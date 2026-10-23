Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине

Главная причина подорожания - та самая неопределенность в Ормузском проливе, считает эксперт.

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Стоимость и наличие топлива на АЗС напрямую зависит от кризиса в логистике, считает Косянчук / Коллаж: Главред

Цены на топливо в Украине продолжают стремительно расти, а стоимость премиального дизельного топлива на отдельных АЗС уже приблизилась к 110 гривням за литр. Напряженная ситуация в Ормузском проливе, дефицит дизельного топлива на европейском рынке, проблемы с логистикой и постоянные российские удары по украинской инфраструктуре создают предпосылки для дальнейшего подорожания бензина и дизеля.

В интервью Главреду эксперт топливного рынка Леонид Косянчук рассказал, может ли дизельное топливо в Украине подорожать до 120–130 гривен за литр, угрожает ли стране масштабный дефицит топлива, как российские обстрелы и проблемы на западной границе влияют на поставки, и стоит ли ожидать стабилизации цен в ближайшее время.

На некоторых АЗС премиальный дизель уже стоит 108–109 гривен. Почему цены продолжают так стремительно расти?

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По мнению Трампа, виновата Украина, наносящая удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Но на самом деле главная причина - это все та же неопределенность в Ормузском проливе. Снова были нанесены удары по нефтеперерабатывающим объектам Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Ситуация там не улучшается, а цена на нефть уже превысила 110 долларов за баррель.

Это одна причина. Другая - проблемы с логистикой, в частности, из-за меления Днестра, Дуная и в целом в Европе. Кроме того, если перерабатывать не российскую нефть марки Urals, то выход бензина будет значительно больше, чем дизельного топлива. С нефтью Urals, которая представляет собой западносибирскую смесь, ситуация противоположная.

Поэтому на европейском рынке возникают проблемы с дизельным топливом. Например, Франция уже даже открыла свои стратегические резервы дизеля. Но она не собирается делиться ими с Украиной, поскольку эти запасы предназначены исключительно для внутреннего потребления. В результате сработал классический рыночный механизм: спрос превышает предложение, поэтому цена остается высокой и продолжает расти.

Украина интегрирована в европейский рынок топлива, поэтому мы не можем быть независимыми от процессов, которые там происходят.

Некоторые европейские правительства вводят ограничения, снижают налоговую нагрузку, пытаясь сдержать цены. В Украине этого сделать не могут, поскольку нужно наполнять государственный бюджет.

Учитывая ситуацию в Ормузском проливе и проблемы на европейском топливном рынке, существует ли угроза масштабного дефицита бензина и дизеля? Ведь именно из Европы Украина сейчас получает большую часть топлива.

Масштабного дефицита я пока не вижу. Дело не в том, что топлива нет. Его просто стало значительно сложнее перевозить из одной страны в другую. Наши ведущие импортеры долгое время ориентировались на Orlen Lietuva, то есть на поставки через Польшу и страны Балтии. Но мы видим, что только за счет Польши обеспечить потребности украинского рынка не удастся.

Поэтому необходимо либерализовать автомобильные перевозки топлива, в частности бензовозами. Однако здесь возникает еще одна проблема. Мы слышали заявления правительства о намерении сократить разрешенный процент бронирования работников.

А водители бензовозов - это специфическая категория работников. Они должны иметь соответствующий допуск к перевозке опасных грузов - ADR. Кроме того, нужно учитывать их возраст и возможность отсрочки от мобилизации.

Ведь уже были случаи, когда представители ТЦК мобилизовывали водителей прямо на трассе, фактически забирая их из бензовозов. Транспорт оставался без водителей. На мой взгляд, и на эту проблему необходимо обратить внимание.

Параллельно необходимо разрабатывать альтернативные маршруты поставок топлива - через Болгарию, Венгрию и другие страны. Кстати, раз уж мы возобновили поставки нефти в Венгрию и Словакию, стоит вести переговоры об увеличении поставок дизельного топлива из этих стран в Украину. То есть нужна системная, всесторонняя работа: обеспечение бензовозами, международные соглашения, новые логистические маршруты.

Украине необходимо диверсифицировать не только источники импорта топлива, но и пути его поставки. Возможно, зимой потребление топлива несколько снизится и ситуация облегчится. Но сейчас у нас серьезные проблемы.

Причем дело даже не столько в дефиците, сколько в ценообразовании. Украинский рынок топлива в значительной степени работает, как говорится, "на ходу". Мы не можем создавать большие запасы на нефтебазах из-за постоянных российских обстрелов.

