюта стоила 11,06 грн. За это время злотый подорожал примерно на 3 копейки.

Каким будет курс валют с 23 по 29 ноября

С 23 по 29 ноября доллар в Украине будет стоить 45,1–45,75 грн, а евро - 50–52 грн. Несмотря на давление на гривну, Нацбанк сможет сдерживать резкие колебания курса. Такой прогноз озвучил директор департамента "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

На гривню будут влиять инфляция, подорожание топлива, российские удары, рост потребности в импорте и повышенный спрос на валюту. В то же время накануне "Черной пятницы" предложение наличных долларов может вырасти, поскольку украинцы будут обменивать сбережения на гривню для покупок.

"Поэтому чрезмерная спешка с покупкой валюты вряд ли может считаться рациональной стратегией. Гораздо важнее учитывать собственные финансовые потребности, разницу между курсами покупки и продажи и реальную ситуацию на рынке", - подчеркнул эксперт.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов заявил, что до конца 2026 года резкого и длительного обесценивания гривни не прогнозируется. Он подчеркнул, что ожидаемые колебания межбанковского курса будут находиться в диапазоне 45–46 грн, а в наличном сегменте цены могут быть несколько выше.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 20 ноября. По данным регулятора, доллар подешевел на 15 копеек, а также евро и злотый показали снижение. Официальный курс доллара составил 45,05 грн, евро - 49,53 грн, а злотый - 11,22 грн.

Однако на 23 ноября доллар подешевел на 13 копеек, а евро и злотый также снизились. Официальный курс доллара составил 44,92 грн, евро - 49,27 грн, а злотый - 11,06 грн.

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