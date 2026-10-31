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Чего нельзя делать на Рождество: какие привычки могут привести к неприятностям

Марина Иваненко
31 октября 2026, 14:23
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Какие традиции соблюдаются на Рождество Христово, от каких дел рекомендуется воздерживаться и какие приметы связывают с погодой, урожаем и наступающим годом.
Какие ограничения действуют на Рождество
Какие ограничения действуют на Рождество / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие традиции связаны с празднованием Рождества Христова
  • Чего не стоит делать в рождественский праздник
  • Какие народные приметы предсказывают погоду и урожай

Рождество Христово - один из важнейших праздников в христианской традиции. Оно символизирует рождение Иисуса Христа и напоминает о свете, мире и надежде. Празднику предшествуют церковные и народные обряды, которые формировались на протяжении веков. Особое внимание в этот день уделяется духовной чистоте, милосердию и семейному согласию. Главред расскажет об этом подробнее.

С празднованием Рождества связано немало обычаев и предписаний. Они помогают сохранять традиции и напоминают о подлинном духовном смысле этого дня.

видео дня

История и духовное значение Рождества

Согласно библейскому преданию, Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, где в хлеву родился Иисус Христос. По преданию, в момент Его рождения на небе засияла Вифлеемская звезда, которая указала путь волхвам.

Первые письменные свидетельства о праздновании Рождества Христова 25 декабря датируются IV веком. С тех пор этот праздник занимает особое место в христианской традиции.

В храмах накануне и в день Рождества проходят торжественные богослужения, а также устраиваются вертепы - композиции, воспроизводящие сцену рождения Иисуса Христа.

Чего нельзя делать на Рождество

В народной традиции сложился ряд запретов, связанных с Рождеством. Многие из них имеют символическое значение и передаются из поколения в поколение.

Заниматься тяжёлой домашней работой

Уборка, шитье, вышивание и вязание считались неуместными в праздничный день. Рождество советовали посвятить молитве, отдыху и общению с родными.

Ссориться и злиться

Конфликты, обиды и ругань противоречат духовному смыслу праздника. По народным поверьям, ссоры на Рождество могли навлечь беды на весь год.

Видео о том, чего нельзя делать на Рождество и на Новый год, можно посмотреть здесь:

Стричься или ходить в баню

В некоторых традициях считалось, что праздничный день не стоит посвящать уходам за телом и бытовым хлопотам.

Отказывать в помощи

Рождество считается временем милосердия, поэтому не стоит оставлять без поддержки тех, кто нуждается в помощи.

Оскорблять животных

Жестокое обращение с животными несовместимо с идеями доброты и милосердия, которые символизирует этот праздник.

Надевать грязную или изношенную одежду

По народным приметам такая одежда ассоциировалась с бедностью и невзгодами.

Оставлять праздничные блюда нетронутыми

В народных поверьях каждое блюдо на столе символизировало благополучие и достаток семьи.

Гадать

Гадание не соответствует христианскому пониманию праздника, ведь Рождество посвящено молитве и духовному единению.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Что стоит сделать на Рождество

Рождество - время, когда особое значение приобретают семейные традиции, добрые поступки и духовное единение. В этот день принято:

  1. Посетить праздничное богослужение в храме.
  2. Провести время с семьёй, разделить кутю и другие праздничные блюда.
  3. Колядовать, гостеприимно принимать колядников и благодарить их за поздравления.
  4. Поздравить родных, друзей и соседей с праздником.
  5. Помочь людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах, и поделиться с ними праздничной радостью.

Народные приметы на Рождество

С Рождеством Христовым связано немало погодных примет, по которым наши предки пытались предсказать, какими будут весна и будущий урожай.

  • Метель накануне Рождества - к ранней весне.
  • Теплая погода на Рождество - весна будет холодной.
  • Сильный мороз - к щедрому урожаю.
  • Снег в праздничный день - год будет богатым и удачным.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как призыв к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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