Взрывы не утихали до утра, небо затянуло черным дымом: в РФ горит нефтяной гигант

Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ, которое ежегодно перерабатывает 17 млн тонн нефти

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Дроны подвергли массированной атаке российский НПЗ "Лукойл" в Кстово / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+

Кратко:

Дроны массированно атаковали НПЗ "ЛУКОЙЛ" в российском Кстово

Мощность предприятия составляет около 17 млн тонн нефти в год

Завод обеспечивает до 11% производства бензина в России

В ночь на 1 ноября беспилотники массированно атаковали нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области России. На территории предприятия вспыхнул масштабный пожар с несколькими очагами возгорания.

Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны, которое ежегодно перерабатывает 17 млн тонн нефти. Об этом сообщают OSINT-каналы Exilenova+ и Supernova+.

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По данным аналитиков, около 1:00 по московскому времени жители Кстово начали массово сообщать о серии мощных взрывов. Первые сообщения об атаке непосредственно на нефтеперерабатывающий завод появились около 4:00.

На территории предприятия возник масштабный пожар, а над городом поднялся густой чёрный дым. По состоянию на 5:00 атака беспилотников продолжалась: в городе продолжали раздаваться взрывы.

Из-за угрозы с воздуха Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Нижнего Новгорода, а также в других аэропортах регионов Приволжского федерального округа.

Отметим, что "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" является четвертым по величине нефтеперерабатывающим предприятием России и занимает второе место в стране по объемам производства автомобильного бензина. Его проектная мощность составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Завод обеспечивает до 11% всего производства бензина в России и около 5% общего объема нефтепереработки страны. Предприятие является важным логистическим узлом для поставок топлива в центральные регионы РФ, в частности в Москву, а также для обеспечения потребностей российской армии.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Какие объекты РФ станут новыми целями для Украины - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам руководителя Центра исследований России, экс-министра иностранных дел Украины, дипломата Владимира Огрызка, Украина может на некоторое время сместить фокус дальнобойных атак с российских нефтеперерабатывающих заводов на другие стратегические объекты, чтобы не обострять отношения с Белым домом накануне 3 ноября.

Блокировка законопроекта Линдси Грэма, ограничение скорости спутниковой связи и резкая критика со стороны Трампа сужают пространство для маневра Киева. Сочетание этих факторов ощутимо бьет по Украине. Особенно на фоне массированных обстрелов, под которые всё чаще попадают гражданские объекты.

Удары вглубь РФ - последние новости

Главред писал, что в ночь на 31 октября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по предприятию российского ВПК - комбинату "Каменский" в Каменске-Шахтинском Ростовской области страны-агрессора России. Украинские военные задействовали ударные дроны и ракетные войска: береговые ракетные комплексы ВМС ВСУ "Нептун".

Напомним, утром 31 октября в городе Уфа Республики Башкортостан прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке на промышленную зону города, где расположены НПЗ.

Ранее аэродром в Волгоградской области РФ был атакован "Нептунами" 29 октября. На спутниковом снимке видны последствия попаданий в двух местах стоянки, где размещались Су-34.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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