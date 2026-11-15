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США могут сыграть на главном страхе Путина: журналист объяснил замысел по Украине

Дарья Пшеничник
15 ноября 2026, 08:24
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Журналист-международник Ростислав Хотин убежден, что перспектива вступления в Альянс может более ударить по Кремлю, чем спор за города Донетчины.
Путин, Зеленский, НАТО
Перспектива вступления в НАТО может укрепить позиции Киева на переговорах / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

    Главное из новости:

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    • Обмен Донбасса на НАТО может стать сигналом США Москве
    • Вступление Украины в Альянс для Кремля болезненнее, чем города Донбасса
    • Киев может продать свой внеблоковый статус значительно дороже

    Сценарий, при котором Украина уходит из Донбасса и взамен получает перспективу членства в НАТО, может оказаться не окончательным предложением, а дипломатическим инструментом давления Вашингтона на Москву. Такое мнение в эфире высказал журналист-международник Ростислав Хотин, сообщает "Эспресо".

    По оценке Хотина, разговоры о таком обмене следует воспринимать прежде всего как послание Кремлю. Таким образом США могут наметить России альтернативу: если она и дальше будет требовать украинские территории, Киев получит шанс присоединиться к Альянсу.

    Журналист обращает внимание, что для российского руководства эта тема является особенно чувствительной и выходит далеко за рамки обычных геополитических расчетов.

    "Членство Украины в НАТО - это красная тряпка для Москвы. Это страшная болезнь безопасности - у них паранойя по этому поводу", - пояснил Хотин.

    Почему Кремлю придется взвешивать риски

    По мнению Хотина, появление Украины в Альянсе может оказаться для Кремля гораздо более болезненным, чем контроль над отдельными городами Донецкой области. Поэтому демонстрация такого сценария, убежден он, способна заставить Путина задуматься, чем для него обернется срыв переговоров из-за требований относительно остальной части Донбасса.

    Внеблоковость как предмет торга

    Отдельно журналист указал на ресурс, который Киев, по его убеждению, до сих пор недооценивает за столом переговоров.

    "У Украины есть своя внеблоковость, и свою "ненатовость" она может продать гораздо дороже, чем это происходит сейчас", - подчеркнул журналист.

    Хотин считает, что Соединенные Штаты и европейские партнеры не должны заранее отвергать перспективу членства Украины в Альянсе. Сама эта возможность, по его мнению, уже является рычагом влияния на Россию.

    Вместо постоянных заявлений об отсутствии консенсуса по поводу вступления Киева западным партнерам, по мнению журналиста, стоит показывать Москве, что такой сценарий вполне реален. По его оценке, это укрепило бы позиции Украины на переговорах и могло бы побудить Кремль пересмотреть свои требования.

    НАТО vs
    НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

    Что задумал Кремль на переговорах о безопасности Европы

    Военный эксперт Тарас Жовтенко в комментарии 24 Каналу отметил, что Москва пытается вернуть на переговорный стол свои давние требования к Западу.

    "Кремль сейчас пытается протащить в этот переговорный процесс, по большому счету, все те ультиматумы, с которых начиналось не только полномасштабное вторжение в Украину, но и в целом ультиматумы, лежащие в основе стратегии агрессии путинского режима", - подчеркнул эксперт.

    В то же время специалист обратил внимание на промежуточный результат встречи в Эмиратах, важный для европейских столиц.

    "Один из промежуточных результатов встречи в Абу-Даби - это предварительное согласие российской стороны на то, чтобы к переговорам присоединились европейцы в качестве четвертой стороны", - отметил Жовтенко.

    Переговоры о мире - новости по теме

    Как сообщал Главред, Россия выдвинула новые требования к НАТО в обмен на мир в Украине. Кремль хочет, чтобы альянс отвел войска к границам 1997 года, а Франция и Великобритания отказались защищать союзников ядерным оружием. Премьер Польши Дональд Туск назвал такие условия прямой угрозой для своей страны.

    До этого спецпосланцы Трампа побывали в Москве. Путин провел переговоры с Виткоффом и Кушнером в Кремле. Стороны обсудили обмен пленными и безопасность в Европе.

    Еще ранее в Абу-Даби состоялся раунд трехсторонних переговоров. Украина, США и Россия завершили встречу в Абу-Даби и сделали ряд заявлений. Среди тем были масштабный обмен пленными и дальнейшие контакты с Кремлем.

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