Как только где-то появляется нефтебаза, на которую начинают завозить топливо, возникает риск, что туда непременно прилетит снаряд. А убытки от этого никто не компенсирует.

Поэтому это также создает серьезные трудности.

В Украине примерно шесть тысяч автозаправочных станций. Попробуйте обеспечить все эти АЗС топливом в условиях, когда поставки приходится организовывать фактически в экстренном режиме.

Итак, существуют проблемы, которые должны решать не только операторы топливного рынка, но и правительство. Необходимо реальное сотрудничество, а не только декларации о возможностях и намерениях.

Вы предположили, что зимой потребление топлива может снизиться. Но впереди отопительный сезон, а из-за российских обстрелов в Украине уже происходят отключения электроэнергии. Соответственно, может вырасти спрос на бензин и дизельное топливо для генераторов. Способен ли этот фактор дополнительно разогнать цены на топливо?

Безусловно, это еще один фактор, который может повлиять на уровень потребления. Но я бы не преувеличивал влияние бензиновых и дизельных генераторов на общее потребление топлива.

Сравните это с потреблением автомобильного транспорта. Посмотрите, что происходит на улицах. Топливо дорогое, но проехать невозможно. Чтобы добраться с правого берега Киева на левый, нужно полтора часа.

То есть объемы потребления топлива генераторами и автомобильным транспортом абсолютно несопоставимы. Более того, создание запасов бензина или дизеля для генераторов также сопряжено с рисками.

Не дай Бог, что-то прилетит во двор, где хранится топливо, - и все это может загореться. Где его безопасно хранить?

Мы видим, что в Украине практически не осталось мест, которые можно считать полностью защищенными от российских ударов. Никто не знает, куда на следующий день прилетит ракета или беспилотник. Поэтому существуют и военные, и логистические риски. И все они, в конечном итоге, отражаются на конечной стоимости топлива.

Ранее вы говорили, что украинский рынок топлива достаточно диверсифицирован, поэтому вероятность дефицита невелика. Изменилась ли ситуация сейчас, когда Россия усиливает обстрелы логистической и транспортной инфраструктуры?

Наш рынок действительно был диверсифицирован. Но сейчас мы видим, что морской путь фактически перекрыт. Россияне не позволят нам спокойно перевозить топливо по морю. Это чрезвычайно большой риск.

С другой стороны, в Европе царит засуха, из-за которой реки, в частности Дунай, обмелели. А это была очень важная транспортная артерия для поставок нефтепродуктов. И проблема касается не только Дуная. В Германии также обмелели реки, поэтому судоходство стало значительно сложнее. Нужно понимать, что раньше очень большие объемы нефтепродуктов транспортировались именно по речным путям.

Есть еще один фактор - железнодорожная логистика. Европейские перевозчики не хотят направлять свои тепловозы в Украину, поскольку существует высокая вероятность российских ударов, в частности по подвижному составу. В то же время Россия уже уничтожила или повредила значительное количество наших тепловозов. Под угрозой находятся и железнодорожные цистерны.

Даже если мы загрузим топливо в собственные цистерны на территории Европы и попытаемся доставить его в центральные регионы Украины, никто не гарантирует, что этот груз доедет без потерь. Все это создает дополнительные ограничения и влияет на ценообразование.

Поэтому я не вижу никаких предпосылок для снижения цен на топливо, пока не будет решен вопрос с Ормузским проливом, не стабилизируется ситуация на европейском рынке и не будет диверсифицирована логистика.

Более того, я пока не вижу даже причин, которые позволили бы удержать цены на нынешнем уровне и избежать дальнейшего роста.

Ведь ситуация может еще больше осложниться. Если Трамп проиграет выборы в США, это также будет иметь свои последствия. На данный момент нет решения проблемы войны ни в Украине, ни в Иране. И Путин, и Трамп - оба непредсказуемы, как говорят в народе.

Если цены продолжат расти, насколько реалистичен сценарий, при котором дизельное топливо в Украине будет стоить 120 гривен за литр или даже больше?

110 гривен за литр мы уже видим. Могу сказать только одно: все будет зависеть от международной ситуации. Прежде всего - от событий в Персидском заливе, результатов выборов в Соединенных Штатах, а также от того, удастся ли договориться об энергетическом перемирии между Украиной и Россией.

Все эти факторы будут влиять на ситуацию. Меня, кстати, спрашивали: вот Трамп разрешил россиянам экспортировать дизельное топливо, теперь они заполонят им рынок, и цены упадут.

Я отвечаю: дайте pokoj. С 2023 года в России действуют ограничения на экспорт дизельного топлива. Вы думаете, их ввели просто так? Нет. А с тех пор, по моим оценкам, было уничтожено или выведено из строя еще около 46% их нефтеперерабатывающих мощностей.

