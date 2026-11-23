Вырастить туи самостоятельно можно даже без специальных средств для укоренения.

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Как размножить тую / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как размножить тую черенками и подготовить веточки к посадке

Как приготовить домашний раствор для укоренения из меда

Где высадить черенки и сколько ждать появления корней

Тую можно размножать самостоятельно, не покупая новые саженцы. Для этого достаточно срезать небольшие веточки взрослого растения и подготовить их к укоренению. Один из домашних способов предполагает использование обычного меда, растворенного в воде.

Главред выяснил, как размножить туи черенками, приготовить раствор с медом и создать условия для укоренения.

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Важно правильно подготовить черенки, удалить нижнюю хвою и позаботиться о достаточной влажности почвы. Появления корней придется подождать несколько месяцев.

Когда лучше всего размножать туи

По словам садовницы и блогерши Ольги Мартинишин, особенно благоприятный период для черенкования туй - после завершения вегетации, когда сокодвижение в растении замедляется. Именно тогда она советует заготавливать веточки для размножения.

В то же время садовница отмечает, что занимается черенкованием практически в течение всего года. Главное - следить, чтобы будущие саженцы получали достаточно влаги.

Как подготовить черенки туи к посадке

Сначала нужно нарезать небольшие веточки со взрослой туи. Чтобы они не подсыхали во время подготовки, садовница сразу кладет их в воду.

После этого с нижней части каждого черенка нужно удалить хвою. Участок, который будет погружаться в землю, должен остаться обнажённым. Это поможет правильно разместить веточки в почве.

Как приготовить раствор для укоренения с медом

Для подготовки черенков Ольга Мартинишин использует обычный мёд. Она растворяет одну чайную ложку мёда в воде, получая сладкий раствор для замачивания.

Подготовленные веточки нужно положить в эту воду и оставить на несколько часов. После этого их можно высаживать. В то же время стоит учитывать, что это домашний способ садовода, а эффективность медового раствора как стимулятора корнеобразования научно не подтверждена.

Видео о том, как размножить туи / Фото: скриншот

Видео с советами Ольги Мартинишин по размножению туй можно посмотреть по ссылке.

Как посадить черенки туи и ухаживать за ними

Для посадки нужно сделать в почве небольшую бороздочку и поместить в неё подготовленные веточки. Заглублять следует ту часть черенка, с которой удалили хвою.

После посадки туи нужно хорошо полить. Садовница советует выбирать место, где сохраняется достаточная влажность. По возможности черенки лучше размещать в затененном месте, защищенном от пересыхания.

Перед наступлением морозов посадки можно немного прикрыть опавшими листьями. Важно не забывать следить за влажностью почвы, ведь пересыхание может помешать укоренению.

Сколько времени нужно, чтобы туя пустила корни

Быстро получить готовые саженцы не получится. По словам Ольги Мартинишин, укоренение черенков может длиться примерно от шести до восьми месяцев.

Весной на веточках начнут образовываться первые корешки, а к осени корневая система уже может достаточно развиться для пересадки. Тогда молодые туи можно рассадить на постоянные места или отдельные участки для дальнейшего выращивания.

Садовница также отмечает, что при наличии установки для образования водяного тумана можно черенковать и другие растения. Такое устройство помогает поддерживать высокую влажность, необходимую для укоренения.

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