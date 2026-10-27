Патрик Суэйзи появится в продолжении "Грязных танцев": как актера вернут на экран

Актера Патрика Суэйзи вернут в продолжение "Грязных танцев" с помощью флешбэков.

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Патрик Суэйзи появится в продолжении "Грязных танцев" / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

В оригинальных "Грязных танцах" Суэйзи сыграл инструктора по танцам

Его партнершей по фильму стала Дженнифер Грей

Создатели продолжения культового фильма "Грязные танцы" планируют включить в новую картину ранее не использованные кадры с Патриком Суэйзи. Актер вновь появится на экране во флешбэках, однако использовать искусственный интеллект для его цифрового воскрешения авторы не намерены. Об этом сообщает RadarOnline.

По информации издания, команда фильма рассматривает возможность включить архивные материалы с участием Суэйзи, чтобы вернуть зрителей к событиям оригинальной истории и отдать дань памяти актеру.

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"Это одна из тех вещей, над которыми действительно необходимо задуматься: как дать людям возможность оплакать его в фильме", - пояснила продюсер проекта.

Она также подчеркнула, что создатели не собираются воссоздавать Суэйзи с помощью ИИ.

В оригинальных "Грязных танцах", вышедших в 1987 году, Суэйзи сыграл инструктора по танцам Джонни Касла. Его партнершей по фильму стала Дженнифер Грей, исполнившая роль Фрэнсис "Бэйби" Хаусман.

Грей вернется к своей культовой роли в продолжении картины. Таким образом, новая лента вновь обратится к истории героини, а архивные кадры с Суэйзи позволят сохранить связь с оригинальным фильмом.

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О персоне: Патрик Суэйзи Патрик Суэйзи - американский актер, профессиональный танцор, певец и автор песен, ставший одним из главных секс-символов Голливуда конца 1980-х и начала 1990-х годов. Мировую известность и любовь миллионов зрителей ему принесли роли в культовых романтических и драматических фильмах. Патрик родился 18 августа 1952 года в Хьюстоне, Техас. Его мать была известным хореографом, благодаря чему он с детства серьезно занимался балетом и бальными танцами, учился в престижных танцевальных школах Нью-Йорка. Из-за серьезной травмы колена балетную карьеру пришлось оставить, после чего Суэйзи полностью переключился на кино, где его пластика и профессиональная хореографическая подготовка стали главным козырем. Роль инструктора по танцам Джонни Касла сделала его суперзвездой. Для этого фильма он также написал и исполнил ставшую хитом балладу "She’s Like the Wind". В мистической драме "Привидение" он сыграл погибшего Сэма Уита, защищающего свою возлюбленную (Деми Мур). Фильм стал самым кассовым в 1990 году. Суэйзи отличался редкой для Голливуда верностью: со своей женой, актрисой и танцовщицей Лизой Ниеми, он прожил в браке 34 года - с 1975 года до самого конца жизни. В январе 2008 года у актера диагностировали тяжелую форму рака поджелудочной железы. Несмотря на мужественную борьбу с болезнью, Патрик Суэйзи скончался 14 сентября 2009 года в возрасте 57 лет.

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