Зачем приклеивать фольгу к стене: простой трюк раскроет скрытую проблему в доме

Чтобы провести домашнюю проверку, понадобится небольшой кусок алюминиевой фольги и малярный скотч.

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Зачем приклеивать фольгу к стене / Коллаж Главред, фото: скриншот

Кратко:

Обычная алюминиевая фольга поможет проверить сырость стен

Домашний тест позволяет отличить конденсат от влаги в стене

Для проверки достаточно оставить фольгу на 24–48 часов

Сырость в доме может появляться даже там, где нет очевидных протечек. Сначала на стене возникает небольшое темное пятно, затем начинает отслаиваться краска, а со временем может появиться плесень. Многие пытаются решить проблему с помощью новой отделки или специальных чистящих средств, однако такие меры не всегда помогают. Оказывается, определить возможную причину влажности можно с помощью обычной алюминиевой фольги.

Эксперты рассказали, зачем приклеивать фольгу к стене на 48 часов и как этот простой домашний тест помогает отличить конденсат от влаги, проникающей через стену. Как пишет Homedit, для проверки понадобится всего несколько минут, но результат может подсказать, где искать источник проблемы.

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Зачем приклеивать алюминиевую фольгу к стене

По словам специалиста по плесени и качеству воздуха Майкла Рубино из HomeCleanse, алюминиевая фольга практически не пропускает водяной пар благодаря своей непористой структуре.

Именно это свойство позволяет использовать ее для простой проверки влажной стены.

Если вода проникает через строительную конструкцию, она может скапливаться между стеной и фольгой. Если же проблема заключается в повышенной влажности воздуха в комнате, капли конденсата могут появиться на наружной стороне фольги.

Таким образом, тест с фольгой помогает предварительно определить причину сырости в доме и понять, какие меры могут потребоваться для ее устранения.

Подобный принцип используется и в строительной практике. Например, стандарт ASTM D4263 предусматривает проверку влажности бетонной поверхности с помощью закрепленного на ней полиэтиленового листа.

Как проверить влажность стены с помощью фольги

Чтобы провести домашнюю проверку, понадобится небольшой кусок алюминиевой фольги и малярный скотч.

Сначала необходимо выбрать участок стены, на котором регулярно появляется влага, темное пятно или следы сырости. Поверхность следует тщательно вытереть и дождаться ее полного высыхания.

Затем нужно отрезать кусок фольги достаточного размера, чтобы он полностью закрывал проблемный участок. Фольгу плотно прикладывают к стене, после чего фиксируют скотчем по всем четырем сторонам.

Важно, чтобы края были герметично закреплены и воздух не мог свободно проникать под фольгу.

После этого остается подождать от 24 до 48 часов, а затем проверить результат.

Как понять результат теста с фольгой

Через двое суток необходимо внимательно осмотреть фольгу с обеих сторон.

Если капли воды появились на наружной поверхности, обращенной в комнату, а стена под фольгой осталась сухой, это указывает на вероятное образование конденсата из-за влажного воздуха.

Если же влага обнаружилась между фольгой и стеной, это может свидетельствовать о проникновении воды из самой строительной конструкции.

При этом специалисты предупреждают, что домашний тест не позволяет точно установить источник протечки. Вода может поступать через фундамент, наружные стены или поврежденные трубы.

Кроме того, отсутствие влаги после проверки не гарантирует, что скрытой проблемы вообще нет.

Что делать, если на стене образуется конденсат

Если тест указывает на конденсат, в первую очередь необходимо обратить внимание на влажность воздуха и вентиляцию помещения.

Специалисты рекомендуют регулярно проветривать комнаты, пользоваться вытяжкой на кухне и в ванной, а также не допускать длительного накопления водяного пара.

Как избавиться от конденсата на окнах инфографика / Главред

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) советует поддерживать относительную влажность воздуха ниже 60%, а в идеале - в пределах 30–50%.

Контролировать показатель можно с помощью бытового гигрометра. Если влажность постоянно остается высокой, дополнительным решением может стать осушитель воздуха.

Также стоит проверить состояние теплоизоляции, поскольку на холодных стенах конденсат образуется значительно легче.

Что делать, если влага проникает через стену

Если вода появилась под фольгой, проблему необходимо искать глубже.

В частных домах причиной сырости могут стать неправильный отвод дождевой воды, поврежденные водостоки, недостаточная гидроизоляция фундамента или проникновение влаги через наружные стены.

В квартирах также следует учитывать вероятность протечки труб или повреждения строительных конструкций.

Эксперты советуют не ограничиваться закрашиванием влажного участка или нанесением герметизирующих составов. Если источник воды не устранен, пятна могут появляться снова, а отделка продолжит разрушаться.

Особенно важно проверить состояние водосточной системы и отвод воды от фундамента, если сырость наблюдается в нижней части стен.

Когда домашнего теста недостаточно

Несмотря на простоту, проверка с алюминиевой фольгой имеет ограничения.

Специалист по токсикологии Алекс Ле Бо из Exposure Consulting рекомендует обращать внимание на дополнительные признаки повреждения стены, в частности вздутие краски и изменение цвета покрытия.

Если влажное пятно находится рядом с водопроводными трубами, необходимо исключить скрытую протечку. В таком случае может потребоваться помощь сантехника.

При проведении проверки также нельзя приклеивать фольгу возле электрических розеток и выключателей, особенно если поверхность влажная.

Таким образом, обычная алюминиевая фольга может помочь определить, почему сыреют стены в доме. Достаточно закрепить ее на проблемном участке и оставить на 24–48 часов. Однако результат следует воспринимать как предварительную подсказку, а не полноценную диагностику.

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