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Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой

Руслана Заклинская
14 ноября 2026, 14:45
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Президент считает, что переговоры о новой архитектуре безопасности Европы возможны только после окончания войны против Украины.
Путин хочет перекроить границы Европы: Зеленский рассказал, какие страны под угрозой
Зеленский предупредил о планах Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Главное из заявления Зеленского:

  • Путин хочет изменить границы в Европе, считает президент
  • Под угрозой - Финляндия, Швеция, Венгрия и Прибалтика
  • Переговоры о безопасности Европы - только после войны

Глава Кремля Владимир Путин стремится перекроить границы Европы, а среди возможных целей - Финляндия, Швеция, Венгрия и страны Балтии, где находятся американские военные. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает Укринформ.

По его словам, американская сторона поднимала вопрос о новой структуре безопасности после завершения войны, а страна-агрессор Россия заинтересована в пересмотре действующей системы на континенте. Президент подчеркнул, что считает изменение границ частью более широкого замысла Кремля.

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"То, что Путин хочет изменить границы в Европе, - факт. Я уверен, что это входит в его концепцию пересмотра гарантий безопасности в Европе", - заявил Зеленский.

Он предупредил, что подобные инициативы грозят новыми конфликтами на континенте.

"Это опасно, потому что, на мой взгляд, именно из-за таких вещей и начинаются войны или эскалации", - пояснил президент.

Зеленский добавил, что уже обсуждал эти риски с партнерами из Северной Европы.

"Я контактировал с "нордиками", с другими европейцами и сказал, что им нужно к этому относиться очень серьезно, и они именно так к этому и относятся", - рассказал он.

Какие страны могут оказаться под прицелом Путина

В беседе с журналистами президент предположил, что российский диктатор поднимет вопрос о северных членах НАТО, Венгрии и американском присутствии в Прибалтике.

"Думаю, Путин будет говорить о Финляндии, Швеции. Уверен, он будет поднимать вопрос о Венгрии и присутствии американцев в странах Балтии. Поэтому, если американцы действительно хотят именно такого диалога, поддерживая инициативу россиян в отношении структуры безопасности в Европе, то решать это должны все европейские страны, входящие в НАТО, а не кто-то в отдельности", - заявил Зеленский.

По мнению президента, Россия не может решать за все страны, входящие в Альянс. В то же время такие переговоры, по его словам, следует проводить только после завершения войны против Украины, а не раньше прекращения боевых действий и предоставления Киеву гарантий защиты.

"Это не должно быть главной повесткой дня и не должно исходить от Украины", - подчеркнул Зеленский.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Что задумал Кремль на переговорах о безопасности Европы

Военный эксперт Тарас Жовтенко в комментарии 24 Каналу отметил, что Москва пытается вернуть на переговорный стол свои давние требования к Западу.

"Кремль сейчас пытается протащить в этот переговорный процесс, по большому счету, все те ультиматумы, с которых начиналось не только полномасштабное вторжение в Украину, но и в целом ультиматумы, лежащие в основе стратегии агрессии путинского режима", - подчеркнул эксперт.

В то же время специалист обратил внимание на промежуточный результат встречи в Эмиратах, важный для европейских столиц.

"Один из промежуточных результатов встречи в Абу-Даби - это предварительное согласие российской стороны на то, чтобы к переговорам присоединились европейцы в качестве четвертой стороны", - отметил Жовтенко.

Переговоры о мире - новости по теме

Как сообщал Главред, трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби проходили 10–11 ноября. После них Россия предложила отдельным странам НАТО пакты о ненападении. Каких именно государств Альянса это касается, в МИД РФ не уточнили.

Президент Украины подвел итоги встречи в Эмиратах. Зеленский рассказал о новом обмене пленными и поездке американцев в Россию. Стороны также согласились продолжить переговоры и привлечь к ним европейцев.

Между тем стали известны условия Кремля относительно послевоенного устройства Европы. Москва требует от НАТО возвращения к границам 1997 года в обмен на мир в Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал эти условия прямой угрозой для своей страны.

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