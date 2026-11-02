Жителей Олешек разделили на 3 категории: Лубинец раскрыл новые детали эвакуации

Омбудсмен объявил о создании отдельного центра, который будет заниматься возвращением гражданских украинцев из российских тюрем и с оккупированных территорий.

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Лубинец подвел итоги эвакуации из Олешек / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Россия и Украина выполнили обязательства в ходе режима тишины

Точное количество эвакуированных официально не будет названо

В Украине создадут центр возвращения гражданских лиц

Жители оккупированных Олешек в Херсонской области во время гуманитарной миссии разделились на три категории: одни захотели остаться в городе, другие - уехать на подконтрольную Украине территорию, а еще часть попросила помочь перебраться на территории, контролируемые страной-агрессором Россией. Об этом во время пресс-конференции 2 ноября заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, обе стороны соблюдали договоренности, а инициатива по поиску формата спасения людей принадлежала Киеву.

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"У нас есть подтверждение, что и Российская Федерация, и Украина выполнили все взятые на себя обязательства в рамках проведения этой гуманитарной миссии. Я со своей стороны хочу подчеркнуть, что именно Украина выступила с инициативой поиска любого формата для того, чтобы спасти наших граждан", - сказал Лубинец.

Режим тишины в районе Олешков действовал с 03:00 27 октября до 22:59 1 ноября по киевскому времени. За это время был разминирован маршрут в город, доставлена гуманитарная помощь и вывезены желающие. 31 октября эвакуированные жители пересекли белорусско-украинскую границу в Черниговской области.

Омбудсмен пояснил, что люди просили о различных видах помощи. Тем, кто решил остаться в Олешках, украинская сторона привезла "достаточно большую гуманитарную помощь".

"Так сложилось, что есть три категории граждан, которые просили об отдельном виде помощи. Первая - это граждане, которые захотели физически остаться в Олешках. Для этой категории мы привезли достаточно большую гуманитарную помощь. Следующая категория – граждане, которые попросили помочь им выехать из Олешек и физически прибыть на территорию Украины. И третья категория - это граждане, которые просили о помощи в выезде и пребывании на территории, контролируемой Российской Федерацией. Это и временно оккупированные территории Украины, и сама территория Российской Федерации", - пояснил Лубинец.

Сколько людей эвакуировали из Олешков

Официально количество вывезенных людей не будет называться. По словам Лубинеца, это часть договоренностей с российской стороной. Омбудсман призвал "с пониманием отнестись" к этому, чтобы "это не превратилось в „кто к кому больше выехал"", поскольку "это не способствует объективности".

В то же время он намекнул, что оценить масштабы эвакуации можно по публикациям зарубежных СМИ.

"Вы видели то информационное сообщение от журналистов - не украинских - я думаю, что вы можете делать выводы самостоятельно, без обнародования каких-либо официальных цифр", - добавил омбудсман.

Ранее первая леди США Мелания Трамп, которая участвовала в организации миссии, написала в соцсети, что из Олешков эвакуировали почти 800 человек.

Что известно о центре возвращения гражданских лиц

Главным итогом миссии омбудсман назвал выявленную нехватку координации в возвращении гражданских лиц – как тех, кто находится в российских тюрьмах, так и тех, кто остается на временно оккупированных территориях. Поэтому на базе института Уполномоченного появится отдельный центр.

"Поэтому, пройдя этот путь и лично вместе с командой омбудсмена Украины, с нашими коллегами из разных стран, я принял решение и сегодня официально заявляю, что на базе нашего учреждения будет создан отдельный центр возвращения гражданских лиц Украины", - сказал Лубинец.

Моделью для новой структуры должен стать пилотный проект - Центр защиты прав ребенка. Кроме того, Лубинец предложил сделать гуманитарные миссии под координацией Мелании Трамп регулярными. В то же время пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует аналогичных спецопераций, а Олешки является исключением.

Олешки / Инфографика: Главред

Возможно ли более широкое перемирие с Россией

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью "Главреду" обращал внимание на то, что Кремль избегает даже ограниченных форматов прекращения огня.

"Совершенно очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия", - подчеркнул политолог.

Объясняя позицию Киева, эксперт подчеркнул, что Украина готова к зеркальным шагам, если агрессор прекратит удары.

"Украина и до этого была не против энергетического перемирия при условии, что Россия не будет наносить удары по энергетическим объектам. Тогда мы перестанем наносить удары по их НПЗ. Все очень просто: если россияне остановятся, тогда энергетическое перемирие будет работать", – пояснил Чаленко.

В то же время аналитик предупредил, что заявления о перемирии без подтверждения со стороны Москвы ничего не стоят.

"Пока не будет сигналов с российской стороны, считать, что такое перемирие действует, невозможно. Тем более Путин в своем выступлении на Валдае говорил, что они не хотят идти на это перемирие", – подытожил эксперт.

Гуманитарная миссия в Олешках – последние новости по теме

Как сообщал Главред, для эвакуации из оккупированных Олешков подготовили 25 автобусов на 750 пассажирских мест, а также автомобили скорой помощи для маломобильных жителей. Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуированные украинцы пересекли границу Украины в Черниговской области. Глава государства поблагодарил США и первую леди Америки Меланию Трамп за посредничество.

По завершении миссии в Генштабе ВСУ заявили, что украинские подразделения обеспечили соблюдение режима тишины. В то же время российские оккупанты воспользовались перемирием, чтобы укрепить свои позиции, перебросить подразделения и нарастить логистику. Несмотря на это, гуманитарные грузы доставили по назначению, а желающие выехать вернулись на подконтрольную Украине территорию.

Тем временем в России заговорили о продолжении подобных операций. Российский омбудсмен Яна Лантратова заявила о договоренности с Украиной относительно регулярных гуманитарных миссий. Первая леди США Мелания Трамп написала в соцсети X, что успешная эвакуация из Олешек даёт надежду на установление прочного мира.

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О персоне: Игорь Чаленко Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года. Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

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