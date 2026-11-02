Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Жителей Олешек разделили на 3 категории: Лубинец раскрыл новые детали эвакуации

Юрий Берендий
2 ноября 2026, 15:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
Омбудсмен объявил о создании отдельного центра, который будет заниматься возвращением гражданских украинцев из российских тюрем и с оккупированных территорий.
Лубинец подвел итоги эвакуации из Олешек
Лубинец подвел итоги эвакуации из Олешек / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Россия и Украина выполнили обязательства в ходе режима тишины
  • Точное количество эвакуированных официально не будет названо
  • В Украине создадут центр возвращения гражданских лиц

Жители оккупированных Олешек в Херсонской области во время гуманитарной миссии разделились на три категории: одни захотели остаться в городе, другие - уехать на подконтрольную Украине территорию, а еще часть попросила помочь перебраться на территории, контролируемые страной-агрессором Россией. Об этом во время пресс-конференции 2 ноября заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, обе стороны соблюдали договоренности, а инициатива по поиску формата спасения людей принадлежала Киеву.

видео дня

"У нас есть подтверждение, что и Российская Федерация, и Украина выполнили все взятые на себя обязательства в рамках проведения этой гуманитарной миссии. Я со своей стороны хочу подчеркнуть, что именно Украина выступила с инициативой поиска любого формата для того, чтобы спасти наших граждан", - сказал Лубинец.

Режим тишины в районе Олешков действовал с 03:00 27 октября до 22:59 1 ноября по киевскому времени. За это время был разминирован маршрут в город, доставлена гуманитарная помощь и вывезены желающие. 31 октября эвакуированные жители пересекли белорусско-украинскую границу в Черниговской области.

Омбудсмен пояснил, что люди просили о различных видах помощи. Тем, кто решил остаться в Олешках, украинская сторона привезла "достаточно большую гуманитарную помощь".

"Так сложилось, что есть три категории граждан, которые просили об отдельном виде помощи. Первая - это граждане, которые захотели физически остаться в Олешках. Для этой категории мы привезли достаточно большую гуманитарную помощь. Следующая категория – граждане, которые попросили помочь им выехать из Олешек и физически прибыть на территорию Украины. И третья категория - это граждане, которые просили о помощи в выезде и пребывании на территории, контролируемой Российской Федерацией. Это и временно оккупированные территории Украины, и сама территория Российской Федерации", - пояснил Лубинец.

Сколько людей эвакуировали из Олешков

Официально количество вывезенных людей не будет называться. По словам Лубинеца, это часть договоренностей с российской стороной. Омбудсман призвал "с пониманием отнестись" к этому, чтобы "это не превратилось в „кто к кому больше выехал"", поскольку "это не способствует объективности".

В то же время он намекнул, что оценить масштабы эвакуации можно по публикациям зарубежных СМИ.

"Вы видели то информационное сообщение от журналистов - не украинских - я думаю, что вы можете делать выводы самостоятельно, без обнародования каких-либо официальных цифр", - добавил омбудсман.

Ранее первая леди США Мелания Трамп, которая участвовала в организации миссии, написала в соцсети, что из Олешков эвакуировали почти 800 человек.

Что известно о центре возвращения гражданских лиц

Главным итогом миссии омбудсман назвал выявленную нехватку координации в возвращении гражданских лиц – как тех, кто находится в российских тюрьмах, так и тех, кто остается на временно оккупированных территориях. Поэтому на базе института Уполномоченного появится отдельный центр.

"Поэтому, пройдя этот путь и лично вместе с командой омбудсмена Украины, с нашими коллегами из разных стран, я принял решение и сегодня официально заявляю, что на базе нашего учреждения будет создан отдельный центр возвращения гражданских лиц Украины", - сказал Лубинец.

Моделью для новой структуры должен стать пилотный проект - Центр защиты прав ребенка. Кроме того, Лубинец предложил сделать гуманитарные миссии под координацией Мелании Трамп регулярными. В то же время пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует аналогичных спецопераций, а Олешки является исключением.

