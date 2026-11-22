За время перемирия оккупанты перебросили на левый берег около тысячи военных, а в Херсоне участились обстрелы.

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В Олешках обострилась гуманитарная ситуация: люди ждут эвакуации / коллаж: Главред, фото: Commissioner for Human Rights / Х, mipl.org.ua

Коротко:

В оккупированные Олешки перестали завозить продукты

Жители ждут нового гуманитарного выезда

Под прикрытием перемирия РФ усилила группировку на левом берегу

В оккупированных Олешках Херсонской области после гуманитарного перемирия снова закончились продукты - в город ничего не завозят. Оставшиеся жители ждут следующей возможности эвакуироваться, а российская оккупационная армия за время режима тишины усилила группировку на левом берегу Днепра.

Об этом со ссылкой на местных жителей и украинских военных пишет NV.

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Житель Олешек Владимир Костян, который выехал из города в марте, но поддерживает связь с теми, кто остался, описал ситуацию с едой.

"Продуктов нет - ничего не завозят. Отчаянные, как и раньше, ездят за ними в Раденск", - рассказал Костян.

По его словам, многие горожане отказались выезжать в октябре, потому что боялись российских "фильтраций", а у части из них не было документов. Еще десятки людей из окрестных сел не смогли добраться до центра Олешек, откуда отправлялись автобусы, - для этого нужно было пешком пройти несколько километров заминированной территории.

Теперь большинство тех, кто отказался от эвакуации, убедились, что она возможна, и ждут шанса выехать из города тем же путем.

Сколько военных РФ перебросила на левый берег во время перемирия

Пресс-офицер 34-й отдельной бригады морской пехоты Борисфен Евгений Воронецкий рассказал NV, что во время режима тишины в зоне нельзя было перемещать технику и вести аэроразведку. По оценке бригады, за это время россияне завезли на левый берег примерно тысячу военных и рассредоточили их по Олешкам, Голой Пристани и окрестным селам, в частности в Раденске, который до недавнего времени был тыловым.

В середине ноября, по словам Воронецкого, дронов в небе над Херсоном стало больше, чем до перемирия, а артиллерийские обстрелы усилились. Украинским военным приходится заново возвращать себе преимущество в воздухе.

"Мы так посчитали, что нас отбросили во времени примерно на два месяца, теперь нам надо наверстывать это время, чтобы выйти на свои же позиции по воздуху", - сказал Воронецкий.

Журналистка Дарья Литовченко, которая живет и работает в Херсоне, отмечает, что после окончания перемирия горожане еще около недели наслаждались относительной тишиной. Теперь в городе ожидают попыток россиян пересечь Днепр там, где часть Херсона отделена от остального города рекой и соединена с ним лишь одним полуразрушенным мостом. Именно этот район оккупанты обстреливают целенаправленно.

Будет ли новая эвакуация из Олешек

Режим прекращения огня для доставки гуманитарной помощи и эвакуации жителей Олешек действовал с 3:00 27 октября до 22:59 1 ноября. Жителей, решивших выехать в Украину, вывезли через Анапу и белорусский Гомель, 31 октября они пересекли границу в Черниговской области.

10 ноября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина рассматривает возможность нового гуманитарного выезда из Олешек и соседних населенных пунктов. 21 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала американской стороне и омбудсмену обновленный список из 15 населенных пунктов на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, где предлагается провести подобные гуманитарные операции.

Может ли Россия повторить сценарий Олешек в других регионах?

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду допустил, что Кремль может попытаться использовать опыт Олешек и в Крыму - под видом заботы о гражданских.

"Не удивлюсь, если кто-то в Кремле предложит провести в Крыму гуманитарную операцию, как в Олешках, якобы для спасения гражданских, но на самом деле - для поддержки войск", - отметил эксперт.

Начальник отдела коммуникаций 34-й бригады морской пехоты Борисфен лейтенант Евгений Воронецкий в интервью LB.ua рассказал, что после режима тишины интенсивность артиллерийских обстрелов заметно выросла.

"Артиллерийские обстрелы сильнее процентов на 40: если до режима тишины было где-то один-два обстрела в день, то теперь до пяти", - пояснил он.

При этом, по его оценке, масштабных штурмов противник пока не готовит, однако небольшим группам для попыток переправы много людей и не нужно.

"Сказать, что они собрали большую силу для больших штурмов, - нет. Но им и не нужно много людей, чтобы делать попытки маленькими группами переходить с левого на правый берег", - добавил Воронецкий.

Олешки - новости

Как сообщал Главред, в начале ноября украинские военные зафиксировали усиление российской группировки на левобережье Херсонщины. По данным 34-й бригады морской пехоты, оккупанты перебросили туда более тысячи военных. Боеприпасы россияне, по словам военных, спрятали в Олешковской больнице.

После завершения гуманитарной миссии омбудсмен Дмитрий Лубинец провел пресс-конференцию. По его словам, жители Олешек разделились на три категории: одни остались, другие выехали в Украину, третьи - в Россию. Точное количество эвакуированных официально называть не будут.

Угроза для самого Херсона после перемирия остается в центре внимания военных. Они оценивали, может ли РФ прибегнуть к новой тактике под Херсоном и есть ли угроза штурма города. Ситуацию на этом направлении в Силах обороны продолжают отслеживать.

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