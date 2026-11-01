РФ готовит массированный обстрел Украины: какие области и чем может атаковать враг

О чем идет речь в материале:
- Какие регионы Украины могут оказаться под угрозой массированного ракетного удара
- Откуда Россия запускает "Шахеды" и по каким маршрутам они движутся
- Как россияне меняют тактику атак
Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в течение ближайших 24 часов. Среди вероятных целей - объекты энергетической инфраструктуры в ряде областей, в частности на западе страны и в Киевском регионе. Об этом сообщил военно-политический аналитик Сергей Павлюченко со ссылкой на данные разведки США.
Главред выяснил, какие регионы могут оказаться под угрозой нового массированного удара РФ, откуда Россия запускает дроны и как Украина противодействует российским атакам.
Разведка США предупреждает об угрозе массированного удара
Военно-политический аналитик Сергей Павлюченко со ссылкой на данные разведки США предупредил, что вероятность массированного обстрела территории Украины в течение суток высока.
Среди возможных целей называют энергетические объекты в Полтавской, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской и Львовской областях, а также в Киевском регионе.
По оценке, которую приводит Павлюченко, к удару уже могут быть подготовлены шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Также сообщается о 31 ракете баллистического и другого типа, в частности "Искандер", С-400, "Циркон" и "Оникс". Не исключается дополнительное оснащение самолетов и подвоз ракет.
Какие объекты атакуют российские дроны
Канал "Николаевский Ваньок" сообщил, что российские беспилотники типа "Гербера" и "Шахед" уже атакуют подстанции, обеспечивающие электроснабжение и тепло, а также тяговые подстанции железной дороги. По его словам, часть дронов удалось сбить, однако зафиксированы и попадания.
Канал также предупредил о вероятном применении стратегической авиации в ночь на 2 ноября. В то же время окончательный состав целей и масштабы возможной атаки неизвестны.
Журналист Андрей Цаплиенко также сообщил, что атака на западные области продолжается. Новые группы беспилотников входят в воздушное пространство Украины.
"Атака на Запад Украины продлится до вечера, если не дольше - запуски дронов не прекращаются, постоянно залетают новые по западному курсу", - написал Цаплиенко.
По данным канала "Мониторинг UA", за последние сутки Россия задействовала более 700 беспилотников различных типов.
Какие области могут оказаться под ударом баллистического оружия
Мониторинговый канал "еРадар" предупредил о высокой угрозе применения баллистического оружия по Киеву и Киевской области этой ночью. Среди других возможных направлений удара - Черкасская, Полтавская, Житомирская и Днепропетровская области.
"В готовности находятся ракеты "Искандер-М", РМ-48У, "Циркон", "Оникс-М" в Брянской, Курской и Ростовской областях, а также корейские КН-23 в Воронежской области", - говорится в сообщении.
Откуда Россия запускает "Шахеды" и по каким маршрутам они летят
Российские войска всё чаще запускают ударные беспилотники небольшими группами или поодиночке, а не массированными волнами. Дроны движутся по разным маршрутам, чтобы рассредоточить украинскую противовоздушную оборону и затруднить перехват целей, рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Новости.Live".
По словам Игната, количество беспилотников во время одной атаки постоянно меняется. Украинские военные отслеживают как количество дронов, так и направления их движения.
"Я по-разному отвечаю на этот вопрос. Еще раз хочу подчеркнуть: сейчас даже есть то самое приложение, с помощью которого можно посмотреть, с каких направлений они летят и в каком количестве", - сказал представитель Воздушных сил.
Он пояснил, что украинские военные заранее получают разведывательную информацию о запусках беспилотников с территории России. В частности, речь идет об Орловской, Курской и Брянской областях. Дроны также обнаруживаются с помощью радаров еще до вхождения в воздушное пространство Украины.
"Мы еще заранее, за сотню километров, скажем, где-то видим, что они там появляются. То есть есть данные и разведки о запусках, и уже радиолокационные данные", - пояснил Игнат.
