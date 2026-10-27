Ученые нашли "новую Землю" и удивили сенсационным открытием

Открытие поддерживает гипотезу о том, что даже в двойных звездных системах могут существовать планеты с условиями, потенциально подходящими для жизни.

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Стало известно о важном открытии / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Вероятно существование планет с условиями, потенциально подходящими для жизни

В обитаемой зоне главной звезды теоретически возможны устойчивые орбиты

Исследователи обнаружили потенциальную экзопланету размером с Землю, которая может находиться в системе из двух звезд.

Это открытие поддерживает гипотезу о том, что даже в двойных звездных системах могут существовать планеты с условиями, потенциально подходящими для жизни, сообщает Science Alert.

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В центре внимания ученых оказалась система 70 Змееносца (70 Oph AB), состоящая из двух оранжевых карликов. По расчетам, их масса составляет около 88% и 73% массы Солнца, а возраст оценивается примерно в три миллиарда лет.

Для изучения системы специалисты проанализировали современные и архивные измерения радиальных скоростей звезд. В исследовании использовали данные восьми инструментов, охватывающие наблюдения за главной звездой на протяжении примерно столетия.

В обитаемой зоне главной звезды теоретически возможны устойчивые орбиты. Несмотря на присутствие второго светила, оно не обязательно делает такие орбиты нестабильными.

Система 70 Змееносца известна астрономам уже давно. Еще в 1855 году британский ученый Уильям Джейкоб предположил, что вокруг этих звезд вращается планета. Это стало одним из первых исторических случаев предполагаемого обнаружения экзопланеты.

Новое исследование помогает лучше понять, насколько распространены планеты в двойных звездных системах и могут ли они находиться в условиях, благоприятных для возникновения жизни.

Комета 3I/ATLAS озадачила учёных: раскрыты неожиданные детали

Астрономы получили новые данные о межзвёздной комете 3I/ATLAS, прибывшей в Солнечную систему из-за её пределов. Наблюдения показали, что объект может быть значительно меньше, чем считалось ранее, однако его активность оказалась неожиданно высокой.

По оценкам исследователей, комета выбрасывает примерно 940 триллионов молекул углекислого газа в секунду. Столь интенсивное выделение газа выделяет её среди многих других изученных небесных тел.

3I/ATLAS принадлежит к редкой группе межзвёздных объектов, которые попадают в Солнечную систему из других частей Галактики. Их исследование позволяет учёным получать сведения о составе и свойствах космических тел, сформировавшихся за пределами нашей планетной системы.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Об источнике: Science Alert Science Alert - сайт, на котором публикуются материалы и исследования ученых на различные тематики. Также авторы портала освещают важнейшие научные проблемы современности.

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