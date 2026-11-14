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"Примитивный ход": Зеленский раскрыл замысел Путина в отношении Константиновки

Анна Ярославская
14 ноября 2026, 12:01
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По словам президента, в городе почти не осталось мирных жителей, а вслед за ним под ударом окажутся Краматорск и Славянск.
Константиновка, Зеленский
Россия хочет организовать гуманитарную миссию в Константиновке, чтобы захватить этот город - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: t.me/Khyzhak_brigade, Офис президента

Главное из заявления:

  • Зеленский назвал идею Кремля относительно Константиновки "примитивным ходом"
  • По его словам, в городе остались только военные
  • Следующими целями РФ могут стать Краматорск и Славянск

Предложение Кремля провести гуманитарную миссию в Константиновке - это попытка страны-агрессора получить город, который она не может захватить силой. Гражданских в Константиновке почти нет, там находятся только военные. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Глава государства назвал российскую историю о "мирном населении" реакцией Путина на провалы под городом.

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"Российская версия о „мирном населении" в Константиновке - это реакция Путина на то, что он не смог захватить Константиновку. Совершенно примитивный ход, потому что иначе он этот город получить не может", - сказал Зеленский.

По его словам, Путин хочет, чтобы украинские войска вышли из Константиновки, а оккупанты вошли и таким образом захватили весь город. Президент подчеркнул, что уже объяснил свою позицию американским переговорщикам.

"Но мы здесь глубоко в курсе дела и всё учитываем. Я объяснил американским переговорщикам свою позицию по Константиновке. Люди там - это исключительно граждане Украины с оружием и граждане России, которые являются оккупантами, и также с оружием. И там, внутри Константиновки, идут бои. Они мне привезли это предложение", - рассказал президент.

Почему Кремль выбрал именно Константиновку

Зеленский отметил, что Украина делала все возможное, чтобы мирные жители могли выехать из города. Если же отдать Константиновку, следующими шагами россиян станут другие города Донбасса.

Президент напомнил, что оккупанты уже полтора года не могут захватить город, а только в октябре потеряли в штурмах 54 тысячи военных. Он также упомянул Олешки, где людей удалось деблокировать, но именно россияне их заблокировали и заминировали территорию.

Так выглядела Константиновка в 2025 году
Так выглядела Константиновка в 2025 году / Фото: t.me/Khyzhak_brigade

По мнению главы государства, истинная цель Москвы - открыть себе путь на Краматорск и Славянск.

"Если бы им были важны жизни мирных жителей, они могли бы предложить какие-то подобные операции в селах, расположенных неподалеку от Олешек. Но Россия не предложила ни одного из этих сел. А что они предложили? Константиновку. Зачем? Потому что после Константиновки будут Краматорск и Славянск. Они хотят уничтожить эти города, убить всех наших людей. Такова их идея", - подчеркнул Зеленский.

Константиновка инфографика
​ Константиновка - что о ней известно / Инфографика: Главред

Зачем России Константиновка и что будет после неё?

Начальник штаба подразделения БПЛА 93-й ОМБр Антон Дзюбенко ещё летом в интервью Главреду объяснял, что россияне стремятся захватить город не только ради пропаганды.

"Сейчас Константиновка имеет определенное стратегическое значение для россиян. Они стремятся захватить ее, чтобы рассказать в своих СМИ об очередной так называемой победе на поле боя и открыть путь на Дружковку", - подчеркнул военный.

По словам Дзюбенко, именно Дружковка прикрывает крупнейшую агломерацию региона.

"Сегодня Дружковка - наш крайний форпост с юга перед Славянско-Краматорским направлением, которое является крупнейшей агломерацией Донецкой области", - пояснил он.

С ним соглашается военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, который в комментарии "Слово и Дело" подчеркнул военное значение города.

"Константиновка - это прежде всего город оперативно-тактического значения", - отметил он.

В то же время эксперт обратил внимание, что у гражданских лиц до сих пор есть возможность покинуть город.

"Уехать можно, такая возможность была, есть и пока что остается", - добавил Коваленко.

Константиновка - новости

Как сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин 12 ноября встретился со спецпредставителями президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Аналитики ISW предположили, что Кремль может использовать паузу для подготовки наступления на Дружковку. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что подготовка такой миссии займет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Тем временем бои за Константиновку продолжаются. В DeepState сообщили, что город находится под контролем ВСУ, несмотря на активные штурмы оккупантов. По данным ISW, с 1 сентября в городе и на окраинах зафиксировано не менее 41 украинской позиции.

Накануне аналитики обновили карту боевых действий. По их данным, армия РФ продвинулась в районе Константиновки и Червоного в Донецкой области. О ситуации на фронте в DeepState сообщили 11 ноября.

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