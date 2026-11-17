Вкусный праздничный салат с курицей, грибами, ананасами и сыром. Простой рецепт из доступных ингредиентов, который стоит приготовить к праздничному столу.

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Рецепт новогоднего салата / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

Что нужно для праздничного салата

Как приготовить салат с курицей и ананасами

Как сделать салат нежным и сочным

Праздничный стол сложно представить без вкусных салатов. Если традиционные блюда уже надоели, стоит попробовать интересное сочетание куриного филе, жареных грибов, ананасов и сыра. Такой салат получается нежным, сочным и сытным, а его приготовление не требует много времени. Главред расскажет об этом подробнее.

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Рецептом праздничного салата поделилась кулинарная блогерша Галина Сиротюк на своей странице в Instagram. Блюдо готовится из доступных ингредиентов и станет прекрасным дополнением к праздничному меню.

Салат с курицей, грибами и ананасами - ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

Куриное филе - 1 шт.;

Жареные грибы - 300 г;

Консервированные ананасы - ½ банки;

Вареные яйца - 3 шт.;

Твёрдый сыр - 100 г;

Майонез - по вкусу;

Соль и черный перец - по вкусу.

Видео-рецепт салата можно посмотреть здесь:

Как приготовить праздничный салат с курицей и ананасами

Сначала отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Дайте мясу остыть, после чего нарежьте небольшими кубиками.

Грибы нарежьте и обжарьте на сковороде до готовности. Дайте им остыть, чтобы салат не стал водянистым.

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите от скорлупы. Нарежьте их кубиками или натрите на крупной терке.

Консервированные ананасы достаньте из сиропа и нарежьте небольшими кусочками. Твёрдый сыр натрите на тёрке.

Подготовленные ингредиенты выложите в глубокую миску. Добавьте майонез, соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно смешались.

Готовый салат поставьте в холодильник примерно на 30 минут. Перед подачей его можно украсить тёртым сыром, зеленью или кусочками ананаса.

Сочетание нежного куриного мяса, ароматных грибов и сладковатых ананасов создает интересный вкус. Такой салат подойдет как для новогоднего стола, так и для дня рождения или семейного застолья.

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