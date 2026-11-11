Армия РФ продвинулась возле ключевого города: что происходит на фронте

Оккупантам удалось расширить зону контроля на Константиновском направлении.

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Россияне продвинулись в районе Константиновки и Червоного в Донецкой области / Коллаж: главред, фото: DeepState, Генштаб

Что известно:

Аналитики проекта "DeepState" представили обновленную карту боевых действий

Войска РФ продвигаются на Константиновском направлении

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Армия страны-агрессора России продвинулась в Донецкой области.

О ситуации на фронте аналитики проекта "DeepState" сообщили в среду, 11 ноября.

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Где зафиксировано продвижение оккупантов

Согласно обновленной карте боевых действий, оккупационные войска РФ добились территориальных успехов вблизи города Константиновка в Донецкой области.

Кроме того, врагу удалось расширить зону контроля вблизи поселка Червоное Константиновской городской общины Краматорского района.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Константиновки и Червоного", - сообщают аналитики.

Продвижение врага вблизи Константиновки / Фото: DeepState

Ситуация на Константиновском направлении - данные от Генштаба

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений. В частности, на Константиновском направлении зафиксировано 15 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Дружковки, Ильиновки, Николайполя, Русиного Яра, Грузского и Вольного.

На какие города нацелились россияне - мнение эксперта

Полковник ВСУ в отставке Сергей Грабский в эфире Радио NV рассказал, что Доброполье и Константиновка могут оказаться под контролем российских оккупантов, если Силы обороны не получат дополнительное пополнение личного состава. Стратегическая задача Кремля остается неизменной - захватить весь Донбасс.

По словам эксперта, сокращение количества направлений активного российского наступления не означает, что угроза миновала. Несмотря на значительные потери, российские войска будут продолжать продвигаться вперед.

"Я очень осторожно говорю о стабилизации, я далек от эйфории. Когда мы говорим о сужении участков, на которых противник ведет наступательные боевые действия, то совершенно естественно, что они понесли огромные потери, но при этом поставленная задача не была отозвана и не изменилась", - подчеркнул Грабский.

Он отметил, что для предотвращения прорыва необходимо усиливать украинские подразделения дополнительными ресурсами и личным составом. В то же время без надлежащего пополнения эксперт не берется гарантировать удержание позиций в Константиновке, на окраинах Часового Яра и в Доброполье.

Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в 8-м корпусе ДШВ опровергли заявление российских оккупантов о якобы захвате села Никольское в Сумской области. Населённый пункт остаётся под контролем украинских военных.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович говорил, что российские оккупационные войска могут попытаться переправить пехоту из оккупированных Олешек через Днепр к окраинам Херсона или в сам город.

Ранее сообщалось, что аналитический проект DeepState обновил интерактивную карту боевых действий, зафиксировав изменения на фронте. Оккупационная армия РФ добивается территориальных успехов на Гуляйпольском направлении.

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Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая позволяет следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий в российско-украинской войне, пишет Википедия.

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