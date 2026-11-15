Хрустящая корочка без лишнего масла: как приготовить свиные отбивные по-новому

Для приготовления свиных отбивных с хрустящей корочкой не обязательно использовать сковороду и много масла.

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Отбивные в аэрогриле / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Жареные свиные отбивные - привычное блюдо, для приготовления которого обычно требуется немалое количество масла. Однако мясо в панировке можно приготовить и другим способом.

Главред расскажет, как приготовить хрустящие отбивные в аэрогриле.

Как приготовить отбивные в аэрогриле

Аэрофритюрница готовит продукты благодаря циркуляции горячего воздуха, пишет Pysznosci. Чтобы панировка на мясе хорошо подрумянилась, её достаточно слегка сбрызнуть маслом. При этом важно не пересушить свинину и правильно подготовить кусочки перед приготовлением.

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Ингредиенты

Для приготовления четырёх порций понадобятся:

4 кусочка свиной вырезки;

1 яйцо;

2 столовые ложки молока или воды;

3 столовые ложки пшеничной муки;

5–6 столовых ложек панировочных сухарей;

соль и свежемолотый черный перец;

майоран и сушеный чеснок по вкусу;

немного растительного масла или спрей с оливковым маслом.

Для панировки можно использовать обычные сухари или японские панко. Последние имеют более крупные хлопья, благодаря чему образуют более выраженную хрустящую корочку. Если хочется получить золотистую поверхность, не стоит пропускать этап сбрызгивания панировки маслом: без него сухари могут остаться бледными.

Способ приготовления

Нарежьте свиную вырезку ломтиками толщиной примерно 1 см. Осторожно отбейте каждый кусочек кухонным молотком, накрыв мясо пищевой пленкой. Посолите, поперчите и добавьте майоран или сушеный чеснок.

Подготовьте три тарелки для панировки. В одну насыпьте муку, во второй взбейте яйцо с молоком или водой, а в третью положите сухари. Каждый кусочек мяса сначала обваляйте в муке, затем окуните в яичную смесь и в конце тщательно обваляйте в панировочных сухарях.

Выложите отбивные в корзину аэрофритюрницы одним слоем, оставляя между ними небольшие промежутки. Кусочки не должны перекрывать друг друга, ведь горячий воздух должен свободно циркулировать вокруг мяса. Слегка сбрызните панировку маслом, чтобы она равномерно подрумянилась.

Готовьте отбивные при температуре 190 градусов примерно 15 минут. В середине приготовления переверните их на другую сторону. Готовность мяса проверяйте индивидуально, так как время зависит от толщины кусочков и мощности прибора. Для свинины безопасная внутренняя температура составляет 63 °C с последующим трёхминутным отдыхом.

Подавайте отбивные горячими с вареным картофелем и овощным салатом. Такой способ приготовления позволяет уменьшить количество масла и не требует постоянного контроля за жаркой на сковороде.

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