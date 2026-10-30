Вкусный праздничный салат "Кукуруза" — рецепт новогоднего блюда за 15 минут

Рецепт салата из простых ингредиентов, который станет звездой стола.

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Рецепт очень вкусного салата к праздникам / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Зимние праздники уже не за горами, поэтому самое время искать рецепты простых, но при этом вкусных и изысканных блюд. В список можно добавить, в частности, салат "Кукуруза".

Главред узнал, что своим рецептом в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Инна Прохницкая.

Салат "Кукуруза" - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Крабовые палочки

Майонез

Маринованный лук

Вареные яйца

Консервированные огурцы

Твёрдый сыр

Консервированная кукуруза

Крабовые палочки, яйца и огурцы нарезаем кубиками. Твердый сыр натираем на терке. Далее выкладываем салат слоями, каждый из которых нужно смазать майонезом: крабовые палочки, маринованный лук, яйца, огурцы, твёрдый сыр. Сверху салат посыпаем кукурузой.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом салата "Кукуруза" можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Инна Прохницкая Инна Прохницкая - украинская блогерша с аудиторией более 100 тысяч подписчиков в Instagram и 150 тысяч в TikTok. В соцсетях она публикует видео с рецептами и называет себя "королевой холодца".

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