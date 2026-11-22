В понедельник, 23 ноября, ожидается повышенная геомагнитная активность. Специалисты назвали прогнозируемый уровень возмущений магнитного поля Земли.

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магнитная буря / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чём вы узнаете:

Какой будет магнитная буря 23 ноября

Что означает К-индекс 4

Как сохранить хорошее самочувствие в этот день

В понедельник, 23 ноября 2026 года, на Земле прогнозируется повышенная геомагнитная активность. Однако сильной магнитной бури специалисты не ожидают. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA, геомагнитная активность может достичь К-индекса 4. Это желтый уровень, который свидетельствует о небольшом возмущении магнитного поля Земли.

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Магнитная буря 23 ноября - прогноз на понедельник

По прогнозу специалистов, 23 ноября геомагнитная активность останется повышенной. Ожидаемый К-индекс составляет 4 балла.

Такой показатель ещё не считается магнитной бурей. По классификации NOAA, слабая магнитная буря начинается с К-индекса 5.

В то же время прогнозы могут меняться. Солнечная активность нестабильна, поэтому специалисты регулярно обновляют данные.

магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Некоторые люди связывают головную боль, усталость и ухудшение самочувствия с геомагнитными возмущениями.

Однако убедительных научных доказательств того, что слабые магнитные возмущения непосредственно вызывают такие симптомы, пока недостаточно.

Головная боль и слабость могут иметь множество других причин. Поэтому не стоит объяснять плохое самочувствие исключительно солнечной активностью.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы поддержать организм, специалисты советуют соблюдать простые правила:

Спать 7–9 часов в сутки.

Пить достаточно воды в течение дня.

Питаться сбалансированно.

Ограничить употребление алкоголя.

Избегать переутомления и сильного стресса.

Больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Если появляется сильная головная боль, головокружение или другие необычные симптомы, стоит обратиться к врачу. Не следует списывать их только на магнитную бурю.

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