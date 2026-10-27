Мусорник под раковиной больше не в моде: что устанавливают на современных кухнях

На современных кухнях набирает популярность новое решение для сбора отходов.

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Мусорные ведра под раковиной выходят из моды / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Почему люди отказываются от мусорных ведер под раковиной

Как работает новая система сбора кухонных отходов

На что обратить внимание при выборе выдвижного мусорного контейнера

На современной кухне всё больше внимания уделяют не только дизайну, но и удобному использованию пространства. Обычные мусорные ведра, которые годами ставили под раковиной, уступают место выдвижным системам с несколькими отделениями для разных видов отходов.

Одно из таких решений предусматривает отдельный ящик для органических отходов с закрытым контейнером или специальными пакетами. Это помогает упорядочить сбор мусора, облегчает уборку и позволяет эффективнее использовать пространство кухонных шкафов.

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Главред выяснил, почему дизайнеры кухонь рекомендуют отказываться от обычных мусорных ведер под раковиной, как работают выдвижные системы и что нужно учесть перед их установкой.

Почему мусорные ведра под раковиной выходят из моды

Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, пространство под кухонной раковиной не всегда подходит для хранения отходов. Из-за труб и сифона там часто остается мало места, а влажность и недостаточная вентиляция могут способствовать появлению неприятных запахов.

Если мусорное ведро стоит в закрытом шкафчике, обнаружить протечку труб или скопление влаги бывает сложнее. Кроме того, обычное ведро не всегда удобно для сортировки мусора: для пластика, бумаги, смешанных и органических отходов нужны отдельные емкости.

Поэтому вместо одного контейнера под раковиной можно установить выдвижную систему с несколькими отделениями. Она позволяет сортировать мусор и хранить его в одном месте, не загромождая кухню дополнительными ведрами.

Как работает новая система сбора отходов

Выдвижные мусорные системы устанавливают в кухонных шкафах или специальных ящиках. После открытия к контейнерам легко добраться, а когда они не нужны, их можно спрятать за фасадом мебели.

Для органических отходов предусмотрено отдельное отделение. Туда можно складывать овощные отходы, кофейную гущу и другие остатки пищи, которые разрешено утилизировать вместе с биоотходами в соответствии с местными правилами.

Некоторые системы используют специальные пакеты на рулоне. После наполнения пакет закрывают и отделяют от рулона. Однако перед использованием таких пакетов для компостирования необходимо проверить, подходят ли они для конкретного способа переработки отходов.

В то же время выдвижная система не обязательно требует специальной пленки. Обычный съемный контейнер, который можно мыть, также помогает поддерживать чистоту и упорядочивать кухонные отходы.

Чем удобны выдвижные мусорные системы

Главное преимущество таких конструкций - возможность организовать сбор мусора в одном месте. Это особенно полезно на небольших кухнях, где каждый сантиметр пространства имеет значение.

Среди других преимуществ:

Экономия места. Контейнеры прячутся в шкафу и не занимают место на полу. Удобная сортировка. Несколько отделений позволяют разделять различные виды отходов. Более легкий доступ. Выдвижной механизм позволяет достать контейнер, не наклоняясь и не ища его среди бытовой химии. Проще убирать. Съемные емкости можно вынуть и вымыть. Аккуратный вид кухни. Мусор остается за фасадом мебели, а не на открытом пространстве.

В то же время закрытая конструкция сама по себе не гарантирует отсутствия запахов. Важно регулярно выносить мусор, мыть контейнеры и следить за состоянием труб под раковиной.

Можно ли выбрасывать биоразлагаемые пакеты в компост

При выборе пакетов для органических отходов важно различать промышленное и домашнее компостирование. Материал, соответствующий стандарту EN 13432, предназначен для промышленного компостирования в контролируемых условиях. Это не означает, что он будет так же быстро разлагаться в домашней компостной куче.

В прохладном садовом компосте биоразлагаемый пакет может сохраняться значительно дольше, чем пищевые остатки внутри него. Поэтому перед утилизацией стоит проверить маркировку изделия и правила местной системы сбора биоотходов.

Также нужно учитывать требования конкретного предприятия по переработке мусора. Не все биоразлагаемые пакеты разрешено выбрасывать в контейнеры для органических отходов. Если их не принимают, более практичной альтернативой может стать многоразовая емкость, которую можно опорожнить и вымыть.

Как организовать систему в уже готовой кухне

Если кухня уже установлена, не обязательно полностью менять мебель. Один из вариантов - смонтировать выдвижную раму в имеющемся шкафу рядом с мойкой. Это позволяет избежать труб и сифона, которые занимают значительную часть пространства под раковиной.

Перед покупкой нужно измерить ширину, глубину и высоту шкафа, проверить, не будут ли мешать трубопроводы, и убедиться, что механизм выдержит вес наполненных контейнеров.

Если кухню только планируют обустраивать, место для сортировки отходов лучше предусмотреть заранее. Тогда можно выбрать систему с нужным количеством отделений и удобно расположить её рядом с рабочей зоной.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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