Киев может получить ракеты для Patriot ранее обещанного США: Зеленский о деталях

Украина может получить часть ракет из запасов партнеров раньше, чем наступят американские поставки.

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Владимир Зеленский раскрыл вероятный сценарий получения ракет для систем Patriot / Коллаж: Главред, фото: US Army, t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявлений Зеленского:

Украина обсудит с партнерами возможность временного предоставления ракет

Предполагается последующий возврат ракет за счет американского пакета из 500 шт

Президент Владимир Зеленский планирует обсудить с отдельными партнерами возможность временного предоставления Украине 10–30 ракет для противовоздушной обороны с последующим возвратом их за счет американского пакета из 500 ракет PAC-3.

"Несколько раз в ходе этой войны мы проводили в рамках различных переговоров операцию, когда вы обмениваетесь очередями. Я попробую это сделать с некоторыми партнерами: когда этот пакет на 500, мы сможем где-то у кого-то взять 10, 20, 30 (ракет – ред.) подписать соответствующие гарантии, договоры, что затем из того американского пакета мы будем возвращать с какими-то процентами или, может, без процентов", - заявил глава государства во время общения с украинскими СМИ в Стамбуле, передает "Интерфакс-Украина".

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По его словам, такая схема позволила бы Украине получить часть ракет из запасов партнеров раньше, чем наступят американские поставки. Зеленский отметил, что поставки ракет в рамках американского предложения отложены на несколько лет из-за особенностей производства и достаточно медленной готовности США делиться ракетами из своих запасов.

Президент подчеркнул, что такая скорость не позволит обеспечить достаточный уровень защиты украинцев. Он также отметил, что значительная часть комплексов противовоздушной обороны в настоящее время направлена на Ближний Восток.

"Мы благодарны Соединённым Штатам Америки. Это очень хорошее предложение. Безусловно, нужно собирать деньги на это предложение. Я уверен, что мы найдём финансирование благодаря нашим партнёрам, прежде всего европейским", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина будет продолжать работу по получению средств ПВО в рамках двусторонних соглашений с европейскими и другими странами, поскольку рассчитывать только на американские поставки недостаточно.

/ Главред

СМИ раскрыли новые подробности поставок ракет Patriot для Украины

Украина может получить 500 противоракет PAC-3 MSE для американских комплексов Patriot стоимостью около 2,1 млрд долларов не раньше 2030 года. Об этом сообщает "Радио Свобода".

При этом вопрос организации совместного производства боеприпасов непосредственно на украинской территории пока остаётся открытым. Как отмечается в публикации, Пентагон ещё не принял окончательного решения относительно предоставления Киеву лицензии на выпуск этих ракет. На данный момент американское оборонное ведомство намерено продолжить изучение такой возможности.

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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