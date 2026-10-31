Съедят в первую очередь: простой рецепт домашней вареной колбасы

Многие покупают колбасу в магазинах, потому что думают, что приготовить её дома очень сложно. Но на самом деле есть классный рецепт домашней вареной колбасы, которую можно приготовить легко и быстро.
Главред узнал, что этим рецептом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк.
Домашняя вареная колбаса - рецепт
Ингредиенты:
- Четверть цыпленка с кожей 1 кг
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Лавровый лист 2 шт.
- Перец 0,5 ч. л.
- Соль 1 ч. л.
- Свекольный сок 30–50 мл
- Желатин 27 г
- Вода
В кастрюлю с водой кладем куриное мясо, специи, очищенную морковь и лук. Ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. После этого уменьшаем огонь и варим мясо с овощами 2 часа.
В блендере измельчаем свеклу. Затем сливаем почти весь бульон в отдельную посуду. В кастрюлю добавляем соль и 150 миллилитров бульона. Также перетираем свеклу через сито и вливаем её к мясу.
Перебиваем всё блендером. В бульон добавляем желатин и ждём, пока он набухнет. Затем вливаем его к мясу, всё хорошо перемешиваем и выкладываем массу в бутылку.
Ставим бутылку в холодильник на 3–4 часа для стабилизации. Затем разрезаем бутылку и достаем колбасу.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом домашней вареной колбасы в TikTok по ссылке.
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О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
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