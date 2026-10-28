Последний шанс перед морозами: когда ещё можно сажать луковицы весенних цветов

Даже если осенняя посадка затянулась, луковицы весенних цветов ещё можно сохранить до следующего сезона.

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Когда сажать тюльпаны, нарциссы и гиацинты осенью / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

Когда ещё можно сажать весенние луковицы осенью

Как защитить луковицы от морозов и грызунов после посадки

Что делать, если осенью не удалось посадить весенние цветы

Весенние цветы - тюльпаны, нарциссы, гиацинты или крокусы - украшают сад яркими красками и ароматами. Но чтобы они обильно зацвели, важно правильно определить сроки посадки. Мастер-садовник Ронда Флеминг Гейс объясняет, что главное - ориентироваться на климатическую зону и состояние почвы.

Главред расскажет, когда ещё можно посадить весенние цветы из луковиц.

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Когда сажать тюльпаны, нарциссы и гиацинты осенью

Луковичные растения нуждаются в периоде охлаждения, который помогает им сформировать корни и пробудиться весной, пишет Country Living. Посадку следует проводить до тех пор, пока земля не промерзла и не слишком влажна.

В прохладных регионах с ранними заморозками посадку следует завершить в сентябре–октябре.

В зонах с более мягкими зимами можно сажать до декабря.

В самых тёплых регионах луковицы нуждаются в предварительном охлаждении - их держат в холодильнике 10–12 недель, а затем высаживают в грунт в декабре–январе.

Как защитить посадки

После посадки луковицы рекомендуем хорошо присыпать землей и замульчировать. Слой мульчи толщиной 5–10 сантиметров защитит почву от глубокого промерзания и поможет скрыть посадки от грызунов.

Как сохранить луковицы, если не успели высадить осенью

Если осеннее "окно" уже прошло, есть альтернатива - посадка в контейнеры. Луковицы высаживают во влажную, но не мокрую почву или компост, а горшки хранят в темном неотапливаемом помещении - гараже или сарае - до весны. Когда потеплеет, их можно вынести на улицу, и цветы зацветут так же обильно, как и высаженные осенью.

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Об источнике: Country Living Country Living - это популярное американское издание, посвящённое дому, саду и загородной жизни. Оно было основано в 1978 году компанией Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия. Издание публикует материалы по следующим темам: дом и интерьер;

садоводство;

рецепты и еда;

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