Олешки
Олешки / Инфографика: Главред

Возможно ли более широкое перемирие с Россией

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в интервью "Главреду" обращал внимание на то, что Кремль избегает даже ограниченных форматов прекращения огня.

"Совершенно очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия", - подчеркнул политолог.

Объясняя позицию Киева, эксперт подчеркнул, что Украина готова к зеркальным шагам, если агрессор прекратит удары.

"Украина и до этого была не против энергетического перемирия при условии, что Россия не будет наносить удары по энергетическим объектам. Тогда мы перестанем наносить удары по их НПЗ. Все очень просто: если россияне остановятся, тогда энергетическое перемирие будет работать", – пояснил Чаленко.

В то же время аналитик предупредил, что заявления о перемирии без подтверждения со стороны Москвы ничего не стоят.

"Пока не будет сигналов с российской стороны, считать, что такое перемирие действует, невозможно. Тем более Путин в своем выступлении на Валдае говорил, что они не хотят идти на это перемирие", – подытожил эксперт.

Гуманитарная миссия в Олешках – последние новости по теме

Как сообщал Главред, для эвакуации из оккупированных Олешков подготовили 25 автобусов на 750 пассажирских мест, а также автомобили скорой помощи для маломобильных жителей. Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуированные украинцы пересекли границу Украины в Черниговской области. Глава государства поблагодарил США и первую леди Америки Меланию Трамп за посредничество.

По завершении миссии в Генштабе ВСУ заявили, что украинские подразделения обеспечили соблюдение режима тишины. В то же время российские оккупанты воспользовались перемирием, чтобы укрепить свои позиции, перебросить подразделения и нарастить логистику. Несмотря на это, гуманитарные грузы доставили по назначению, а желающие выехать вернулись на подконтрольную Украине территорию.

Тем временем в России заговорили о продолжении подобных операций. Российский омбудсмен Яна Лантратова заявила о договоренности с Украиной относительно регулярных гуманитарных миссий. Первая леди США Мелания Трамп написала в соцсети X, что успешная эвакуация из Олешек даёт надежду на установление прочного мира.

Читайте также:

О персоне: Игорь Чаленко

Игорь Олегович Чаленко - украинский политолог, общественный деятель и эксперт по международной политике. Он является руководителем общественной организации "Центр анализа и стратегий" (ЦАС), созданной в 2018 году в Киеве, а также директором Благотворительного фонда "Развитие Киевщины", действующего с 2011 года.

Исследует вопросы внешней политики, международных отношений, безопасности и влияния российской пропаганды. Активно комментирует в СМИ ход войны России против Украины, переговорные процессы, политику Запада в отношении Украины и роль международных игроков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине омбудсмен эвакуация Херсонская область режим тишины Олешки
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мокрый снег и густой туман: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

Мокрый снег и густой туман: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

15:09Синоптик
Жителей Олешек разделили на 3 категории: Лубинец раскрыл новые детали эвакуации

Жителей Олешек разделили на 3 категории: Лубинец раскрыл новые детали эвакуации

15:06Война
Новая "Ялта" или шанс для мира: чего ожидать от встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина

Новая "Ялта" или шанс для мира: чего ожидать от встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина

14:30Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди

Украину накроет волна похолодания: когда ударят первые морозы и пройдут дожди

Россия цинично использовала Олешки: что происходит после уникального перемирия

Россия цинично использовала Олешки: что происходит после уникального перемирия

Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

Последние новости

15:09

Мокрый снег и густой туман: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине

15:06

Жителей Олешек разделили на 3 категории: Лубинец раскрыл новые детали эвакуации

14:57

Молодые яблони и груши могут пострадать зимой: как защитить их с помощью фольги

14:56

"Я никогда не была замужем": Камалия удивила заявлением о Захуре и его завещании

14:38

Лимоны останутся свежими целый месяц: куда их нужно положить

Мобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноябряМобилизация, субсидии и дорогие продукты: что изменится для украинцев с 1 ноября
14:30

Новая "Ялта" или шанс для мира: чего ожидать от встречи Трампа, Си Цзиньпина и Путина

13:47

"Не по собственному желанию": известная актриса покинула Украину с сыном

13:47

Почему яблони после обрезки хуже плодоносят: садоводам объяснили, чего не стоит делать

13:42

Зачем замораживать уксус: необычный трюк, облегчающий уборку

Реклама
12:53

Оккупанты имеют новые территориальные успехи на горячем направлении - детали

12:48

Девочка из клипа KAZKA поразила тренера "Голосу країни": "На первых секундах повернулся"Видео

12:45

Россия начала бить по Украине новыми дронами "Гербера-2": ГУР предупредило об угрозе

12:43

Нездоровая связь: Трамп перевез свою новую помощницу в ультра-частное убежище

12:32

"Втягиваю живот": Кошевой рассказал, как поддерживает спортивную формуВидео

12:16

Гороскоп Таро на завтра 3 ноября: Овнам - будет лучше, Козерогам - сбавить обороты

12:05

Украина готова остановить удары по НПЗ России: Зеленский озвучил условие Трампу

11:44

Китайский гороскоп на завтра, 3 ноября: Быкам - сила, Козлам - стимул

11:36

Работала продавщицей на рынке, а теперь покорила "Голос": кто такая Карина Варади

11:32

"Он глубоко понимает военную обстановку": американский генерал о Буданове

11:12

Октябрь стал самым кровавым для РФ: ISW сообщил о рекордных потерях врага

Реклама
10:59

СМИ рассказали, как компания, связанная с главой Госслужбы восстановления Федоровым, намерена взыскать с государства 69 млн грн за недострой в Мелитополе

10:51

Украинская супермодель закрутила роман с Абрамовичем: что известно о Наталье Гоций

10:36

Смерть Хайден Панеттьери: Кличко забил тревогу из-за дочери

10:09

Спальня будет выглядеть в разы дороже: что повесить на окна вместо штор

09:55

РФ готовит массированный ракетный удар по Украине: какие регионы станут целью

09:54

"Слава Богу, я сбежала": Камалия назвала имя мужчины, который ее избил до синяков

09:50

Украинцы отреагировали на фейковые сообщения о ядерной угрозе волной мемов: о чем шутят

08:14

Газ РФ в обмен на перемирие: США хотят побыстрее возобновить транзит через Украину

08:01

Киев и область остались без света: в столице остановился электротранспорт

07:20

"Запад проспал": Невзлин - об отставании США от Китая и Россиимнение

07:09

Оккупанты воспользовались перемирием в Олешках для укрепления позиций — Генштаб

06:36

В Самарской области прогремели взрывы: атакован стратегический нефтяной узел РФ

05:31

Не только на Рождество: как заставить декабрист цвести два или три раза в год

04:36

Гороскоп на завтра, 3 ноября: Львам — радость, Весам — расходы

02:40

Идеально подходят для спальни: 7 комнатных растений, очищающих воздух

01:15

Солнечный супершторм обрушился на Землю: радиация выросла в тысячи раз

01 ноября, воскресенье
23:15

Киевлян предупредили об опасности холеры и тифа: названа вероятная причина

23:05

В Украине объявили тревогу из-за якобы ядерной и химической угрозы — что известно

22:41

Грядут большие перемены: три знака китайского зодиака оставят проблемы в прошлом

22:27

Си не скрывал раздражения: в ФРГ раскрыли позицию Китая по войне в Украине

Реклама
21:46

Любимая блогерша Трампа назвала причину его неприязни к Зеленскому

21:36

Секрет экономии электричества: как проверить холодильник обычной бумагойВидео

21:11

Трамп стал для республиканцев камнем на шее: Эйдман об импичменте в 2027 годумнение

21:03

Украинская модель закрутила роман с российским олигархом Абрамовичем

20:46

"Чего они боятся": Зеленский ответил на "хотелки" Путина и высмеял требование РФ

20:34

Тест на IQ: нужно найти четырех крабов среди раков за 10 секунд

20:32

Могилевская впервые показала лицо младшей дочери

19:32

О мышах в доме можно забыть: простой секрет защиты от грызунов

19:27

Унитаз будет чистым без агрессивной химии — какие средства рекомендуют эксперты

18:48

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие области и чем может атаковать враг

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять