Экс-нардепа от ПР задержали в Швеции: приехал из РФ на концерт Стиви Уандера

В 2024 году Дмитрия Святаша, который был народным депутатом Верховной Рады IV-VIII созывов, приговорили к 12 годам лишения свободы.

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Экс-нардепа от Партии регионов задержали в Швеции / коллаж: Главред, фото: facebook.com/SvyatashDmitriy, Википедия

Кратко:

Дмитрий Святаш имеет гражданство России и Украины

Во время прохождения паспортного контроля он предъявил украинский паспорт

Бывшего народного депутата Украины от Партии регионов Дмитрия Святаша, который после начала полномасштабной войны уехал в Россию, задержали в Швеции. По данным СМИ, он прибыл в страну из РФ, чтобы посетить концерт американского музыканта Стиви Уандера. Об этом сообщает шведское издание Expressen.

По информации журналистов, 55-летнего Святаша, заочно приговоренного в Украине к 12 годам лишения свободы, задержала пограничная полиция. Сейчас он находится под стражей шведского миграционного ведомства.

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Как отмечает издание, Святаш имеет гражданство России и Украины. Во время прохождения паспортного контроля он предъявил украинский паспорт.

Адвокат бывшего нардепа заявил, что причиной запрета на въезд стало решение Польши от сентября 2026 года. Соответствующая информация, по его словам, была внесена в общую базу данных стран Шенгенской зоны. Защитник считает это решение политически мотивированным.

За что Дмитрия Святаша приговорили к 12 годам тюрьмы

В 2024 году Дмитрия Святаша, который был народным депутатом Верховной Рады IV-VIII созывов, приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в призывах к изменению границ Украины, легализации имущества и мошенничестве на сумму 2,2 млрд грн.

По данным следствия, Россия рассматривала бывшего парламентария, представлявшего Партию регионов, в качестве потенциального "гауляйтера" Харьковской области.

Следствие также установило, что Святаш оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины. В ходе заочного судебного разбирательства прокурор доказал, что в 2022 году политик публиковал на своей странице в Facebook сообщения, в которых отрицал российскую вооруженную агрессию, оправдывал оккупацию украинских территорий и призывал жителей временно оккупированных районов к сотрудничеству с российскими структурами.

Согласно материалам дела, с 2019 года Святаш находился на территории России. Судебное разбирательство проходило в его отсутствие, однако интересы обвиняемого представлял назначенный по договору защитник.

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Об издании: Expressen Expressen - крупная шведская ежедневная вечерняя газета-таблоид. Она является одной из самых читаемых и влиятельных газет в Швеции, наряду со своим главным конкурентом Aftonbladet. Газета была создана в 1944 году во время Второй мировой войны. Одним из её основателей был Альберт Боннир-младший. Принадлежит крупному шведскому медиаконгломерату Bonnier Group. Газета определяет себя как "независимое либеральное" издание. Её основные направления - это оперативные новости, журналистские расследования, политика, спорт и культура.

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