Ежевика летом будет усыпана ягодами: что нужно сделать до морозов

От осенней обрезки ежевики зависит, насколько обильно кусты будут плодоносить следующим летом.

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Как правильно обрезать ежевику осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как повысить урожайность ежевики

Когда обрезать ежевику осенью

Как ухаживать за ежевикой после обрезки

Осенняя обрезка ежевики - это ключевая процедура, которая определяет урожайность следующего сезона. Если оставить старые побеги, они будут только загущать куст и отнимать силы у молодых ветвей. Именно поэтому садоводы советуют не откладывать обрезку и проводить её до наступления сильных заморозков, пишет Главред со ссылкой на Interia Kobieta.

Зачем обрезать ежевику

Ежевика плодоносит на двухлетних побегах. Те ветки, которые уже дали урожай, больше не принесут ягод. Если их не удалить, они будут мешать развитию молодых побегов, ухудшать освещенность и вентиляцию внутри куста. В результате ягоды становятся мельче, а урожайность снижается.

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Как правильно обрезать ежевику

В первую очередь удаляют все побеги, которые уже плодоносили. Их срезают как можно ниже, у самой земли. Далее оставляют 6–8 самых сильных однолетних побегов - именно они обеспечат урожай следующим летом. Их укорачивают примерно до двух метров и подвязывают к опоре, чтобы ветки росли равномерно и не ломались под весом ягод. Боковые ветви обрезают до полуметра, чтобы куст не разрастался чрезмерно и оставался удобным в уходе.

Что любит и чего не любит ежевика / Инфографика: Главред

Дополнительный уход

Ежевика нуждается в солнечных участках, защищенных от холодных ветров, и плодородной слабокислой почве. Важно следить за поливом в сухую погоду и подкармливать растение калийными и магниевыми удобрениями, которые отвечают за сладость и аромат ягод. Не менее важно контролировать грибковые заболевания, в частности серую гниль, которая проявляется темными пятнами на побегах.

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Об источнике: Interia Kobieta Interia Kobieta - один из крупнейших польских сайтов о стиле жизни, принадлежащий порталу Interia. Уже более 20 лет мы предоставляем достоверную информацию, проверенные советы и умные развлечения женщинам разного возраста.

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