Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Убираться часами больше не придется: как навести порядок в доме за 20 минут

Руслана Заклинская
26 октября 2026, 21:34
google news Подпишитесь
на нас в Google
Метод "20 минут" помогает быстрее справляться с повседневными делами.
Убираться часами больше не придется: как навести порядок в доме за 20 минут
Уборка за 20 минут / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Как работает правило 20 минут
  • Как разделить домашние дела на четыре коротких этапа
  • Как избавиться от лишних вещей и поддерживать порядок каждый день

Уборка не обязательно должна занимать весь выходной. Навести порядок в квартире можно всего за 20 минут, если правильно распределить задачи и не пытаться сделать всё сразу.

Главред выяснил, как работает правило 20 минут и почему оно облегчает уборку.

видео дня

Почему метод 20 минут помогает поддерживать чистоту

Когда квартира нуждается в генеральной уборке, количество дел может казаться настолько большим, что возникает желание отложить их на потом. Метод коротких интервалов помогает избежать этого: вместо того чтобы убирать всю квартиру, нужно выбрать одну зону и посвятить ей 20 минут.

Как пишет венгерское издание Bien.hu, метод "20 минут" позволяет разбить домашние дела на небольшие задачи, которые легче выполнять регулярно. Четкие временные рамки помогают лучше сосредоточиться и не тратить лишнее время на мелочи. При этом цель не в том, чтобы за один раз привести каждый уголок в идеальное состояние, а в том, чтобы заметно улучшить порядок в выбранном месте.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как убрать квартиру за 20 минут: пошаговая инструкция

Прежде чем приступать, определитесь, какую зону будете убирать. Это может быть кухонная столешница, журнальный столик, полка в ванной или тумба для обуви в коридоре. Лучше выбрать место, где беспорядок больше всего бросается в глаза.

Заранее подготовьте мусорный пакет, корзину для вещей и тряпку. Так не придется прерывать работу, чтобы искать необходимые средства.

Затем установите таймер и разделите время на четыре этапа:

  • Первые 5 минут: соберите мусор, грязную одежду и вещи, которые лежат не на своих местах.
  • Следующие 5 минут: рассортируйте предметы, оставшиеся на поверхностях, и верните вещи туда, где они должны храниться.
  • Еще 5 минут: вытрите пыль, удалите грязь и очистите выбранную поверхность.
  • Последние 5 минут: вынесите мусор, разоберите корзину со собранными вещами и проверьте результат.

Последовательность можно менять в зависимости от задачи. Например, при уборке шкафа вместо мытья поверхностей стоит уделить больше времени сортировке одежды. Главное - за 20 минут увидеть конкретный результат.

Как избавиться от лишних вещей с помощью трёх корзин

Если нужно не только убрать, но и разобраться в накопившихся вещах, подготовьте три корзины или коробки. Первая предназначена для предметов, которые нужно выбросить, вторая - для вещей, которые можно отдать или подарить, а третья - для того, что нужно перенести в другое место.

Такой способ помогает быстрее принимать решения и не тратить всё время на раздумья по поводу каждого предмета. Если вы не знаете, что делать с какой-то вещью, отложите её отдельно и вернитесь к этому вопросу позже.

Важно не просто переместить беспорядок с одного места на другое, а завершить уборку: выбросить ненужное, отложить вещи для передачи другим людям и вернуть остальное на постоянные места.

Как превратить короткую уборку в привычку

Чтобы увидеть результат, не обязательно уделять уборке по 20 минут каждый день. Для начала можно выделять это время три-четыре раза в неделю. Выберите удобный момент - например, после ужина или перед утренним кофе.

Когда таймер сработает, можно остановиться, даже если остались незавершённые дела. В следующий раз вы продолжите уборку в другой зоне или завершите начатое. Так домашние хлопоты постепенно будут распределяться на короткие и понятные задачи, а не накапливаться до выходных.

Если вы живете не одни, привлекайте к уборке других членов семьи. Каждый может уделить 20 минут своей зоне или все могут убирать разные комнаты одновременно. Это поможет более равномерно распределить домашние обязанности.

Какие привычки помогут дольше поддерживать порядок

Метод 20 минут будет работать эффективнее, если совместить его с простыми ежедневными привычками. Убирайте использованные вещи на место, не оставляйте кухонную столешницу заваленной и развешивайте влажные полотенца для просушки.

Если у некоторых предметов постоянно не хватает места для хранения, стоит выделить для них отдельную полку или контейнер. Также полезно время от времени перебирать свои вещи и избавляться от тех, которыми вы больше не пользуетесь.