По его словам, беспилотники могут двигаться один за другим по разным маршрутам. В частности, вдоль границы с Беларусью или по Днепру в направлении Киева. Другое направление пролегает вблизи границы с Молдовой и Приднестровьем - в сторону Винницкой области, а оттуда - в западные регионы.
"Таким образом, они один за другим, цепочкой, так сказать, идут. То ли по белорусской границе могут двигаться, то ли движутся по Днепру в направлении Киева", - отметил представитель Воздушных сил.
Как Россия пытается измотать украинскую ПВО
Смена тактики запусков должна затруднить работу украинской противовоздушной обороны. Вместо одновременной атаки большим количеством дронов россияне рассредоточивают беспилотники во времени и пространстве.
"Они пытаются запускать их не сразу, массово, чтобы они не шли волнами, а один за другим, небольшими группами, таким образом они рассредоточиваются", - пояснил Игнат.
Из-за обширной территории Украины украинским военным приходится реагировать на угрозы с разных направлений. Это создает дополнительные трудности для авиации, ведь истребителям F-16 приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы перехватить даже несколько ударных дронов.
"Все это очень сложно делать в условиях воздушного боя", - сказал представитель Воздушных сил.
К уничтожению беспилотников привлекают не только F-16, но и другие самолеты, а также наземные средства ПВО. По словам Игната, российская тактика направлена на то, чтобы максимально затруднить работу Воздушных сил и всех составляющих украинской противовоздушной обороны.
Можно ли привлечь РФ к ответственности за удары по Украине
Кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины Гюндуз Мамедов заявил, что выводы Мониторинговой миссии ООН относительно российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины могут помочь привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство РФ. Для этого необходимо доказать систематический или масштабный характер ударов и их связь с государственной политикой России.
По словам Мамедова, необходимо установить продолжительность и географию атак, повторяемость ударов по критически важным объектам и их последствия для гражданского населения. Важно также доказать намерение лишить людей жизненно необходимых услуг и причинить им тяжкие страдания.
В 2024 году МУС выдал ордера на арест Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, Сергея Кобилаша и Виктора Соколова. Суд усмотрел обоснованные основания полагать, что они могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности в связи с ударами по украинской энергетике.
В то же время отчеты международных миссий не заменяют доказательства вины конкретных лиц. Необходимо установить, кто планировал, организовывал и осуществлял атаки.
Как Украина снижает способность РФ осуществлять обстрелы
Украина нанесла удар по комбинату "Каменский" в Ростовской области РФ, который задействован в производстве ракет. Также под удар попали российские средства противовоздушной обороны - комплекс "Панцирь-С2" и командно-штабная машина системы С-400 "Триумф".
"Наши дальнобойные удары - в Ростовском регионе. Поражен комбинат "Каменский" - предприятие российского ОПК, задействованное в производстве ракет", - написал президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, стоимость пораженных объектов ПВО составляет около 70 миллионов долларов. Президент поблагодарил бойцов СБУ и другие подразделения Сил обороны за проведенную операцию.
"Мы справедливо защищаемся от российской агрессии и делаем все, чтобы ограничить возможности России продолжать её", – подчеркнул он.
Что изменится в борьбе с беспилотниками
Генеральный директор компании UNWAVE Тарас Бублик рассказал Укринформу, что в ближайшие годы беспилотники будут становиться все более автономными, а средства противодействия им - все более технологичными. Важную роль в этой борьбе будут играть искусственный интеллект и комплексные системы обнаружения.
"Дроны становятся все сложнее. Параллельно системы радиоэлектронной борьбы будут становиться умнее. Поэтому в ближайшие годы технологии беспилотников и средства противодействия им будут развиваться параллельно, постоянно адаптируясь друг к другу", - сказал Бублик.
По его словам, универсального средства борьбы с беспилотниками не существует. Для их обнаружения необходимо сочетать радары, средства радиоэлектронной разведки, оптические, тепловизионные и акустические системы.
Искусственный интеллект будет помогать быстрее анализировать информацию с поля боя и определять наиболее эффективный способ нейтрализации угрозы. Среди перспективных технологий также лазерные системы и электромагнитные импульсы. В то же время важно, чтобы такие решения были экономически целесообразными и масштабируемыми.
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