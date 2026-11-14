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Пуховик слипся после стирки: как вернуть ему прежний вид

Руслана Заклинская
14 ноября 2026, 14:10
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Пуховик может показаться безнадежно испорченным после стирки, но зачастую эту проблему можно устранить самостоятельно.
Пуховик слипся после стирки: как вернуть ему прежний вид
Как распушить пуховик после стирки / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

  • Почему пуховик после стирки теряет объем и становится тяжелым
  • Как распушить пух, сбившийся в комки
  • Как правильно стирать и сушить пуховую куртку, чтобы не испортить её

После стирки пуховик иногда становится плоским, тяжелым и теряет способность удерживать тепло. Это происходит из-за того, что влажный пух слипается в плотные комки и неравномерно распределяется внутри куртки. Однако вернуть изделию первоначальный вид можно с помощью простого домашнего трюка.

Главред выяснил, как правильно сушить пуховик после стирки, что поможет распушить наполнитель и каких ошибок следует избегать при уходе за зимней одеждой.

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Почему пуховик теряет объём после стирки

После контакта с водой пух склеивается и перестает удерживать воздух, благодаря которому куртка остается объёмной и хорошо защищает от холода. Во время стирки и отжима наполнитель также может смещаться внутри отдельных камер.

В результате после извлечения из стиральной машины пуховик выглядит плоским, а внутри ощущаются твёрдые комочки. Как пишет польское издание Deccoria, для восстановления объёма пуховика можно использовать теннисные мячики или специальные шерстяные шарики для сушки.

Как распушить пуховик после стирки

Проще всего сделать это с помощью сушильной машины. Перед использованием проверьте этикетку на куртке: если производитель разрешает машинную сушку, можно воспользоваться этим способом.

Положите пуховик в сушильную машину вместе с двумя-тремя теннисными мячиками. Чтобы они не оставили цветных следов на ткани, каждый мячик лучше поместить в белый носок и завязать его.

Во время сушки мячики будут двигаться вместе с курткой, помогая разбивать комки наполнителя. Вместо них можно использовать специальные шерстяные шарики: они мягче и более бережно воздействуют на пух.

Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Примерно каждые 30 минут доставайте куртку из сушильной машины и проверяйте её руками. Если чувствуете твёрдые комки, осторожно разминайте их между ладонями или слегка постукивайте по этим участкам. После этого верните пуховик в сушилку.

Важно не прекращать сушку, пока наполнитель полностью не высохнет. Даже если внешняя ткань кажется сухой, внутри камер может оставаться влага.

Тонкий пуховик обычно сохнет от полутора до трёх часов, а плотная зимняя куртка может потребовать до пяти часов. После сушки её желательно ещё на несколько часов оставить в хорошо проветриваемом помещении.

Как сушить пуховик без сушильной машины

Если сушильной машины нет или производитель запрещает её использование, пуховик можно высушить естественным способом. Сначала нужно удалить лишнюю воду, не повредив наполнитель.

Для этого разложите куртку на большом полотенце, сверните его вместе с изделием в рулон и осторожно прижмите руками. Не выкручивайте пуховик, так как это может ещё сильнее сбить пух в комки.

После этого разложите куртку на сушильной решетке в тёплом и хорошо проветриваемом помещении. Не ставьте её возле батареи и не оставляйте под прямыми солнечными лучами.

Каждые несколько часов переворачивайте и встряхивайте пуховик. Если внутри ощущаются комки, осторожно разминайте их руками или слегка похлопывайте по ткани.

Такая сушка может длиться до двух дней. Не убирайте куртку в шкаф, пока она полностью не высохнет: остаточная влага может привести к появлению затхлого запаха и плесени.

При какой температуре и на какой программе стирать пуховик

Чтобы пух не сбивался в комки, важно правильно выбрать режим стирки. Автор материала рекомендует стирать пуховую куртку при температуре 30 градусов на программе для шерсти. Если такой функции нет, подойдет режим для деликатных тканей.

Скорость отжима лучше уменьшить до 400–600 оборотов в минуту. Перед стиркой застегните все молнии и липучки, чтобы они не повредили тонкую ткань.

Пуховик желательно стирать отдельно или вместе с одним подобным изделием. Если барабан переполнен, вода может плохо проходить через наполнитель, а остатки моющего средства будут способствовать слипанию пуха.

Если на этикетке есть указание на ручную стирку, следуйте рекомендациям производителя. Используйте специальное средство для пуховых изделий, растворенное в тёплой воде. После стирки несколько раз прополощите куртку, пока вода не станет чистой.

Как стирать пуховик, чтобы пух не сбивался в комки

Для ухода за пуховыми куртками лучше использовать специальные средства для стирки пуха. Также подойдут мягкие средства для шерсти. Обычные стиральные порошки могут оставлять следы на ткани, а агрессивные моющие средства - ухудшать свойства натурального наполнителя.

Особое внимание стоит уделить воротнику и манжетам, ведь они чаще всего соприкасаются с кожей и накапливают грязь. Перед стиркой эти участки можно обработать небольшим количеством жидкого средства.

Не используйте кондиционер для белья: он может оседать на пуху и ухудшать его способность удерживать тепло. Также стоит запустить дополнительное полоскание, чтобы в наполнителе не осталось моющего средства.

Главное правило ухода за пуховиком - не торопиться с сушкой. Полностью высушенный и распушенный наполнитель поможет вернуть куртке объём, лёгкость и способность согревать.

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