Не обязательно любить каждое домашнее дело, чтобы поддерживать чистоту. Гораздо проще регулярно уделять немного времени отдельным зонам, чем ждать момента, когда квартире понадобится длительная генеральная уборка.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: bien.hu

bien.hu - это популярный венгерский онлайн-журнал и лайфстайл-портал для женщин. На сайте можно найти информацию о последних трендах, моде, красоте, стиле, а также практические советы для повседневного и здорового образа жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак уборка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Бронирование от мобилизации в Украине изменили: Кабмин объявил новые правила

Бронирование от мобилизации в Украине изменили: Кабмин объявил новые правила

22:18Украина
РФ ударила баллистикой по Киеву – есть жертва, пострадали медики

РФ ударила баллистикой по Киеву – есть жертва, пострадали медики

21:57Украина
Высокая угроза баллистического обстрела: украинцев предупредили об опасности

Высокая угроза баллистического обстрела: украинцев предупредили об опасности

21:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбрали

Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбрали

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

Последние новости

22:47

Как правильно запекать картофель — секретный ингредиент для хрустящей корочки

22:18

Бронирование от мобилизации в Украине изменили: Кабмин объявил новые правила

22:12

Угроза нового массированного удара: Жданов раскрыл, какие города на прицеле РФ

21:57

РФ ударила баллистикой по Киеву – есть жертва, пострадали медики

21:35

Бюджетно, но очень вкусно: рецепт намазки из лука за 20 минут

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
21:34

Убираться часами больше не придется: как навести порядок в доме за 20 минут

21:10

Высокая угроза баллистического обстрела: украинцев предупредили об опасности

21:05

Автогаз резко прибавит в цене: украинцам назвали новую стоимость топлива

20:38

Как месяц рождения будет влиять на характер ребенка в будущем

Реклама
20:36

Города Украины будут готовить к круговой обороне: что известно об указе Зеленского

20:07

Не только энергетика: Россия изменила тактику ударов по Украине, названы новые цели

20:03

Украинцы снова останутся без света: какие отключения запланированы на 27 октября

19:58

Большинство использует соду неправильно: где она действительно незаменима в бытуВидео

19:49

Родители потеряли обоих детей из-за удара РФ: в больнице умер 12-летний Артем

19:30

Как очистить чайник от белой накипи за 30 минут без соды и уксуса

19:01

Октябрьское полнолуние перевернет жизнь с ног на голову: что ждет знаков зодиака

18:57

Зеленский подписал новые законы о мобилизации и военном положении — подробности

18:56

Мощные удары ВСУ: взорван узел связи, пункты управления и склады армии РФ

18:36

Мурат Насыров пел на украинском: Сумская ошарашила воспоминаниемВидео

18:33

Прекращение боевых действий по линии разграничения возможно: названо условие

Реклама
18:29

Немецкий метод против конденсата: просто, дёшево и эффективно для каждогоВидео

18:09

Бульон станет мутным и потеряет аромат: какой овощ не стоит добавлять

17:54

Поставки топлива в Украину оказались под угрозой: чего ждать украинцам

17:53

Украина хочет ускорить и изменить повестку дня мирных переговоров — СМИ

17:30

Россия "перенесла" столицу Руси из Киева: какой новый город выбралиВидео

17:21

Как утеплить окна без ремонта: простой трюк поможет сохранить тепло

17:19

Россия уже пять месяцев прячет корабли в гавани: в ВМС объяснили, что происходит

17:17

Натали Портман впервые высказалась о рождении третьего ребенка

17:15

Как вернуть пожелтевшему тюлю белоснежность — что добавить в стиральную машину

16:44

"Перевести эти песни": Астафьева высказалась о возвращении NIKITA

16:33

Как удалить нагар, жир и грязь с газовых конфорок: эффективный способ

16:27

Тюльпаны переживут зиму и пышно зацветут: когда и как правильно сажать луковицы

16:02

Доллар обновил исторический максимум, евро рванул вверх: курс валют на 27 октября

15:54

Можно ли замораживать вареники: как сделать, чтобы они не слиплись и не развалилисьВидео

15:47

Стилист показала 7 модных сумок на осень-зиму: чем обновить гардеробВидео

15:41

"Мечты" сбываются: основатель "Руха" Григорий Козловский профинансировал восстановление поля для воспитанников львовского центра

15:26

У Путина объявили о решении относительно войны на время переговоров с Украиной

15:21

Штормовой ветер и дожди изменят погоду: какие области Украины накроет непогода

15:14

"Сложное решение": в Кабмине объяснили, что будет с бронированиями после 1 декабря

14:36

Смена призывного возраста и мобилизация женщин: в Раде сделали важное заявление

Реклама
14:25

Радиодиктант-2026: о чем будет текст, как его "хакнуть" и почему возник скандал

14:18

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: как подготовить грядки без перекопки

14:11

"Серьезные отношения": Бедняков рассказал о личной жизни после развода

13:50

Большинство людей хранит орехи неправильно: где они дольше сохранят свежесть

13:40

ВСУ уничтожили новый альбом путинистки Долиной

13:25

"Суррогатная мама вынашивает": Витвицкая сделала заявление о беременности

13:25

От звезды "ВИА Гры" до духовных практик: куда исчезла Надежда Мейхер и почему молчит о войне

13:17

Садоводов призвали опрыскать розы молоком в октябре - в чем причинаВидео

13:09

Дорогие освежители больше не нужны: как за копейки наполнить дом приятным ароматом

12:59

До 300 баллистических ракет в месяц: Игнат предупредил о новой угрозе со стороны РФ

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять