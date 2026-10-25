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Зачем профессиональные маляры разбавляют краску водой: гениальный лайфхак

Инна Ковенько
25 октября 2026, 12:13
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Добавление небольшого количества воды может облегчить работу с краской и помочь избежать неравномерного нанесения.
Зачем профессиональные маляры разбавляют краску водой: гениальный лайфхак
Зачем профессиональные маляры разбавляют краску водой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Зачем добавлять воду в краску
  • Как правильно разбавлять краску для стен
  • Сколько воды можно добавлять в краску

Покраска стен кажется простым процессом: открыл банку, перемешал и взялся за валик. Но именно мелкие нюансы отличают работу мастера от любителя. Один из таких секретов - добавление небольшого количества воды в краску.

Главред расскажет, зачем профессиональные маляры добавляют воду в краску.

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Зачем разбавлять краску водой

Слишком густая краска часто оставляет следы от валика или кисти, создавая неравномерный узор, пишет House Digest. Разбавление водой делает смесь более пластичной, позволяет краске лучше растекаться по поверхности и скрывать мелкие дефекты. В жаркие или сухие дни это ещё и предотвращает слишком быстрое высыхание, давая время тщательно разгладить слой без пятен и полос.

Когда требуется разбавление

Профессионалы часто работают с распылителями, которые требуют более жидкой консистенции. Если краска слишком густая, сопло может забиваться, а покрытие получается неровным. Добавление воды обеспечивает равномерное нанесение и экономит время.

Как правильно добавлять воду

Производители рекомендуют не превышать 10% жидкости при работе с валиками. Лучше всего использовать дистиллированную воду и добавлять её постепенно, проверяя результат на незаметном участке. Задача - сделать краску более удобной в работе, но не превратить её в жидкость, стекающую со стен. Для пористых поверхностей, таких как гипсокартон, более тонкий первый слой может быть даже преимуществом.

Какие краски подходят для разбавления

Этот метод работает только с латексными и акриловыми красками на водной основе. Премиальные бренды, такие как Aura или Regal Select от Benjamin Moore или Emerald от Sherwin-Williams, обычно не требуют добавления воды - их формула уже оптимизирована для ровного нанесения.

Когда лучше воздержаться

Не стоит разбавлять краску для наружных работ или для зон с высокой нагрузкой. Добавленная вода может снизить прочность покрытия, а значит - его долговечность. В таких случаях лучше следовать инструкциям производителя и использовать краску в готовом виде.

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Об источнике: House Digest

House Digest - это крупный американский цифровой журнал, полностью посвященный обустройству дома, дизайну интерьеров, ремонту, садоводству и лайфхакам по ведению домашнего хозяйства.

Ежемесячная аудитория достигает около 7 миллионов уникальных пользователей.

Портал принадлежит крупной американской медиакомпании Static Media (базируется в Индианаполисе, США). Этот холдинг управляет десятками известных тематических брендов, среди которых /Film, Looper, Tasting Table, SlashGear, Mashed и недавно приобретенный Engadget. Сам проект House Digest был запущен в 2021 году как оригинальное медиа-издание компании в нише "Дом и сад".

Портал ориентирован как на новичков в сфере DIY (сделай сам), так и на людей, профессионально занимающихся обустройством жилья.

На сайте можно найти практические руководства по ремонту и очистке поверхностей, обзоры трендов в дизайне интерьеров и архитектуре, а также советы по ландшафтному дизайну, садоводству и уходу за комнатными растениями.

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