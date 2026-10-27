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Мусорник под раковиной больше не в моде: что устанавливают на современных кухнях

Руслана Заклинская
27 октября 2026, 16:59
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На современных кухнях набирает популярность новое решение для сбора отходов.
Мусорник под раковиной больше не в моде: что устанавливают на современных кухнях
Мусорные ведра под раковиной выходят из моды / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему люди отказываются от мусорных ведер под раковиной
  • Как работает новая система сбора кухонных отходов
  • На что обратить внимание при выборе выдвижного мусорного контейнера

На современной кухне всё больше внимания уделяют не только дизайну, но и удобному использованию пространства. Обычные мусорные ведра, которые годами ставили под раковиной, уступают место выдвижным системам с несколькими отделениями для разных видов отходов.

Одно из таких решений предусматривает отдельный ящик для органических отходов с закрытым контейнером или специальными пакетами. Это помогает упорядочить сбор мусора, облегчает уборку и позволяет эффективнее использовать пространство кухонных шкафов.

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Главред выяснил, почему дизайнеры кухонь рекомендуют отказываться от обычных мусорных ведер под раковиной, как работают выдвижные системы и что нужно учесть перед их установкой.

Почему мусорные ведра под раковиной выходят из моды

Как пишет венгерское издание Kertészkedj.hu, пространство под кухонной раковиной не всегда подходит для хранения отходов. Из-за труб и сифона там часто остается мало места, а влажность и недостаточная вентиляция могут способствовать появлению неприятных запахов.

Если мусорное ведро стоит в закрытом шкафчике, обнаружить протечку труб или скопление влаги бывает сложнее. Кроме того, обычное ведро не всегда удобно для сортировки мусора: для пластика, бумаги, смешанных и органических отходов нужны отдельные емкости.

Поэтому вместо одного контейнера под раковиной можно установить выдвижную систему с несколькими отделениями. Она позволяет сортировать мусор и хранить его в одном месте, не загромождая кухню дополнительными ведрами.

Как работает новая система сбора отходов

Выдвижные мусорные системы устанавливают в кухонных шкафах или специальных ящиках. После открытия к контейнерам легко добраться, а когда они не нужны, их можно спрятать за фасадом мебели.

Для органических отходов предусмотрено отдельное отделение. Туда можно складывать овощные отходы, кофейную гущу и другие остатки пищи, которые разрешено утилизировать вместе с биоотходами в соответствии с местными правилами.

Некоторые системы используют специальные пакеты на рулоне. После наполнения пакет закрывают и отделяют от рулона. Однако перед использованием таких пакетов для компостирования необходимо проверить, подходят ли они для конкретного способа переработки отходов.

В то же время выдвижная система не обязательно требует специальной пленки. Обычный съемный контейнер, который можно мыть, также помогает поддерживать чистоту и упорядочивать кухонные отходы.

Чем удобны выдвижные мусорные системы

Главное преимущество таких конструкций - возможность организовать сбор мусора в одном месте. Это особенно полезно на небольших кухнях, где каждый сантиметр пространства имеет значение.

Среди других преимуществ:

  1. Экономия места. Контейнеры прячутся в шкафу и не занимают место на полу.
  2. Удобная сортировка. Несколько отделений позволяют разделять различные виды отходов.
  3. Более легкий доступ. Выдвижной механизм позволяет достать контейнер, не наклоняясь и не ища его среди бытовой химии.
  4. Проще убирать. Съемные емкости можно вынуть и вымыть.
  5. Аккуратный вид кухни. Мусор остается за фасадом мебели, а не на открытом пространстве.

В то же время закрытая конструкция сама по себе не гарантирует отсутствия запахов. Важно регулярно выносить мусор, мыть контейнеры и следить за состоянием труб под раковиной.

Можно ли выбрасывать биоразлагаемые пакеты в компост

При выборе пакетов для органических отходов важно различать промышленное и домашнее компостирование. Материал, соответствующий стандарту EN 13432, предназначен для промышленного компостирования в контролируемых условиях. Это не означает, что он будет так же быстро разлагаться в домашней компостной куче.

В прохладном садовом компосте биоразлагаемый пакет может сохраняться значительно дольше, чем пищевые остатки внутри него. Поэтому перед утилизацией стоит проверить маркировку изделия и правила местной системы сбора биоотходов.

Также нужно учитывать требования конкретного предприятия по переработке мусора. Не все биоразлагаемые пакеты разрешено выбрасывать в контейнеры для органических отходов. Если их не принимают, более практичной альтернативой может стать многоразовая емкость, которую можно опорожнить и вымыть.

Как организовать систему в уже готовой кухне

Если кухня уже установлена, не обязательно полностью менять мебель. Один из вариантов - смонтировать выдвижную раму в имеющемся шкафу рядом с мойкой. Это позволяет избежать труб и сифона, которые занимают значительную часть пространства под раковиной.

Перед покупкой нужно измерить ширину, глубину и высоту шкафа, проверить, не будут ли мешать трубопроводы, и убедиться, что механизм выдержит вес наполненных контейнеров.

Если кухню только планируют обустраивать, место для сортировки отходов лучше предусмотреть заранее. Тогда можно выбрать систему с нужным количеством отделений и удобно расположить её рядом с рабочей зоной.

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Об источнике: Kerteszkedj.hu

Kerteszkedj.hu - это венгерский тематический веб-портал, посвящённый садоводству, огородничеству и уходу за растениями. Издание публикует практические советы для садоводов-любителей и домовладельцев, охватывая темы выращивания овощей и фруктов, ухода за комнатными и балконными растениями, борьбы с вредителями, экологичного ведения хозяйства и кулинарных рецептов из собственного урожая. Ресурс принадлежит медиакомпании MeMedia Media Group Kft. и служит популярным источником бытовых и аграрных лайфхаков для венгроязычной аудитории.

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