Вы узнаете:
- Что нужно для праздничного салата
- Как приготовить салат с курицей и ананасами
- Как сделать салат нежным и сочным
Праздничный стол сложно представить без вкусных салатов. Если традиционные блюда уже надоели, стоит попробовать интересное сочетание куриного филе, жареных грибов, ананасов и сыра. Такой салат получается нежным, сочным и сытным, а его приготовление не требует много времени. Главред расскажет об этом подробнее.
Рецептом праздничного салата поделилась кулинарная блогерша Галина Сиротюк на своей странице в Instagram. Блюдо готовится из доступных ингредиентов и станет прекрасным дополнением к праздничному меню.
Салат с курицей, грибами и ананасами - ингредиенты
Для приготовления понадобятся:
- Куриное филе - 1 шт.;
- Жареные грибы - 300 г;
- Консервированные ананасы - ½ банки;
- Вареные яйца - 3 шт.;
- Твёрдый сыр - 100 г;
- Майонез - по вкусу;
- Соль и черный перец - по вкусу.
Видео-рецепт салата можно посмотреть здесь:
Как приготовить праздничный салат с курицей и ананасами
Сначала отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Дайте мясу остыть, после чего нарежьте небольшими кубиками.
Грибы нарежьте и обжарьте на сковороде до готовности. Дайте им остыть, чтобы салат не стал водянистым.
Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите от скорлупы. Нарежьте их кубиками или натрите на крупной терке.
Консервированные ананасы достаньте из сиропа и нарежьте небольшими кусочками. Твёрдый сыр натрите на тёрке.
Подготовленные ингредиенты выложите в глубокую миску. Добавьте майонез, соль и черный перец по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все компоненты равномерно смешались.
Готовый салат поставьте в холодильник примерно на 30 минут. Перед подачей его можно украсить тёртым сыром, зеленью или кусочками ананаса.
Сочетание нежного куриного мяса, ароматных грибов и сладковатых ананасов создает интересный вкус. Такой салат подойдет как для новогоднего стола, так и для дня рождения или семейного застолья.
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