Удары дронов вывели из строя 30% нефтеперерабатывающих мощностей РФ — Reuters

За неделю сбои произошли на девяти из 35 крупных российских заводов, а фактический объем переработки может сократиться на 200 тысяч тонн в сутки.

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Атака на Московский НПЗ в Капотне / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Основные цифры:

Пострадали заводы совокупной мощностью 300 тысяч тонн в сутки

За неделю сбои произошли на 9 из 35 крупных российских НПЗ

Реальная переработка может сократиться на 200 тысяч тонн в сутки

Украинские удары дронами по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора РФ, которые усилились с конца октября, сократили мощности нефтепереработки России примерно на 30%. Атаки возобновились после того, как не удержалось объявленное Трампом энергетическое перемирие и завершилась пауза в ударах по НПЗ. Об этом со ссылкой на два источника в отрасли сообщило агентство Reuters.

По их данным, удары затрудняют Москве борьбу с дефицитом топлива внутри страны, в то время как Россия поставляет дизельное топливо на мировые рынки в соответствии с соглашением с президентом США Дональдом Трампом.

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Какие НПЗ России пострадали от ударов

По словам источников, совокупная номинальная мощность российских НПЗ, пораженных дронами с конца октября, составляет около 300 тысяч тонн, или 2,2 млн баррелей в сутки. Общая первичная мощность нефтепереработки в России - около 930 тысяч тонн в сутки.

В конце октября российские заводы перерабатывали примерно 700 тысяч тонн, или 5 млн баррелей нефти в сутки. Фактическое сокращение переработки источники оценивают в 200 тысяч тонн в сутки.

За прошедшую неделю украинские атаки нарушили работу или привели к чрезвычайным ситуациям на девяти из 35 крупных российских НПЗ. Среди пострадавших - заводы в Рязани, Ярославле и на Поволжье.

В понедельник, 9 ноября, дрон атаковал Киришский НПЗ - второй по величине в России. По словам губернатора Ленинградской области, на предприятии вспыхнул пожар.

​НПЗ в России / Инфографика: Главред ​

Что говорят в Киеве и Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для российского издания заявил, что Украина якобы игнорирует призывы Трампа прекратить удары по энергетике.

Президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе пояснил, что Киев продолжает наносить удары по объектам нефтяной отрасли России в ответ на удары по украинской энергетике. По его словам, украинские электростанции, энергосети, системы тепло- и водоснабжения постоянно подвергаются атакам.

Зеленский подчеркнул, что Москва "отказалась от шагов по деэскалации, о которых говорили наши партнеры".

Почему Украине важно наносить удары по российским НПЗ / Инфографика: Главред

Грозит ли России топливный кризис из-за ударов по НПЗ?

Эксперт по энергетической безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар еще в июне в интервью Главреду отметил, что проблемы на российском топливном рынке - результат системных украинских ударов, эффект от которых только нарастает.

"Нынешние проблемы на российском топливном рынке в целом - это накопленный эффект и следствие наших системных действий с начала 2026 года, динамика которых нарастает", - подчеркнул специалист.

Дизельное соглашение и удары по НПЗ России - новости

9 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным объявил, что Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. В целом соглашение о дизельном топливе предусматривает поставку почти 4,8 млн тонн топлива несколькими траншами. Условный четвертый транш на 3 млн тонн привязан к техническому состоянию российских НПЗ.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

В то же время в Киеве не собирались отказываться от дальнобойных ударов. По данным Financial Times, настроения в украинской столице после соглашения Трампа с Путиным колебались от раздражения до открытой ярости. Высокопоставленный украинский чиновник заверил, что удары беспилотниками по энергетическим объектам РФ будут продолжаться.

Аналитики сомневаются, что Москва сможет поставить обещанные Трампом объемы.

"Согласится ли Россия отдать дизельное топливо США, когда ей его не хватает для внутренних нужд?" - отметил старший советник по энергетике и рынкам компании Gulf Oil Том Клоза в комментарии Newsweek.

Как сообщал Главред, за последнее время Украина нанесла ряд мощных ударов по РФ. В частности, в ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ. Это один из крупнейших морских торговых портов России на Балтике.

9 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) в городе Кириши Ленинградской области - один из крупнейших НПЗ России с мощностью переработки около 20 млн тонн нефти в год. После серии взрывов на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 7 ноября в стране-агрессоре РФ под удар дронов попал стратегический объект - в Саратове загорелся нефтеперерабатывающий завод "Роснефти". Над городом были видны столбы черного дыма.

В ночь на 6 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край страны-агрессора России. В результате атаки в промышленной зоне Афипского нефтеперерабатывающего завода возник пожар.

В ночь на 5 ноября Рязань атаковали дроны-камикадзе. В городе раздалось большое количество взрывов. Возникли пожары на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" и, вероятно, в крупном логистическом центре Wildberries.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское информационное агентство и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющее информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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