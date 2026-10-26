Убираться часами больше не придется: как навести порядок в доме за 20 минут

Метод "20 минут" помогает быстрее справляться с повседневными делами.

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Уборка за 20 минут / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как работает правило 20 минут

Как разделить домашние дела на четыре коротких этапа

Как избавиться от лишних вещей и поддерживать порядок каждый день

Уборка не обязательно должна занимать весь выходной. Навести порядок в квартире можно всего за 20 минут, если правильно распределить задачи и не пытаться сделать всё сразу.

Главред выяснил, как работает правило 20 минут и почему оно облегчает уборку.

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Почему метод 20 минут помогает поддерживать чистоту

Когда квартира нуждается в генеральной уборке, количество дел может казаться настолько большим, что возникает желание отложить их на потом. Метод коротких интервалов помогает избежать этого: вместо того чтобы убирать всю квартиру, нужно выбрать одну зону и посвятить ей 20 минут.

Как пишет венгерское издание Bien.hu, метод "20 минут" позволяет разбить домашние дела на небольшие задачи, которые легче выполнять регулярно. Четкие временные рамки помогают лучше сосредоточиться и не тратить лишнее время на мелочи. При этом цель не в том, чтобы за один раз привести каждый уголок в идеальное состояние, а в том, чтобы заметно улучшить порядок в выбранном месте.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как убрать квартиру за 20 минут: пошаговая инструкция

Прежде чем приступать, определитесь, какую зону будете убирать. Это может быть кухонная столешница, журнальный столик, полка в ванной или тумба для обуви в коридоре. Лучше выбрать место, где беспорядок больше всего бросается в глаза.

Заранее подготовьте мусорный пакет, корзину для вещей и тряпку. Так не придется прерывать работу, чтобы искать необходимые средства.

Затем установите таймер и разделите время на четыре этапа:

Первые 5 минут: соберите мусор, грязную одежду и вещи, которые лежат не на своих местах.

соберите мусор, грязную одежду и вещи, которые лежат не на своих местах. Следующие 5 минут: рассортируйте предметы, оставшиеся на поверхностях, и верните вещи туда, где они должны храниться.

рассортируйте предметы, оставшиеся на поверхностях, и верните вещи туда, где они должны храниться. Еще 5 минут: вытрите пыль, удалите грязь и очистите выбранную поверхность.

вытрите пыль, удалите грязь и очистите выбранную поверхность. Последние 5 минут: вынесите мусор, разоберите корзину со собранными вещами и проверьте результат.

Последовательность можно менять в зависимости от задачи. Например, при уборке шкафа вместо мытья поверхностей стоит уделить больше времени сортировке одежды. Главное - за 20 минут увидеть конкретный результат.

Как избавиться от лишних вещей с помощью трёх корзин

Если нужно не только убрать, но и разобраться в накопившихся вещах, подготовьте три корзины или коробки. Первая предназначена для предметов, которые нужно выбросить, вторая - для вещей, которые можно отдать или подарить, а третья - для того, что нужно перенести в другое место.

Такой способ помогает быстрее принимать решения и не тратить всё время на раздумья по поводу каждого предмета. Если вы не знаете, что делать с какой-то вещью, отложите её отдельно и вернитесь к этому вопросу позже.

Важно не просто переместить беспорядок с одного места на другое, а завершить уборку: выбросить ненужное, отложить вещи для передачи другим людям и вернуть остальное на постоянные места.

Как превратить короткую уборку в привычку

Чтобы увидеть результат, не обязательно уделять уборке по 20 минут каждый день. Для начала можно выделять это время три-четыре раза в неделю. Выберите удобный момент - например, после ужина или перед утренним кофе.

Когда таймер сработает, можно остановиться, даже если остались незавершённые дела. В следующий раз вы продолжите уборку в другой зоне или завершите начатое. Так домашние хлопоты постепенно будут распределяться на короткие и понятные задачи, а не накапливаться до выходных.

Если вы живете не одни, привлекайте к уборке других членов семьи. Каждый может уделить 20 минут своей зоне или все могут убирать разные комнаты одновременно. Это поможет более равномерно распределить домашние обязанности.

Какие привычки помогут дольше поддерживать порядок

Метод 20 минут будет работать эффективнее, если совместить его с простыми ежедневными привычками. Убирайте использованные вещи на место, не оставляйте кухонную столешницу заваленной и развешивайте влажные полотенца для просушки.

Если у некоторых предметов постоянно не хватает места для хранения, стоит выделить для них отдельную полку или контейнер. Также полезно время от времени перебирать свои вещи и избавляться от тех, которыми вы больше не пользуетесь.

Не обязательно любить каждое домашнее дело, чтобы поддерживать чистоту. Гораздо проще регулярно уделять немного времени отдельным зонам, чем ждать момента, когда квартире понадобится длительная генеральная уборка.

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Об источнике: bien.hu bien.hu - это популярный венгерский онлайн-журнал и лайфстайл-портал для женщин. На сайте можно найти информацию о последних трендах, моде, красоте, стиле, а также практические советы для повседневного и здорового образа жизни.

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