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Почему яблони после обрезки хуже плодоносят: садоводам объяснили, чего не стоит делать

Дарья Пшеничник
2 ноября 2026, 13:47
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Слишком сильная обрезка заставляет дерево пускать пустые побеги вместо плодов.
обрезка деревьев
Обрезка деревьев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

видео дня
  • Когда лучше обрезать яблоню и грушу
  • В каком порядке обрезать плодовые деревья
  • Каких ошибок следует избегать, чтобы не потерять урожай

Самая распространенная ошибка при зимней обрезке яблонь и груш заключается в том, что за один сезон удаляется слишком много ветвей. Британское Королевское садоводческое общество (Royal Horticultural Society, RHS) рекомендует за зиму удалять только 10–20 % кроны. В противном случае дерево вместо плодов нарастит густую массу энергичных вертикальных побегов, так называемых "волчков", сообщает Jurnalul.ro.

Яблони и груши обрезают в период покоя, то есть после опадения листьев и до начала вегетации. Правильная процедура позволяет поддерживать дерево в удобных для ухода размерах, открывает крону для света и воздуха и стимулирует появление молодой древесины. Именно на ветвях возрастом от одного до четырех лет, по данным RHS, формируется самый обильный урожай.

"Волчки" не плодоносят и лишь загущают крону. Дерево реагирует на потерю ветвей бурным отрастанием, поэтому если после нескольких обрезок оно все еще кажется слишком большим, специалисты советуют остановиться и продолжить следующей зимой.

"Чем больше обрезаете, тем сильнее прирост", - отмечают в RHS.

Когда приступать к обрезке

В Румынии зимы суровее, чем в Великобритании, поэтому местные садоводы обычно откладывают основные работы на вторую половину зимы. Особенно это касается промышленных насаждений.

"С января можно начинать обрезку в период покоя, особенно если речь идет о больших садах", - отметил в комментарии Agrointel инженер Мариус Роман, администратор питомника в Афумаце (уезд Илфов).

При сильных морозах обрезку, по словам специалиста, стоит перенести на период с 20 февраля по 20 марта. Он рекомендует следующий порядок: сначала морозостойкие яблони, груши и айва, затем косточковые - слива, вишня и черешня. Наиболее чувствительные к холоду персик, нектарин и абрикос обрезают в последнюю очередь, в конце февраля или в начале марта.

Садоводам-любителям осенью, после опадения листьев, достаточно базовой уборки: удалить сухие, сломанные и больные ветки. Более серьезную обрезку лучше проводить в безморозные дни во второй половине зимы.

Сливу и черешню, как отмечают в RHS, обрезают по другим правилам. Сливу, например, формируют ранней весной или летом, чтобы через срезы не проникла болезнь "молочный блеск" (silver leaf).

Где нельзя сажать фруктовые деревья
Где нельзя сажать фруктовые деревья / Инфографика: Главред

Как обрезать и каких ошибок избегать

Первым этапом RHS называет удаление сухих, больных и поврежденных побегов и ветвей. Далее удаляют ветви, которые перекрещиваются и трутся друг о друга, так как поврежденная кора становится воротами для болезней. Из двух таких ветвей рекомендуют оставлять ту, которая лучше расположена и направлена наружу, если она не слишком повреждена.

Затем прореживают центр кроны: вырезают сильные ветви, растущие внутрь дерева, а также нижние, направленные вниз, которым не хватает света. Прирост прошлого года на основных ветвях укорачивают на четверть или треть, делая срез сразу над почкой, обращенной наружу.

Важно работать равномерно по всему дереву.

"Если срезать только верхние ветви, именно там появится весь новый прирост", - предупреждает RHS.

Для работы нужны остро заточенный секатор и качественная садовая пила: чистые срезы заживают легче. Пеньки оставлять нельзя, ведь они засыхают и становятся источником инфекции.

Старые, годами запущенные деревья, по совету RHS, омолаживают постепенно, растягивая работы на несколько зим. Специалисты румынской научно-исследовательской станции плодоводства Войнешть подчеркивают, что старые деревья обрезать обязательно. Молодые, еще растущие деревья, напротив, следует трогать как можно меньше, так как укорачивание отсрочивает начало плодоношения.

Отдельный риск касается сортов яблонь, которые плодоносят преимущественно на кончиках побегов, а не на коротких плодовых веточках вдоль ветвей. Если неизвестно, как плодоносит конкретный сорт, стоит в течение года понаблюдать, где появляются плоды.

"Можно удалить большую часть древесины, которая плодоносит", - предупреждают в RHS.

К ветвям толщиной более 10–12 сантиметров британские садоводы советуют относиться осторожно: лучше проследить ветвь до разветвления и срезать там. Большинство срезов должно приходиться на ветви диаметром 1–5 сантиметров, а правильно сформированному дереву может хватить 10–20 срезов. Замазывать раны на яблоне и груше, по данным RHS, не обязательно, хотя на сливе и черешне вару иногда используют.

Тёмные вдавленные пятна с отслаивающейся корой могут свидетельствовать о раке коры Nectria, поэтому поражённые побеги нужно вырезать. Засохшие "мумифицированные" плоды, оставшиеся на дереве, снимают и уничтожают, так как они переносят болезнь на следующий год. Лишайники, то есть серо-зеленый налет на ветвях, вреда не причиняют, и удалять их не нужно.

Смотрите видео о том, как правильно обрезать яблони:

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Об источнике: Jurnalul

Jurnalul - румынское издание, базирующееся в Бухаресте. Издание основано 7 июня 1993 года. Компания Jurnalul, входящая в медиагруппу холдинга Intact, была создана в июне 1995 года. Jurnalul является флагманским изданием компании Antena 3, пишет Википедия.

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