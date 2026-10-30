Герань будет усыпана пышными цветами: как правильно обрезать ее перед зимой

Перед зимовкой пеларгонию следует очистить от слабых побегов и правильно сформировать, чтобы весной она быстрее возобновила рост.

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Как обрезать герань по правилу 3-5-7 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как подготовить пеларгонию к зимовке

Как обрезать герань осенью по правилу 3-5-7

Где хранить герань зимой

Герань или пеларгония часто теряет привлекательный вид с наступлением осени. Из-за сокращения светового дня побеги вытягиваются, становятся тонкими и слабыми, а нижние листья желтеют и опадают. Чтобы весной растение снова образовало густой куст и обильно цвело, перед зимовкой стоит провести правильную обрезку по правилу 3-5-7.

Главред расскажет, как подготовить пеларгонию к зиме.

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Как обрезать герань по правилу 3-5-7

Первая цифра означает количество узлов, которые нужно оставить на основных побегах, пишет Deccoria. На каждом стебле отсчитывают три здоровых узла от основания и обрезают побег чуть выше третьего. Именно отсюда весной начнут развиваться новые веточки.

Цифра пять касается самого среза. Его делают примерно в 5 миллиметрах над почкой под небольшим углом. Такой способ снижает риск загнивания и повреждения тканей. Для обрезки лучше выбирать почки, направленные наружу куста, чтобы будущие побеги не загущали центр растения.

Цифра семь связана с дальнейшим уходом. Когда после зимнего покоя молодые боковые побеги сформируют около семи узлов, верхушки прищипывают. Это стимулирует дополнительное ветвление и позволяет сформировать более пышный куст.

Как правильно провести обрезку

Для работы используют острый и продезинфицированный секатор или нож. Все слабые, сухие и слишком вытянутые побеги удаляют. Основные стебли укорачивают в соответствии с правилом трёх узлов, оставляя только здоровые части растения.

В то же время не стоит воспринимать правило 3-5-7 как строгую норму для каждой пеларгонии. Степень обрезки зависит от возраста растения, его состояния и особенностей сорта.

Что делать с геранью после обрезки

После процедуры растению требуется значительно меньше влаги. Из-за уменьшения количества листьев вода испаряется медленнее, поэтому чрезмерный полив в этот период особенно опасен. Почву увлажняют только после того, как её верхний слой подсохнет.

На зимовку герань желательно перенести в светлое прохладное место с хорошей вентиляцией. Для большинства пеларгоний оптимальной является температура от 5 до 12 градусов. В таких условиях растение переходит в состояние покоя и не тратит силы на слабый зимний рост.

Подкормки осенью и зимой обычно не требуются. Удобрения начинают вносить весной, когда пеларгония возобновляет активный рост и наращивает новые листья.

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