Съедят в первую очередь: простой рецепт домашней вареной колбасы

Рецепт простой в приготовлении натуральной колбасы из куриного мяса.

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Рецепт очень вкусной домашней колбасы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Многие покупают колбасу в магазинах, потому что думают, что приготовить её дома очень сложно. Но на самом деле есть классный рецепт домашней вареной колбасы, которую можно приготовить легко и быстро.

Главред узнал, что этим рецептом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк.

Домашняя вареная колбаса - рецепт

Ингредиенты:

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Четверть цыпленка с кожей 1 кг

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Лавровый лист 2 шт.

Перец 0,5 ч. л.

Соль 1 ч. л.

Свекольный сок 30–50 мл

Желатин 27 г

Вода

В кастрюлю с водой кладем куриное мясо, специи, очищенную морковь и лук. Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. После этого уменьшаем огонь и варим мясо с овощами 2 часа.

В блендере измельчаем свеклу. Затем сливаем почти весь бульон в отдельную посуду. В кастрюлю добавляем соль и 150 миллилитров бульона. Также перетираем свеклу через сито и вливаем её к мясу.

Перебиваем всё блендером. В бульон добавляем желатин и ждём, пока он набухнет. Затем вливаем его к мясу, всё хорошо перемешиваем и выкладываем массу в бутылку.

Ставим бутылку в холодильник на 3–4 часа для стабилизации. Затем разрезаем бутылку и достаем колбасу.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом домашней вареной колбасы в TikTok по ссылке.

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О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

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