Так о каких больших объемах экспорта можно говорить? У России нет такого ресурса, которым можно было бы "залить" Европу. К тому же Европа отказывается от российского дизеля. Фактически единственной страной в этом регионе, которая соглашается его покупать, остается Турция.

Да, отдельные танкеры продолжают ходить. Но я не знаю, где россияне собираются взять те объемы дизельного топлива, о которых говорил Трамп. Разве что за счет собственного населения, как они обычно и поступают. Ведь российским властям все равно, будет ли дизель для гражданских потребителей. Для них главное, чтобы ездили танки, а Трамп им аплодировал.

То есть 120 гривен за литр дизеля - вполне вероятный сценарий, если ситуация будет развиваться так же? Могут ли цены подняться еще выше?

Сегодня в мире происходят настолько быстро меняющиеся процессы, что я не могу делать прогнозы на длительный период. Но могу сказать, что до конца октября цены на топливо в Украине будут неуклонно расти.

Будет ли это 110, 112, 115 или 120 гривен за литр - я не могу сказать. Может случиться что угодно. Например, стороны договорится об энергетическом перемирии. Или пойдут дожди, наполнятся реки, возобновится судоходство по Дунаю, Днестру и другим водным путям. Возможно, удастся снизить военные риски морских перевозок через Констанцу и Турцию. Тогда ситуация может измениться. Поэтому я не хочу сегодня называть 120 гривен, а завтра увидеть 130 или, наоборот, 110. Я не называю конкретную цену. Я говорю о тенденции. А тенденции, к сожалению, очень плохие.

Вы упомянули о проблемах с логистикой. Сейчас появляется информация об огромных очередях грузовиков на западной границе Украины, в частности из-за российских обстрелов. Сообщают, что на отдельных пунктах пропуска ожидание может длиться шесть-девять дней. Насколько серьезно это влияет на поставки бензина и дизеля в Украину, их наличие на АЗС и конечную цену?

Честно говоря, не совсем понятно, чем именно вызваны эти задержки. Действительно ли они связаны с объективными обстоятельствами? Ведь когда объявляют воздушную тревогу, польская сторона может приостанавливать пропуск транспорта. Или же это лишь повод, чтобы затруднить пересечение границы и создать дополнительные проблемы для Украины.

Нельзя исключать и политический фактор. Мы видим, как в Польше реагируют на украинские мероприятия, связанные с историческими личностями, в частности с Романом Шухевичем, Степаном Бандерой или УПА. На мой взгляд, нам также стоит учитывать эти обстоятельства и принимать во внимание то, в каком состоянии сегодня находятся украинская экономика и страна в целом.

Но вернемся к очередям. Я не могу однозначно оценить достоверность этих сообщений. Однако точно знаю, что существует большая проблема с водителями бензовозов. Еще в 2022 году в Украину завезли значительное количество таких автомобилей. Но сейчас не на все бензовозы удается найти водителей. В результате получается, что одна рука пытается решить проблему, а другая создает новые препятствия. Поэтому вопрос обеспечения топливного рынка водителями и организации перевозок нужно решать комплексно.

С 1 января 2027 года в Украине запланировано очередное повышение акцизов на топливо. Могут ли АЗС уже сейчас начать закладывать будущее подорожание в свои цены? И насколько ощутимым будет влияние новых акцизов на стоимость бензина и дизельного топлива?

Цена вырастет пропорционально повышению акцизов. Ведь все налоги в конечном итоге оплачивает конечный потребитель. И это касается не только Украины, но и всего мира. Налоги закладываются в конечную стоимость товара, поэтому повышение акцизов неизбежно скажется на ценах на АЗС.

Мы видим, что некоторые страны с развитой экономикой могут позволить себе снижать налоговую нагрузку, чтобы сдерживать рост цен на топливо. А в Украине ситуация иная.

Я, возможно, скажу не очень приятные вещи, но нам нужно наполнять бюджет. И, на мой взгляд, проблема заключается не только в необходимости финансировать оборону и государственные нужды, но и в коррупции и неэффективном использовании бюджетных средств. Нужно выделять деньги на оборону, содержание государственного аппарата, зарплаты чиновникам и другие расходы.

И все это финансируется за счет налогов. Поэтому я не думаю, что в Украине в ближайшее время стоит ожидать снижения налоговой нагрузки. Наоборот, она, скорее всего, будет усиливаться. А основная тяжесть вновь ляжет на бизнес, который и так едва выживает, и на конечных потребителей.

О персоне: Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нафтоэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами. В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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